ত্রিস্তরে জনপ্রতিনিধিদের নিষ্ক্রিয়তার ধাক্কা ! ভিবি-জি রাম জি প্রকল্পে 2 মাসে 85% পঞ্চায়েতে খরচ শূন্য

ত্রিস্তরে জনপ্রতিনিধিদের নিষ্ক্রিয়তার ধাক্কা ! ভিবি-জি রাম জি প্রকল্পে 2 মাসে 85% পঞ্চায়েতে খরচ শূন্য
Zero Expenditure in VB GRAM G: 125 দিনের কাজের নয়া ব্যবস্থাপনার সঙ্গে মানিয়ে নিতে সময় লাগছে পঞ্চায়েত আধিকারিকদের ! সুরজিৎ দত্তর প্রতিবেদন ৷
Published : September 15, 2026 at 3:42 PM IST
কলকাতা, 15 সেপ্টেম্বর: বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের পরাজয়ের পর রাজ্যের পঞ্চায়েত স্তরে প্রাক্তন শাসকদলের একাংশ জনপ্রতিনিধির বিরুদ্ধে অসহযোগিতা ও নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ উঠেছিল আগেই ৷ তার প্রভাব এবার সরাসরি পড়ল কেন্দ্রের 125 দিনের কাজের রিপোর্টে ৷ অভিযোগ, কেন্দ্রের নয়া 'ভিবি জিরাম জি' প্রকল্পে 85 শতাংশ গ্রাম পঞ্চায়েতে খরচ শূন্য বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে ৷
রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর থেকেই তৃণমূলের জনপ্রতিনিধিদের একটা বড় অংশ ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি করছে বলে অভিযোগ তুলেছিলেন পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ ৷ পরিস্থিতি সামাল দিতে পঞ্চায়েত প্রধানদের আর্থিক ক্ষমতা খর্ব করে সরকারি আমলা বা প্রশাসকদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য বিলও আনা হয় রাজ্য সরকারের তরফে ৷ কিন্তু, এত কিছুর পরেও গত দু’মাসের খতিয়ানে রাজ্যের একটা বড় অংশে কাজের চরম বেহাল দশা ফুটে উঠেছে ৷
গত 1 জুলাই গোটা দেশের পাশাপাশি রাজ্যেও 125 দিনের কাজের 'ভিবি জিরাম জি' প্রকল্প শুরু হয় ৷ কিন্তু এই দু'মাসের কেন্দ্রীয় রিপোর্ট বলছে, দেশে মোট 2 লক্ষ 69 হাজার 521টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে 66 হাজার 61টিতে এই প্রকল্পে এক টাকাও খরচ হয়নি ৷ অর্থাৎ 'নিল এক্সপেন্ডিচার' (যা প্রায় 24.51 শতাংশ) ৷ কিন্তু দেশের নিরিখে ডাবল ইঞ্জিন সরকারের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা সবচেয়ে করুণ ৷
এ রাজ্যের মোট 3 হাজার 339টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে 2 হাজার 845টিতে (প্রায় 85 শতাংশ) একটি টাকাও খরচ করা হয়নি বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে ৷ স্বভাবতই প্রশ্ন উঠছে, মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ, বিহার বা অসমের মতো অন্যান্য ডাবল ইঞ্জিন সরকারের রাজ্যগুলি যেখানে 125 দিনের কাজে অনেকটাই সফল, সেখানে পশ্চিমবঙ্গ কেন এতটা পিছিয়ে ?
এই বিষয়ে পঞ্চায়েত দফতরের এক আমলা বলেন, "খোলা চোখে বিষয়টিকে রাজ্যের বড় খামতি বলে মনে হলেও, এর পিছনে বেশ কয়েকটি বাস্তবিক ও প্রশাসনিক কারণ রয়েছে ৷ প্রথমত, পূর্বতন তৃণমূল সরকারের আমলে রাজ্যে দীর্ঘদিন 100 দিনের কাজ বন্ধ ছিল ৷ রাজ্যে নতুন সরকার আসার পর গত 9 জুন ফের তা চালু হয় ৷ আর তার এক মাসেরও কম সময়ের মধ্যে শুরু করতে হয় 125 দিনের এই ভিবি 'ভিবি জিরাম জি' প্রকল্প ৷ দীর্ঘদিন কাজ বন্ধ থাকার কারণে প্রশাসনিক পরিকাঠামো অনেকটাই ঝিমিয়ে পড়েছিল ৷ যা ফের চাঙ্গা করতে কিছুটা সময় লাগছে ৷ একইসঙ্গে ছিল জনপ্রতিনিধিদের একাংশের অসহযোগিতা ৷"
পঞ্চায়েত দফতর সূত্রে খবর, অতীতের কাজের নিয়মেও এখন আমূল বদল এসেছে ৷ নতুন নিয়মে কাজের জরিপ, বিল তৈরি থেকে শুরু করে নির্দিষ্ট পোর্টালে পেমেন্টের তথ্য (MIS) আপডেটের প্রক্রিয়া যথেষ্ট সময়সাপেক্ষ ৷ এর ওপর পূর্বতন সরকারের আমলের ভুয়ো উপভোক্তাদের (Fake beneficiaries) তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার কাজটাও নতুন সরকারের কাছে একটা বড় চ্যালেঞ্জ ছিল ৷ এছাড়া, টানা বর্ষার কারণেও কাজের গতি ব্যাহত হয়েছে ৷ কাজ না-থাকায় বহু শ্রমিক ভিন রাজ্যে পাড়ি দিয়েছিলেন, তাঁরাও এখন ধীরে ধীরে ফিরতে শুরু করেছেন ৷
তবে শুরুর দিকে এমন পরিস্থিতি তৈরি হলেও, দফতরের আধিকারিকদের নতুন নিয়মের উপর যুদ্ধকালীন তৎপরতায় প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে বলে ওই আধিকারিক জানিয়েছেন ৷ আর সেই জায়গা থেকে এই ছবিটা বদলাতে সময় লাগবে ৷
125 দিনের কাজের এই প্রকল্পে শীঘ্রই ছবিটা বদলাবে বলে আশাবাদী রাজ্যের পঞ্চায়েত প্রতিমন্ত্রী শান্তনু প্রামাণিকও ৷ তিনি বলেন, "পিছিয়ে পড়া ব্লকগুলিকে নিয়ে ইতিমধ্যেই বিশেষ বৈঠক শুরু হয়েছে ৷ এছাড়াও জেলায় জেলায় গিয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ চালিয়ে কাজে গতি আনার জন্য দ্রুত পদক্ষেপ করা হচ্ছে ৷ সব মিলিয়ে পুজোর পরে কাজ হু-হু করে এগোবে, এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিত ৷" মন্ত্রীর কথা অনুযায়ী, প্রাথমিক ধাক্কা কাটিয়ে 'ভিবি জিরাম জি' প্রকল্প কার্যকর করার দিকে বাড়তি গুরুত্ব দিচ্ছে রাজ্য সরকার ৷
তথ্য বলছে, এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গে রেজিস্টার জব কার্ডের সংখ্যা 2 কোটি 34 লক্ষ 36 হাজার ৷ এর মধ্যে মহিলা এক কোটি ছয় লক্ষ ৷ তার মধ্যে এই মুহূর্তে অ্যাকটিভ ওয়ারকার্স মাত্র 1 লক্ষ 35 হাজার ৷ আর অ্যাকটিভের মধ্যে মহিলাদের সংখ্যা মাত্র 41 হাজার ৷ এখানেই শেষ নয়, জব কার্ড থাকা সক্রিয় শ্রমিকের সংখ্যায় এই মুহূর্তে সবচেয়ে এগিয়ে রয়েছে বাঁকুড়া ৷ তারপরেই দুই মেদিনীপুর ও হুগলি ৷ 14 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত 'ভিবি জিরাম জি'র পোর্টাল থেকে এই তথ্য পাওয়া যাচ্ছে ৷ ফলে খাতায়-কলমে রেজিস্টার্ড জব কার্ড হোল্ডার 2 কোটির বেশি থাকলেও, জি-রামজির পোর্টাল বলছে, বিশাল সংখ্যক ওয়ার্কার এই মুহূর্তে নিষ্ক্রিয় ৷