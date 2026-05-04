বাবুঘাটে গণনাকেন্দ্রের বাইরে তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষ, ইটবৃষ্টি! লাঠি উঁচিয়ে তাড়া পুলিশের

বাবুঘাটে গণনাকেন্দ্রের বাইরে তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষ, ইটবৃষ্টি! লাঠি উঁচিয়ে তাড়া পুলিশের
এক তৃণমূল কর্মীকে আটক করেছে পুলিশ ৷ গণনাকেন্দ্রের বাইরে বিজেপির জমায়েত থেকে জয় শ্রীরাম স্লোগান, তৃণমূলের বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ ৷
Published : May 4, 2026 at 1:48 PM IST
কলকাতা, 4 মে: নেতাজি ইন্ডোরে কলকাতার বিধানসভা কেন্দ্রগুলির ভোট গণনা চলছে ৷ আর তার বাইরে উত্তপ্ত হয়ে উঠল বাবুঘাট এলাকা ৷ যেখানে সংঘর্ষে জড়ালেন তৃণমূল ও বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা ৷ একে অপরকে লক্ষ্য করে ইটবৃষ্টি করে বলে অভিযোগ ৷ পরিস্থিতি সামাল দিতে লাঠি উঁচিয়ে দু’পক্ষকে তাড়া করে পুলিশ ৷ ঘটনায় এক তৃণমূল কর্মীকে আটক করা হয়েছে ৷ তবে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পরে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে হস্তক্ষেপ করতে হয় ৷
জানা গিয়েছে, দিকে-দিকে বিজেপির প্রার্থীরা এগিয়ে থাকার খবর আসতেই নেতাজি ইন্ডোরের গণনাকেন্দ্রের বাইরে ভিড় করতে শুরু করেন কর্মী ও সমর্থকরা ৷ তাঁরা জয় শ্রী রাম স্লোগান দিতে শুরু করে ৷ অভিযোগ, সেই সময় তৃণমূল কংগ্রেসের কয়েকজন কর্মী ও সমর্থক তাঁদের লক্ষ্য করে ইটবৃষ্টি শুরু করেন ৷ আর তারপরেই বাবুঘাট চত্বর রণক্ষেত্রে পরিণত হয় ৷
অভিযোগ, পালটা বিজেপির তরফে ইট ছোড়া হয় ৷ এই পরিস্থিতিতে তৃণমূলের কর্মীরা পাশের একটি মাঠে ঢুকে পড়ে ৷ পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশ লাঠি উঁচিয়ে দু’পক্ষকে তাড়া করে ৷ এক তৃণমূল কর্মীকে গ্রেফতারও করা হয়েছে ৷ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এলাকায় পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে ৷ কেন্দ্রীয় বাহিনীও নামিয়েছে নির্বাচন কমিশন ৷
