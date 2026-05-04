ETV Bharat / politics

বাবুঘাটে গণনাকেন্দ্রের বাইরে তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষ, ইটবৃষ্টি! লাঠি উঁচিয়ে তাড়া পুলিশের

এক তৃণমূল কর্মীকে আটক করেছে পুলিশ ৷ গণনাকেন্দ্রের বাইরে বিজেপির জমায়েত থেকে জয় শ্রীরাম স্লোগান, তৃণমূলের বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ ৷

STONE PELTING AT NETAJI INDOOR
নেতাজি ইন্ডোরে গণনাকেন্দ্রের বাইরে তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষ-ইটবৃষ্টি ৷ (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 4, 2026 at 1:48 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 4 মে: নেতাজি ইন্ডোরে কলকাতার বিধানসভা কেন্দ্রগুলির ভোট গণনা চলছে ৷ আর তার বাইরে উত্তপ্ত হয়ে উঠল বাবুঘাট এলাকা ৷ যেখানে সংঘর্ষে জড়ালেন তৃণমূল ও বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা ৷ একে অপরকে লক্ষ্য করে ইটবৃষ্টি করে বলে অভিযোগ ৷ পরিস্থিতি সামাল দিতে লাঠি উঁচিয়ে দু’পক্ষকে তাড়া করে পুলিশ ৷ ঘটনায় এক তৃণমূল কর্মীকে আটক করা হয়েছে ৷ তবে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পরে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে হস্তক্ষেপ করতে হয় ৷

জানা গিয়েছে, দিকে-দিকে বিজেপির প্রার্থীরা এগিয়ে থাকার খবর আসতেই নেতাজি ইন্ডোরের গণনাকেন্দ্রের বাইরে ভিড় করতে শুরু করেন কর্মী ও সমর্থকরা ৷ তাঁরা জয় শ্রী রাম স্লোগান দিতে শুরু করে ৷ অভিযোগ, সেই সময় তৃণমূল কংগ্রেসের কয়েকজন কর্মী ও সমর্থক তাঁদের লক্ষ্য করে ইটবৃষ্টি শুরু করেন ৷ আর তারপরেই বাবুঘাট চত্বর রণক্ষেত্রে পরিণত হয় ৷

Stone Pelting at Netaji Indoor
গণনাকেন্দ্রের বাইরে বাবুঘাটের কাছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা পুলিশের ৷ (নিজস্ব ছবি)

অভিযোগ, পালটা বিজেপির তরফে ইট ছোড়া হয় ৷ এই পরিস্থিতিতে তৃণমূলের কর্মীরা পাশের একটি মাঠে ঢুকে পড়ে ৷ পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশ লাঠি উঁচিয়ে দু’পক্ষকে তাড়া করে ৷ এক তৃণমূল কর্মীকে গ্রেফতারও করা হয়েছে ৷ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এলাকায় পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে ৷ কেন্দ্রীয় বাহিনীও নামিয়েছে নির্বাচন কমিশন ৷

Stone Pelting at Netaji Indoor
বাবুঘাটের কাছে বিজেপি ও তৃণমূলের সংঘর্ষ ৷ (নিজস্ব ছবি)
Stone Pelting at Netaji Indoor
নেতাজি ইন্ডোরে গণনা কেন্দ্রের বাইরে সংঘর্ষে আটক এক ব্যক্তি ৷ (নিজস্ব ছবি)

বিস্তারিত আসছে...

TAGGED:

NETAJI INDOOR COUNTING CENTER
WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
WEST BENGAL ASSEMBLY RESULTS 2026
পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা ভোট গণনা
STONE PELTING AT NETAJI INDOOR

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.