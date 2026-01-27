বিধায়কের উপর 'হামলা'র প্রতিবাদ, টায়ার জ্বালিয়ে অবস্থান বিক্ষোভ বিজেপির

বিধায়কের উপর 'হামলা'র প্রতিবাদ, টায়ার জ্বালিয়ে অবস্থান বিক্ষোভ বিজেপির
মহেশপুর গ্রামে দুঃস্থের সাহায্য করতে গিয়ে আক্রান্ত হওয়ার অভিযোগ ৷ পুলিশকে 24 ঘণ্টার সময় বেঁধে দিলেন দিবাকর ঘরামি ৷
Published : January 27, 2026 at 1:57 PM IST
সোনামুখী (বাঁকুড়া), 27 জানুয়ারি: নিজের বিধানসভা এলাকাতেই আক্রান্ত হওয়ার অভিযোগ করলেন সোনামুখীর বিজেপি বিধায়ক দিবাকর ঘরামি ৷ সোমবার বিকেলে সোনামুখীর মহেশপুর এলাকা থেকে নিজের বাড়িতে ফেরার পথে তাঁর গাড়ি আটকে ইট-পাটকেল ছোঁড়া হয় বলে অভিযোগ ৷ পাশাপাশি তাঁকে খুনের হুমকিও দেওয়া হয় বলে অভিযোগ করেছেন বিধায়ক ৷ যে ঘটনার প্রতিবাদে সোনামুখী চৌরাস্তা মোড়ে টায়ার জ্বালিয়ে অবস্থান-বিক্ষোভ করেন বিধায়ক এবং তাঁর অনুগামীরা ৷
বিজেপির তরফে জানানো হয়েছে, রবিবার বিধায়কের কাছে খবর আসে সোনামুখী বিধানসভার মহেশপুর গ্রামে এক বৃদ্ধ অসুস্থ অবস্থায় বাড়িতে পড়ে রয়েছেন ৷ খবর পাওয়ার পর সোমবার মহেশপুর গ্রামে ওই অসুস্থ ব্যক্তির বাড়িতে একটি হুইল চেয়ার ও চিকিৎসার জন্য কিছু নগদ টাকার সাহায্য করতে যান বিধায়ক দিবাকর ঘরামি ৷
অভিযোগ, সেখান থেকে ফেরার পথে মহেশপুর এলাকাতেই বেশ কিছু লোকজন তাঁর গাড়ি ঘিরে খুনের হুমকি দিতে থাকেন ৷ এমনকি বিধায়কের গাড়ি লক্ষ করে তাঁরা ইট পাটকেল ছোঁড়েন ৷ সেই সময় কয়েকজন তাঁর গাড়ির বনেটে আঘাতও করেন বলে অভিযোগ ৷ বিজেপি বিধায়কের নিরাপত্তারক্ষী গাড়ি থেকে নেমে, ভিড়কে সরানোর চেষ্টা করলে, তাঁর দিকেও লোকজন তেড়ে আসে ৷ এই পরিস্থিতিতে কোনওক্রমে সেখান থেকে অক্ষত অবস্থায় বেরিয়ে আসেন দিবাকর ঘরামি ৷
বিধায়ক অভিযোগ করেছেন, তৃণমূলের নেতৃত্বেই তাঁর উপর এই হামলা হয়েছে ৷ ঘটনার পরেই দোষীদের গ্রেফতারের দাবিতে বিজেপি কর্মীদের নিয়ে সোনামুখী চৌরাস্তা মোড়ে বসে পথ অবরোধ শুরু করেন বিধায়ক ৷ রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে চলে বিক্ষোভ ৷ সোনামুখী থানার পুলিশ অবরোধ তুলতে গেলে পুলিশকে ঘিরেও বিক্ষোভে দেখান বিধায়ক ও বিজেপি কর্মীরা ৷ পাশাপাশি, যতক্ষণ না-পর্যন্ত দোষীদের গ্রেফতার করা হচ্ছে, ততক্ষণ বিক্ষোভ দেখানোর হুঁশিয়ারি দেন তিনি ৷
দিবাকর ঘরামি পরে পুলিশ প্রশাসনকে সময় বেঁধে দিয়ে বলেন, "পুলিশকে 24 ঘণ্টার ডেটলাইন বেঁধে দিলাম ৷ এই 24 ঘণ্টার মধ্যে দোষীরা অ্যারেস্ট না-হলে, আগামী দিনে রাজ্য নেতৃত্বদের নিয়ে মহেশপুর অভিযান করব ৷"
অপরদিকে তৃণমূলের বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে জেলা নেতৃত্ব ৷ বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সুব্রত দত্ত বলেন, "মানুষ যদি তাঁদের অধিকারের কথা বিধায়ককে দাঁড় করিয়ে বলেন, সেটা যদি হামলা হয় বলার কিছু নেই ৷ গত সাড়ে চার বছরে মানুষের জন্য বিধায়ক কোনও কাজ করেনি ৷ তাই মানুষ তাঁর কাজের হিসাব চেয়েছে মাত্র ৷"