ভবানীপুরের ভোটগণনায় চূড়ান্ত অব্যবস্থা ! সংবাদমাধ্যমকে তথ্য না-জানানোর অভিযোগ

ভবানীপুরের ভোটগণনায় চূড়ান্ত অব্যবস্থা ! সংবাদমাধ্যমকে তথ্য না-জানানোর অভিযোগ
গণনাকেন্দ্রের বাইরে থাকা মাইকে ফলাফল ঘোষণা না-করার অভিযোগ ৷ সাংবাদিকদের বাছাই করে ভিতরে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাবে ক্ষোভ ৷
Published : May 4, 2026 at 9:15 AM IST
ভবানীপুর, 4 মে: ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটগণনাকে কেন্দ্র করে চরম অব্যবস্থা এবং বিশৃঙ্খলার অভিযোগ উঠল ৷ গণনা শুরু হওয়ার পর দীর্ঘক্ষণ কেটে গেলেও ভিতরে কী চলছে, তার কোনও খবরই বাইরে আসতে দেওয়া হচ্ছে না-বলে অভিযোগ ৷ লর্ড সিনহা রোডের সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলে তৈরি করা গণনাকেন্দ্রে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে চূড়ান্ত অসহযোগিতার অভিযোগ উঠেছে দায়িত্বে থাকা আধিকারিক এবং নিরাপত্তারক্ষীদের বিরুদ্ধে ৷
গণনাকেন্দ্রের পরিস্থিতি অনুযায়ী, সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলের নীল গেটের বাইরে মিডিয়া সেন্টার করা হয়েছে ৷ অভিযোগ, এমন একটি জায়গায় মিডিয়া সেন্টার করা হয়েছে, সেখান থেকে গণনার কোনও খবরই পাওয়া যাচ্ছে না ৷ ডিইও (ডিস্ট্রিক্ট ইলেকশন অফিসার) থেকে শুরু করে সমস্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকেরা কোনওভাবেই সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে ন্যূনতম সহযোগিতা করছেন না-বলে অভিযোগ উঠেছে ৷
সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে গণনাকেন্দ্রের মাইকিং ব্যবস্থা ৷ নির্বাচন কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী, প্রতিটি রাউন্ডের গণনার শেষে মাইকে তার ফলাফল ঘোষণা করার কথা ৷ যাতে বাইরে থাকা সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিরা সেই তথ্য জানতে পারেন ৷ কিন্তু, গণনাকেন্দ্রে যে মাইক লাগানো হয়েছে, তার আওয়াজ বাইরে থাকা মিডিয়া সেন্টার পর্যন্ত পৌঁছচ্ছে না-বলে অভিযোগ ৷ ফলে ভিতরে কত রাউন্ডের গণনা চলছে, কোন প্রার্থী, কত ভোটে এগিয়ে বা পিছিয়ে রয়েছেন, তার কোনও তথ্যই বাইরে আসছে না ৷ ইতিমধ্যে, গণনার প্রথম ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও, কমিশনের তরফ থেকে কোনও সরকারি তথ্য সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া হয়নি ৷
এই পরিস্থিতিতে পুলিশের তরফে সাংবাদিকদের মধ্যে থেকে বাছাই করে দুই-তিনজনকে ভিতরে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয় ৷ কিন্তু, সেই প্রস্তাব তৎক্ষণাৎ খারিজ করে দেন উপস্থিত সংবাদিকরা ৷ তাঁদের যুক্তি, মাত্র দুই-তিনজনকে ভিতরে নিয়ে গেলে বাকি সাংবাদিকরা কীভাবে খবর পাবেন ? তাছাড়া, মাইকে গণনার তথ্য ঘোষণা না-করলে, ওই কয়েকজন ব্যক্তি কীভাবে সমস্ত চ্যানেল বা সংবাদপত্রের কাছে সঠিক সময়ে আপডেট পৌঁছে দেবেন, তা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে ৷ সাংবাদিকদের দাবি, সকলকেই মাইকের মাধ্যমে বা নির্দিষ্ট মিডিয়া বুলেটিনের মাধ্যমে সমানভাবে ও স্বচ্ছতার সঙ্গে তথ্য সরবরাহ করতে হবে ৷
গোটা ঘটনায় নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকদের ভূমিকা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন উঠেছে ৷ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচনে ভোটগণনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সংবেদনশীল একটি পর্যায় ৷ সেখানে সংবাদমাধ্যমকে সঠিক তথ্য না-দিয়ে অন্ধকারে রাখার অভিযোগকে অনেকেই সন্দেহের চোখে দেখছেন ৷ সাংবাদিকদের একাংশের অভিযোগ, ইচ্ছাকৃতভাবেই তথ্য আড়াল করে একটি ধোঁয়াশা তৈরি করার চেষ্টা হচ্ছে ভবানীপুর বিধানসভার গণনাকেন্দ্রে ৷ সংবাদমাধ্যমকে তথ্য জানা থেকে বঞ্চিত করে রাখার অভিযোগ, নির্বাচন কমিশনের গণনা প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিচ্ছে ৷