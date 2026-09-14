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'দুষ্কৃতী' রমেশ মাহাতোকে সম্বর্ধনা, বিজেপি নেতা-বিধায়ক তরজা !

Factionalism in BJP: একদা হুব্বা শ্যামলের ডানহাত তথা খুনিকে বিজেপিতে যোগদান করানোর অভিযোগ ৷ ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি জাঙ্গিপাড়ার বিধায়কের ৷

BJP FACTIONALISM
'দুষ্কৃতী' রমেশ মাহাতোকে সম্বর্ধনা দেওয়ায় বিজেপি নেতা ও বিধায়ক তরজা ৷ (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 14, 2026 at 8:50 PM IST

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চুঁচুড়া (হুগলি), 14 সেপ্টেম্বর: হাওড়া ও হুগলির কুখ্যাত দুষ্কৃতী হিসাবে পরিচিত রমেশ মাহাতো বিজেপিতে যোগ দেওয়া নিয়ে নয়া বিতর্ক ৷ যা নিয়ে এবার বিজেপির অন্দরেই গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের অভিযোগ উঠেছে ৷ গত 10 সেপ্টেম্বর হুগলির জঙ্গিপাড়ায় রমেশ মাহাতোর যোগদানের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন বিজেপির বিধায়ক প্রসেনজিৎ বাগ ৷ তিনি অভিযোগ করেছেন, সরকার যেখানে মাদকমুক্ত রাজ্য তৈরির অভিযানে নেমেছে, সেখানে কুখ্যাত মাদক কারবারিকে বিজেপিতে যোগদান করানো হচ্ছে ৷ পালটা রমেশকে সম্বর্ধনা জানানো বিজেপি নেতা দেবেশ কোলের দাবি, রমেশ মাহাতো নামে কাউকে তিনি চেনেন না ৷ যাঁকে যোগদান করিয়েছেন তিনি 'রমেশ বাবু' ৷"

সোমবার চুঁচুড়ায় জাঙ্গিপাড়ার বিধায়ক বলেন, "যাঁর বিরুদ্ধে তিরিশটার বেশি খুনের অভিযোগ আছে, একটা কালো সাম্রাজ্য আছে, হুব্বা শ্যামলের ডান হাত ছিলেন, এখন ভালো ভালো কথা বলে সহজ সরল মানুষগুলোকে বোকা বানাচ্ছে ৷ গাঁজা, চরস, আফিমের মতো নেশার ব্যবসা করার জন্য ওখানে গেছে ৷ সরকার নেশামুক্ত সমাজ গড়ার ডাক দিচ্ছে, মদের ভাটি ভাঙা হচ্ছে, মাদক বিরোধী অভিযান চলছে ৷ পুলিশ ব্যবস্থা নিয়ে সব বন্ধ করছে ৷ তাই এরা নতুন করে অন্য নেশায় আসক্ত করাতে রমেশ মাহাতোর মতো একজন কুখ্যাত লোককে নিয়ে গেছে ৷"

'দুষ্কৃতী' রমেশ মাহাতোকে সম্বর্ধনা (ইটিভি ভারত)

মূলত নাম না-করেই জাঙ্গিপাড়ায় বিজেপির নেতা বলে পরিচিত দেবেশ কোলেকে নিশানা করেন প্রসেনজিৎ বাগ ৷ তিনি অভিযোগ করেছেন, "যে বা যাঁরা এসব করছেন, তাঁরা বিজেপির কেউ নন ৷ যদি তাঁরা প্রথম থেকে বিজেপি করেন, তাহলে তাঁদের দু’টাকার মেম্বারশিপ দেখান ৷ বিভিন্ন সময়ে সিপিএম, তৃণমূল করে মানুষকে বোকা বানিয়েছে ৷ এখন মুখোশ পরে নেমে বিজেপি বলে পরিচয় দিচ্ছে ৷ খুব তাড়াতাড়ি বিজেপির দল হিসেবে যা করণীয় তা করবে ৷ সরকারও এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে ৷ নতুন করে জাঙ্গিপাড়ার বুকে কালো সাম্রাজ্য আর গড়তে দেব না ৷ যার জন্য বিধায়ক হিসেবে যা যা করার করব ৷ দলের কাছে ইতিমধ্যেই আমি রিপোর্ট দিয়েছি ৷ দল নিশ্চয়ই ব্যবস্থা নেবে ৷"

এনিয়ে পালটা বিধায়কের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছেন জাঙ্গিপাড়ার বিজেপি নেতা দেবেশ কোলে ৷ নিজেকে বিজেপির পুরনো কর্মী বলে দাবি করেছেন তিনি ৷ আর রমেশ মাহাতো প্রসঙ্গে তাঁর দাবি, "রমেশ মাহাতো নামে কাউকে চিনি না ৷ আমি যাঁকে চিনি, তিনি রমেশ বাবু ৷ রমেশের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে কিছু জানি না ৷ উনি সমাজ সেবার জন্য এগিয়ে এসেছেন ৷ সেটা সকলের কর্তব্য ৷ গরিব মানুষের উপকার হবে ৷ রমেশের ভালো দিকটা আমি দেখেছি ৷"

আর নিজের পুরনো বিজেপি কর্মী হওয়ার দাবির স্বপক্ষে তিনি বলেন, "তপন শিকদারের হাত ধরে আমি বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলাম ৷ দস্যু রত্নাকর বাল্মীকি হয়েছে ৷ বিজেপির যাঁরা নেতা-মন্ত্রী আছেন, তাঁরা আগে ভালো কাজ করেননি ৷ যদি সেবামূলক কাজে কেউ এগিয়ে আসতে চান, সেটা দোষের কিছু নয় ৷"

অভিযোগ, গত 10 সেপ্টেম্বর হুগলির জাঙ্গিপাড়ার দীলাকাশ পঞ্চায়েতের খুড়িগাছি গ্রামে বিজেপির এক কর্মসূচিতে দেখা যায় কুখ্যাত দুষ্কৃতী রমেশ মাহাতোকে ৷ হাওড়া ও হুগলি, দুই জেলার ত্রাস বলে পরিচিত ডন হুব্বা শ্যামলের ছায়াসঙ্গি ছিলেন বালির বাসিন্দা রমেশ মাহাতো ৷ 2011 সালে হুব্বাকে খুন করার অভিযোগে গ্রেফতারও হয়েছিলেন রমেশ ৷ অভিযোগ, হুব্বার অবর্তমানে রমেশের দাপট আরও বাড়তে থাকে ৷ জেলে থেকেও ফোন করে তোলাবাজি-সহ একাধিক অপরাধমূলক কাজে যুক্ত থাকার অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে ৷ বর্তমানে এই রমেশ মাহাতো জামিনে মুক্ত রয়েছেন ৷"

TAGGED:

SPAT BETWEEN BJP LEADER AND MLA
MISCREANT RAMESH MAHATO
BJP
বিজেপির অন্তর্দ্বন্দ্ব
BJP FACTIONALISM

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