বিজেপিকে সমর্থন করায় সামাজিক বহিষ্কার ! পুলিশের দ্বারস্থ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের 4 জন

বিজেপিকে সমর্থন করায় সামাজিক বহিষ্কার ! পুলিশের দ্বারস্থ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের 4 জন
মসজিদে নমাজ পড়ায় নিষেধাজ্ঞার অভিযোগ ৷ পানীয় জল ও দোকান-বাজারেও বহিষ্কারের নিদান !
Published : April 25, 2026 at 9:21 PM IST
গাজোল (মালদা), 25 এপ্রিল: বিজেপিকে সমর্থন করায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের চারজনকে সামাজিক বয়কটের অভিযোগ উঠল ৷ এই ঘটনায় অভিযোগের তির তৃণমূল সমর্থক বলে পরিচিত কয়েকজনের বিরুদ্ধে ৷ ইতিমধ্যে, সমস্ত ঘটনা জানিয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন একঘরে হয়ে যাওয়া ওই বিজেপি সমর্থকরা ৷ মালদার গাজোলের চৌকিপুকুর এলাকার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক শোরগোল শুরু হয়েছে ৷
গাজোল বিধানসভা এলাকার চৌকিপুকুর এলাকার বাসিন্দা আজাহার হোসেন, হালিম আনসারি, সামসুল মিয়াঁ এবং মাসেদুর রহমান চলতি বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপিকে সমর্থন করেছেন ৷ অভিযোগ, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ হয়েও বিজেপিকে সমর্থন করায় গ্রামের লোকজন তাঁদের 'অপরাধী' তকমা দিয়ে দিয়েছে ৷ গত শুক্রবার নমাজ শেষে গেট আটকে এই চারজনকে মসজিদে বসিয়ে রাখা হয় ৷ এরপর গ্রামবাসীরা চারজনকে সাফ জানায়, তাঁরা বিজেপিকে সমর্থন করেছেন, যা 'মুসলিম বিরোধী' কাজ ৷
তাই এবার থেকে তাঁদের মসজিদে নমাজ পড়তে দেওয়া হবে না বলে নিদান দেওয়া হয় ৷ এমনকি বিজেপি করায় আগে থেকেই কোনও সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পেতেন না তাঁরা ৷ তাই মসজিদের পাম্প থেকে পানীয় জল সংগ্রহ করতেন ৷ সেই পানীয় জলের উপরেও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে ৷
অভিযোগ, ওই চারজনের পরিবারের কারও মৃত্যু হলে, কবর স্থানেও মৃত ব্যক্তিকে কবরস্থ করা যাবে না-বলে নিদান দিয়েছেন মাতব্বররা ৷ আর গ্রামের কোনও দোকান থেকেও তাঁদের সামগ্রী বিক্রি না-করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ এ নিয়ে গাজোল থানার পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন ওই চার বিজেপি সমর্থক ৷ অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে গাজোল থানার পুলিশ ৷
আজাহার হোসেন নামে এক ভুক্তভোগী বলেন, "গতকাল নমাজের শেষে আমাদের মসজিদে থাকতে বলা হয় ৷ পরে গ্রামের লোকজন আমাদের বলেন, আমরা বিজেপি পার্টির সঙ্গে যুক্ত ৷ তাই আমরা মুসলিম বিরোধী কাজ করেছি ৷ আমাদের মসজিদে নমাজ পড়তে দেওয়া যাবে না ৷ এমনকি আমাদের মসজিদ থেকেও জল দেওয়া হবে না ৷ এদিকে আমাদের বাড়িতে জলের ব্যবস্থা নেই ৷ আমাদের পরিবারের কারও মৃত্যু হলে আমরা কবরস্থানে দেহ কবর দিতে পারব না ৷ কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত থাকার জন্য, আমাদের ওপর এধরনের নির্যাতন চলতে পারে না ৷ এ নিয়ে আমরা পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছি ৷ গ্রামে যেন আমরা আগের মতো চলতে পারি, প্রশাসনের কাছে সেই ব্যবস্থা করার আহ্বান জানিয়েছি ৷"
গাজোল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তথা তৃণমূল নেতা মোজাম্মেল হোসেন বলেন, "সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন অভিযোগ ৷ গাজোলে বিজেপির ফল ভালো হবে-না বুঝতে পেরেই বিজেপি এই ধরনের ষড়যন্ত্র করছে ৷"