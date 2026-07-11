নেতাজির নাম বদলে শ্যামাপ্রসাদের নামে রাস্তার নামকরণ ! পথে বামেরা
কয়েকদিন আগে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের মুখে ফরওয়ার্ড ব্লকের কর্মীদের 'গুন্ডা' তকমা ঘিরে যে রাজনৈতিক ঝড় উঠেছিল, তা থামার আগেই ফের বিতর্ক ৷
Published : July 11, 2026 at 3:14 PM IST
কলকাতা, 11 জুলাই: নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে ঘিরে বিতর্কের আগুনে ফের ঘি পড়ল । কয়েক দিন আগে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের মুখে ফরওয়ার্ড ব্লকের কর্মীদের 'গুন্ডা' তকমা ঘিরে যে রাজনৈতিক ঝড় উঠেছিল, তা এখনও থামেনি । এরই মধ্যে বীরভূমের রামপুরহাটে নেতাজির নামে থাকা একটি রাস্তার নাম বদলে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নামে করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে । এই দুই ঘটনাকে সামনে রেখে বিজেপির বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলনে নামল ফরওয়ার্ড ব্লক-সহ বামপন্থী একাধিক সংগঠন । শনিবার ধর্মতলা থেকে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার পর্যন্ত প্রতিবাদ মিছিলের ডাক দেওয়া হয়েছে ।
বিতর্কের সূত্রপাত গত 6 জুলাই । হিন্দু মহাসভার নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে 1940 সালের একটি রাজনৈতিক ঘটনার উল্লেখ করেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য । সেই প্রসঙ্গেই তিনি বলেন, "শ্যামাপ্রসাদ চাইলে ফরওয়ার্ড ব্লকের 'গুন্ডারা' সেদিন কেউ বেঁচে থাকত না । তিনি তা করেননি, এটাই তাঁর মহানুভবতা ।" মন্তব্যটি প্রকাশ্যে আসতেই রাজনৈতিক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া শুরু হয় ।
ফরওয়ার্ড ব্লকের অভিযোগ, এই মন্তব্য কেবল তাদের কর্মীদের উদ্দেশে নয়, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দল এবং তাঁর আদর্শের প্রতিও চরম অসম্মান । দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক দেবরাজনের বক্তব্য, "নেতাজির প্রতিষ্ঠিত দলকে 'গুন্ডা' বলে অভিহিত করা মানে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসকে অপমান করা । শমীক ভট্টাচার্যকে অবিলম্বে মন্তব্য প্রত্যাহার করে নিঃশর্ত ক্ষমা চাইতে হবে ।"
এই বিতর্কের মধ্যেই রামপুরহাটে নেতাজির নামে একটি রাস্তার নাম পরিবর্তন করে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নামে করার অভিযোগ সামনে আসায় ক্ষোভ আরও বেড়েছে । বাম সংগঠনগুলির দাবি, এটি কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং নেতাজির ঐতিহাসিক ভূমিকা ও রাজনৈতিক উত্তরাধিকারকে আড়াল করার একটি ধারাবাহিক প্রচেষ্টা । যদিও রাস্তার নাম পরিবর্তনের অভিযোগ নিয়ে প্রশাসনের তরফে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া মেলেনি ।
এআইডিএসও-র রাজ্য সম্পাদক বিশ্বজিৎ রায়ও শমীক ভট্টাচার্যের বক্তব্যের কড়া সমালোচনা করেছেন । তাঁর দাবি, ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতাজি সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিরুদ্ধে স্পষ্ট অবস্থান নিয়েছিলেন । হিন্দু মহাসভার রাজনীতির বিরোধিতা করে তিনি দেশবাসীকে সতর্ক করেছিলেন । সেই ইতিহাসকে অস্বীকার করেই আজ নেতাজির প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দল সম্পর্কে অবমাননাকর মন্তব্য করা হচ্ছে বলে অভিযোগ তাঁর ।
বিশ্বজিৎ রায়ের কথায়, "যাঁকে আজ বিজেপি দেশপ্রেমিক হিসেবে তুলে ধরছে, সেই শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এক সময় নেতাজির রাজনৈতিক অবস্থানের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন । স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসকে বিকৃত করেই আজ নতুন রাজনৈতিক বয়ান তৈরির চেষ্টা চলছে ।"
শমীক ভট্টাচার্যের মন্তব্য এবং রামপুরহাটের ঘটনাকে সামনে রেখে শনিবার ধর্মতলা থেকে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার পর্যন্ত প্রতিবাদ মিছিল রয়েছে ফরওয়ার্ড ব্লকের । বাম নেতৃত্বের দাবি, নেতাজির উত্তরাধিকার ও স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসকে বিকৃত করার যে কোনও প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে তাঁরা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন ।
তবে বিজেপির তরফে দাবি, পরিকল্পিতভাবে শমীক ভট্টাচার্যের বক্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা করে বিতর্ক তৈরি করা হচ্ছে ।