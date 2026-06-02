তৃণমূলের বিরুদ্ধে ত্রাণ চুরির অভিযোগ, উত্তপ্ত সন্দেশখালি

সন্দেশখালির দুর্গা মণ্ডপ অঞ্চলের ঘটনা৷ এক নেতাকে আটক করেছে পুলিশ৷

Allegations of Relief Theft
তৃণমূলের বিরুদ্ধে ত্রাণ চুরির অভিযোগ (নিজস্ব ছবি)
Published : June 2, 2026 at 4:20 PM IST

সন্দেশখালি (উত্তর 24 পরগনা), 2 জুন: দুই প্রভাবশালী তৃণমূল নেতার বাড়ি থেকে উদ্ধার হল বিপুল পরিমাণ ত্রাণ সামগ্রী ও কৃষি যন্ত্রপাতি৷ সাধারণ মানুষের অভিযোগ, ত্রাণের সামগ্রী ও কৃষিকাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ব্যক্তিগত স্বার্থে আত্মসাৎ করেছিল এলাকার দুই তৃণমূল নেতা৷

ঘটনাস্থল উত্তর 24 পরগনার সন্দেশখালির দুর্গা মণ্ডপ অঞ্চল৷ যে দুই প্রভাবশালী তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাঁদের একজন পঞ্চায়েত প্রধান লক্ষ্মণ অধিকারী এবং আরেকজন অঞ্চল সভাপতি দেবরঞ্জন অধিকারী৷ পুলিশ ওই পঞ্চায়েত প্রধান লক্ষ্মণ অধিকারীকে আটক করেছে৷ এই বিষয়ে তৃণমূলেরও কারও বক্তব্য পাওয়া যায়নি৷

তৃণমূলের বিরুদ্ধে ত্রাণ চুরির অভিযোগ, উত্তপ্ত সন্দেশখালি (ইটিভি ভারত)

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সন্দেশখালি থানার পুলিশ ও প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্তাদের উপস্থিতিতে এবং ক্ষুব্ধ এলাকাবাসীদের তৎপরতায় ওই দুই তৃণমূল নেতার বাড়ি থেকে উদ্ধারকাজে গতি আসে। তল্লাশি চালিয়ে ঘূর্ণিঝড় আয়লা, আমফান ও বুলবুলের সময়কার সরকারি ত্রাণ সামগ্রী বাইরে বের করে আনা হয়।

অভিযোগ, দুর্যোগের সময় দরিদ্র ও সর্বহারা সাধারণ মানুষের জন্য সরকারের বরাদ্দ করা এই সমস্ত অনুদান ও ত্রিপল বছরের পর বছর ধরে শাসকদলের নেতারা নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থে লুকিয়ে রেখেছিলেন। ত্রাণের পাশাপাশি একাধিক মূল্যবান সরকারি কৃষি যন্ত্রপাতিও উদ্ধার হয়েছে তাদের বাড়ি থেকে।

ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়ে ও হেসে উপহাসের ছলে স্থানীয় বাসিন্দা প্রদীপ নাইয়া সরাসরি অভিযোগের সুরে বলেন, "এরা হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেসের হার্মাদ। সাধারণ মানুষ যেগুলো পাওয়ার যোগ্য, সেই মালপত্র এরা গরিব মানুষকে দেয়নি। লক্ষ্মণ অধিকারী ও দেবরঞ্জন অধিকারীর ঘরের ছাদ, বাথরুম-সহ বিভিন্ন জায়গা থেকে স্প্রে মেশিন, জামাকাপড়, থালা-বাসন উদ্ধার হয়েছে।’’

উদ্ধার হওয়া সামগ্রী (নিজস্ব ছবি)

তিনি আরও বলেন, ‘‘এছাড়া দেবরঞ্জন অধিকারী রেশন ডিলার হয়েও দীর্ঘদিন ধরে সাধারণ মানুষকে ওজনে কম এবং মেয়াদ উত্তীর্ণ সামগ্রী দিচ্ছিল, যার জন্য প্রশাসন ইতিমধ্যেই তার ডিলারশিপ সিল করেছে। আমরা চাই এদের অবিলম্বে গ্রেফতার করা হোক এবং আইনের আশ্রয়ে এনে কঠিন শাস্তি দেওয়া হোক।"

এই চুরির খবর ছড়িয়ে পড়তেই দুর্গা মণ্ডপ এলাকায় ব্যাপক জনরোষের সৃষ্টি হয়। শতাধিক ক্ষুব্ধ গ্রামবাসী রাস্তায় নেমে টায়ার জ্বালিয়ে পথ অবরোধ ও বিক্ষোভ প্রদর্শন শুরু করেন। দুর্নীতিগ্রস্ত প্রধান ও অঞ্চল সভাপতির অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবিতে অনড় বিক্ষোভকারীরা জানান, ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে দোষীদের কঠোরতম আইনি শাস্তি দিতে হবে।

পরিস্থিতি বেগতিক দেখে ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। প্রশাসনের আশ্বাস সত্ত্বেও এলাকায় চরম উত্তেজনা বজায় রয়েছে। এই বিষয়ে সন্দেশখালি থানার এক আধিকারিক জানান, গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান লক্ষ্মণ অধিকারীকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়েছে পরবর্তী পদক্ষেপ করার জন্য।

SANDESHKHALI
সন্দেশখালি
ত্রাণ চুরি
TRINAMOOL
ALLEGATIONS OF RELIEF THEFT

