কার্শিয়াংয়ের নির্দল প্রার্থীকে মনোনয়ন প্রত্যাহার ও বিজেপির হয়ে প্রচারের প্রস্তাব, প্রলোভন !

কার্শিয়াংয়ের নির্দল প্রার্থীকে মনোনয়ন প্রত্যাহার ও বিজেপির হয়ে প্রচারের প্রস্তাব, প্রলোভন !
নির্দল প্রার্থীকে জিটিএ বা অন্য কোনও প্রশাসনিক পদে বসানোর প্রলোভন দেওয়ার অভিযোগ ৷ কাঠগড়ায় বিজেপির কার্শিয়াং-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত পর্যবেক্ষক !
Published : April 10, 2026 at 5:31 PM IST
শিলিগুড়ি, 10 এপ্রিল: কার্শিয়াং বিধানসভার নির্দল প্রার্থী সুমেন্দ্র তামাংকে ফোন করে মনোনয়ম প্রত্যাহারের প্রস্তাব ! ভোট যাতে ভাগাভাগি না-হয় তার জন্য মনোনয়ন প্রত্যাহার ও বিজেপির হয়ে কাজ করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন তিনি ৷ সেই সঙ্গে প্রশাসনিক পদ পাইয়ে দেওয়ার প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছে বলে দাবি নির্দলপ্রার্থীর ৷ বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই পাহাড়ের রাজনৈতিকমহলে শোরগোল পড়ে গিয়েছে ৷
সুমেন্দ্র তামাংয়ের অভিযোগ, "বিজেপির কার্শিয়াং-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত পর্যবেক্ষক বৃহস্পতিবার দুপুরে ফোন করে নির্দল হিসাবে প্রচার না-করে, বিজেপি প্রার্থীর হয়ে প্রচারের প্রস্তাব দিয়েছেন ৷ বিনিময়ে বিজেপি ক্ষমতায় এলে আমাকে জিটিএ বা অন্য কোনও প্রশাসনিক পদে বসানোর আশ্বাস দিয়েছেন ৷"
ওই বিজেপি নেতার সঙ্গে তাঁর ফোনালাপের একটি ভিডিয়ো ইতিমধ্যে সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন সুমেন্দ্র তামাং ৷ সেই ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে এক ব্যক্তির সঙ্গে সুমেন্দ্র ফোনে কথা বলছেন ৷ আর ফোনের উলটোদিকে থাকা ব্যক্তি কার্শিয়াংয়ের বিজেপি প্রার্থী সোনাম লামার হয়ে প্রচারের জন্য বলছেন সুমেন্দ্রকে ৷
তাঁকে বলতে শোনা যায়, "আপনার এবং আমাদের লক্ষ্য একই ৷ তাহলে ভোট ভাগাভাগি হওয়া উচিত নয় ৷ আসুন একসঙ্গে কাজ করি ৷ তাহলে আগামীতে আপনাকে জিটিএ (গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) বা অন্য কোনও ভালো পদে বসানো হবে ৷" সুমেন্দ্র তামাং পালটা বলেন, "বিজেপি পুরো দেশের সর্বনাশ করছে ৷ পাহাড়েরও সর্বনাশ করেছে ৷ 15 বছর ভোট নিলেও গোর্খাল্যান্ডের দাবি, পাহাড় সমস্যার স্থায়ী সমাধানের দাবিকে কোনও গুরুত্ব দেয়নি ৷ এখন আপনি আবার আমাকে সেই পার্টির হয়ে কাজ করতে বলছেন ? আমি তৃণমূল, বিজেপি, সিপিএম সবার বিরোধী ৷ আমি শ্রমিক স্বার্থে কাজ করছি ৷"
তবে বিজেপির পার্বত্য শাখার সভাপতি সঞ্জীব লামা বলছেন, "এই বিষয়ে আমার কিছু জানা নেই ৷" সুমেন্দ্র তামাং আরও বলেন, "আমি দীর্ঘদিন ধরে শ্রমিক স্বার্থে কাজ করছি ৷ পাহাড়ের চা-শ্রমিকরা প্রচণ্ড দুর্দশার মধ্যে রয়েছেন ৷ বিজেপির নেতারা বলছেন, শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি 800 টাকা হবে ৷ কিন্তু, হয়নি ৷ লেবার কোড এনে শ্রমিকদের কাজের অধিকার হরণ করার চেষ্টা করছে ৷ সেই বিজেপিকে কোনও দিনই সমর্থন করব না ৷ আমি আমার মতো প্রচার করছি ৷ মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছি ৷ ময়দান থেকে সরে আসার কোনও সম্ভাবনাই নেই ৷"
বিষয়টি নিয়ে পাহাড়ে শাসকদলের জোট সঙ্গী ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার (বিজিপিএম) মুখপাত্র শক্তিপ্রসাদ শর্মা বলেন, "বিজেপির সাংসদ রাজু বিস্তা বলেছেন, ক্ষমতায় এলে 5 মে জিটিএ খারিজ করে দেবেন ৷ আর তাঁর দলেরই নেতা সুমেন্দ্রকে ভোটে জিতলে জিটিএ'র পদ দেওয়ার প্রলোভন দিচ্ছেন ৷ বিজেপির এই দু'মুখো রাজনীতি পাহাড়ের মানুষ বুঝে গিয়েছে ৷"