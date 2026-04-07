সবুজ সাথীর সাইকেলে প্রচার তৃণমূল প্রার্থীর ! আদর্শ আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ বিজেপির
সবুজ সাথীর সাইকেল হলেও, সেটি ব্যক্তিগত ৷ প্রার্থীর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ খারিজ মালদা জেলা তৃণমূলের ৷
Published : April 7, 2026 at 9:10 PM IST
মালদা, 7 এপ্রিল: 'ভোট বড় বালাই' ৷ এই প্রবাদ যেন বাস্তবেই প্রমাণ করলেন হরিশ্চন্দ্রপুর বিধানসভার কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী মতিবুর রহমান ৷ বিলাসবহুল গাড়ি ছেড়ে সাধারণ মানুষের মন জয় করতে সাইকেলে প্রচারে নামলেন ৷ কিন্তু, সেই প্রচারই এখন বড়সড় প্রশ্নের মুখে ৷ অভিযোগ, সরকারি 'সবুজ সাথী' প্রকল্পের সাইকেল ব্যবহার করে প্রচার চালাচ্ছেন তিনি ৷ আর এই ইস্যুতে তৃণমূল প্রার্থীর বিরুদ্ধে আদর্শ আচরণবিধি ভঙ্গের অভিযোগ করল জেলা বিজেপি নেতৃত্ব ৷
বিজেপি প্রশ্ন তুলেছে, যে প্রকল্প ছাত্রছাত্রীদের জন্য, সেই সরকারি প্রকল্পের সাইকেল রাজনৈতিক প্রচারে ব্যবহার করা কতটা বৈধ ৷ গোটা ঘটনা সামনে আসতেই তৃণমূল প্রার্থীর বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনের কাছে আদর্শ আচরণবিধি ভঙ্গের অভিযোগ জানিয়েছে বিজেপি ৷ যদিও এই বিষয়ে তৃণমূল প্রার্থী কোনও মন্তব্য করতে চাননি ৷ তবে, জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব পালটা দাবি করেছে, একবার প্রকল্পের সাইকেল কাউকে দেওয়া হলে, তা আর সরকারি সম্পত্তি থাকে না ৷ ফলে কারও ব্যক্তিগত সাইকেল চালিয়ে প্রচার করাই যেতে পারে বলে তৃণমূলের যুক্তি ৷
প্রথমে মুখ্যমন্ত্রীর হেলিকপ্টারের সামনে ড্রোন ওড়ানোর অভিযোগ ৷ এবার ভোট প্রচারে গিয়ে রাজ্য সরকারের সবুজ সাথী প্রকল্পের সাইকেল চালানোর অভিযোগ হরিশ্চন্দ্রপুর কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী মতিবুর রহমানের বিরুদ্ধে ৷ মঙ্গলবার দুপুরে হরিশ্চন্দ্রপুরের সুলতাননগর-সহ একাধিক এলাকায় ভোট প্রচারে যান তৃণমূল প্রার্থী মতিবুর রহমান ৷ সঙ্গে ছিলেন জেলা পরিষদের সদস্য বুলবুল খান ৷ গ্রামীণ এলাকায় ভোটারদের মন জয় করতে বিলাসবহুল গাড়ি ছেড়ে সাইকেল চালিয়ে ভোট প্রচার শুরু করেন মতিবুর ৷ ছাত্রছাত্রীদের সেই সরকারি সাইকেল নিয়েই ঘোরেন ঘাসফুল প্রার্থী ৷ কিন্তু, সেই জনসংযোগই এখন রাজনৈতিক মহলে তীব্র বিতর্কের জন্ম দিয়েছে ৷
এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিজেপির তরফে ইতিমধ্যেই নির্বাচন কমিশনে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে ৷ মালদা দক্ষিণের বিজেপির জেলার সাধারণ সম্পাদক নীলাঞ্জন দাসের অভিযোগ, "তৃণমূল বিশৃঙ্খল একটা দল ৷ যে সাইকেল ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার সুবিধার জন্য দেওয়া হয়েছে, সেটাকেই ভোটের প্রচারে ব্যবহার করা অত্যন্ত নিন্দনীয় ৷ শুধু তাই নয়, মুখ্যমন্ত্রীর ছবি দেওয়া সরকারি অ্যাম্বুলেন্স এখনও এলাকায়-এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে ৷ আমরা বিজেপির পক্ষে নির্বাচন কমিশনে হরিশ্চন্দ্রপুর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী মতিবুর রহমানের বিরুদ্ধে নির্বাচনী বিধিভঙ্গের অভিযোগ দায়ের করেছি ৷ ওই প্রার্থীর বিরুদ্ধে কঠোর থেকে কঠোরতম পদক্ষেপ চাই ৷"
বিষয়টি নিয়ে মতিবুরের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া না-গেলেও, তৃণমূলের জেলা মুখপাত্র শুভময় বসু বলেন, "যিনি এই অভিযোগ করেছেন তিনি মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন ৷ সবুজ সাথীর সাইকেল যাঁকে দেওয়া হয়, তাঁকে ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্যই দেওয়া হয় ৷ সেটা আর সরকারের থাকে না ৷ কারও থেকে সেই সাইকেল খানিকক্ষণ চালালে ও তার ছবি তুলে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানালেই সব বেআইনি হয়ে যায় না ৷ বিজেপি অভিযোগ জানিয়েই যাবে, তা পেয়ে নির্বাচন কমিশন আমাদের বিপাকে ফেলার চেষ্টা করবে ৷ কিন্তু, এসব অভিযোগ ধোপে টিকবে না ৷"
কমিশন সূত্রে খবর, অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ তবে ভোটের আগে এমন অভিযোগ ঘিরে স্বাভাবিকভাবেই অস্বস্তিতে তৃণমূল শিবির ৷ 'গরিবের বন্ধু' ইমেজকে সামনে রেখে প্রচারে নামা প্রার্থীর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ কেবলই জনসংযোগ নাকি নিয়মভঙ্গ, তা এখন কমিশনের বিবেচনাধীন ৷