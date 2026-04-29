ক্যাম্প অফিসে ভাঙচুর-লাঠিচার্জ! অতিসক্রিয়তার অভিযোগ কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে

ক্যাম্প অফিসে ভাঙচুর-লাঠিচার্জ! অতিসক্রিয়তার অভিযোগ কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে
বেআইনিভাবে 100 মিটারের মধ্যে থাকা রাজনৈতিক দলের ক্যাম্প অফিস ভাঙল কেন্দ্রীয় বাহিনী ৷
Published : April 29, 2026 at 5:29 PM IST
কলকাতা, 29 এপ্রিল: দ্বিতীয় দফার নির্বাচনে কেন্দ্রীয় বাহিনীর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করল রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস ৷ মূলত, বাহিনীর বিরুদ্ধে অতিসক্রিয়তার অভিযোগে সরব হয়েছে তৃণমূলের নেতা কর্মীরা ৷ যেমনটা করলেন পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী স্বপন দেবনাথ ৷ কোথাও আবার কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে শাসকদলের ক্যাম্পে ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে ৷ তবে, ব্যতিক্রমী চিত্রও উঠে এসেছে উত্তর 24 পরগনার হিঙ্গলগঞ্জ বিধানসভায় ৷ সেখানে কেন্দ্রীয় বাহিনীর আপ্যায়নে এগিয়ে এলেন গ্রামের মহিলারা ৷ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফায় এমন নানান ছবি উঠে এল দক্ষিণবঙ্গের জেলাদগুলি থেকে ৷
পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভা
পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটের দিন কেন্দ্রীয় বাহিনীর ভূমিকায় ক্ষোভ ৷ এ দিন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী তথা বিদায়ী মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে 'অতিসক্রিয়তা'র অভিযোগ করেছেন ৷
তিনি অভিযোগ করেন, কিছু বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সদস্যরা বয়স্ক ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ করতে বাধা দিচ্ছেন ৷ বিষয়টি নিয়ে তিনি প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্তাদের অবহিত করলেও পরিস্থিতির খুব একটা পরিবর্তন হয়নি বলে অভিযোগ করেছেন ৷ তাঁর অভিযোগ, সাধারণ ভোটারদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হচ্ছে ৷ ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া বিঘ্নিত হচ্ছে ৷
এ দিন স্বপন দেবনাথ বলেন, "সেন্ট্রাল ফোর্স বয়স্ক মানুষদের ভোট দিতে বাধা দিচ্ছে ৷ তাই আমি বললাম প্রিসাইডিং অফিসারকে সরিয়ে দিয়ে সেখানে সেন্ট্রাল ফোর্সকে বসিয়ে দেওয়া হোক ৷ সেন্ট্রাল ফোর্স অতি সক্রিয়তা দেখাচ্ছে ৷ ভোটাদের ভোট দিতে দিচ্ছে না ৷ তবে, মানুষ ভোট দেওয়ার জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে আছে ৷"
মিনাখাঁ বিধানসভা
মিনাখাঁ বিধানসভার বকজুড়ির মাজমপুরে 17 ও 40 নম্বর বুথ এবং হাড়োয়া ব্লকের শালিপুর অঞ্চলের তালবেরিয়া বুথে 100 মিটারের বাইরে পাড়ার মধ্যে ঢুকে ভোটারদের উপর অত্যাচারের অভিযোগ উঠল ৷ তৃণমূলের অভিযোগ, বুথের 100 মিটারের বাইরে থাকা তাদের দলীয় ক্যাম্পগুলিতে বাহিনী আকস্মিক তাণ্ডব চালিয়েছে ৷ ক্যাম্পের ওপর থাকা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে বাহিনীর বিরুদ্ধে ৷
ভোটারদের ভয় দেখাতেই এই পদক্ষেপ করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন মিনাখাঁ বিধানসভার তৃণমূলের কো-অর্ডিনেটর আব্দুল খালেক মোল্লা ৷ তিনি বলেন, "মিনাখা বিধানসভায় সকাল থেকে শান্তিপূর্ণ ভোট হচ্ছে ৷ 100 মিটারের বাইরে পাড়ার মধ্যে ঢুকে কেন্দ্রের পুলিশ যেভাবে সাধারণ মানুষকে অত্যাচার করছে, বাংলার মানুষ তার জবাব দেবে ৷"
চুঁচুড়া বিধানসভা
চুঁচুড়ার 27, 28 ও 29 নম্বর ওয়ার্ডের মনসাতলার 348, 349 ও 332 নম্বর বুথের বাইরে ক্যাম্প অফিস করেছিল তৃণমূল ৷ তাদের অভিযোগ, বুথের একশো মিটারের বাইরে তৃণমূলের ক্যাম্প থাকা সত্ত্বেও হঠাৎই কেন্দ্রীয় বাহিনী এসে তৃণমূল কর্মীদের বুথ থেকে উঠে যেতে বলে ৷ এরপরেই কেন্দ্রীয় বাহিনী লাঠিচার্জ করে বলে অভিযোগ তৃণমূলের ৷ চেয়ার-টেবিল উলটে ফেলে দেওয়া হয় ৷ এমনকি তৃণমূলের ক্যাম্পে থাকা ভোটার স্লিপ ছিঁড়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ করেছে তৃণমূল ৷
15 নম্বর ওয়ার্ডে ফরওয়ার্ড ব্লক, বিজেপি ও তৃণমূল-এর ক্যাম্প অফিস ভেঙে দিয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী ৷ অভিযোগ, সেখানে 255 ও 259 নম্বর বুথের একশো মিটারের মধ্যে এই তিন রাজনৈতিক দল ক্যাম্প অফিস করেছিল ৷ সপ্তগ্রাম বিধানসভার মগরা এলাকাতেও তৃণমূলের ক্যাম্প ভেঙে দেয় কেন্দ্রীয় বাহিনী ৷
তৃণমূলের তরফে অভিযোগ করা হয়েছে, "কোনওরকম সতর্কতা ছাড়াই ক্যাম্প অফিস ভেঙে দেওয়া হয়েছে ৷ এত বছর ভোট হচ্ছে, এই প্রথম এমন ঘটনা ঘটল ৷ সাধারণ মানুষের সহায়তার জন্যই প্রতিবার ভোটে এই ক্যাম্প করি ৷ নির্বাচন কমিশনের বিধি মেনেই নির্দিষ্ট দূরত্বে এই ক্যাম্প করা হয়েছে ৷ কেন এই ক্যাম্প ভাঙল বুঝলাম না !
খবর পেয়ে 15 নম্বর ওয়ার্ডে ঘটনাস্থলে আসেন চুঁচুড়ার তৃণমূল প্রার্থী দেবাংশু ভট্টাচার্য ৷ তিনি দাবি করেন, "প্রথমে নির্বাচন কমিশন বলেছিল 100 মিটার দূরে ক্যাম্প করতে ৷ পরে তারা জানায় 200 মিটার দূরে ক্যাম্প করতে হবে ৷ প্রথমে 100 মিটার দূরে দাগ দিয়ে চিহ্নিত করেছিল ৷ কিন্তু, পরে আর 200 মিটার দূরে কোনও চিহ্ন দেয়নি ৷ তবুও আমরা প্রায় 400 মিটার দূরে ক্যাম্প করেছি ৷ তারপরেও এসে ভাঙচুর চালায় কেন্দ্রীয় বাহিনী ৷
এ দিন ফরওয়ার্ড ব্লকের ক্যাম্পও ভেঙে দেয় কেন্দ্রীয় বাহিনী ৷ ফ.ব. কর্মী বিশ্বনাথ বিশ্বাস বলেন, "প্রথমs আমাদের ক্যাম্পs চেয়ার টেবিল ভাঙচুর করে ৷ পরে এগারোটা নাগাদ তৃণমূল ও বিজেপির ক্যাম্পে ভাঙচুর করে ৷ চুঁচুড়াতে শান্তিপূর্ণভাবে ভোট চলছে, সেটাকে অশান্ত করার জন্যই এই ভাঙচুর চালানো হচ্ছে ৷"
বিজেপি নেতা অরুণ দাস বলেন, "আমাদের ক্যাম্পে দুই থেকে তিনজন ছিলাম ৷ কেন্দ্রীয় বাহিনী বারণ করে অধিক লোক যাতে জমায়েত না-হয় ৷ কিন্তু, তৃণমূলের ক্যাম্পে 30 থেকে 40 জন লোক জমায়েত করেছিল ৷ ওদের ক্যাম্পে বেশি থাকার জন্য, আমাদের ক্যাম্প ভেঙে দিয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী ৷"
গলসি বিধানসভা
গলসি বিধানসভায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে অতিসক্রিয়তার অভিযোগ তুলল তৃণমূল ৷ বুদবুদের বিভিন্ন প্রান্তে কিউআরটি টিম ঘুরে বেড়ানোকে কেন্দ্র করে ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা গেল তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের ৷ তাঁদের দাবি, এভাবে অকারণে ভোটারদের ভয় দেখানো হচ্ছে ৷ এও অভিযোগ উঠেছে, জমায়েত দেখলেই নাকি লাঠি উঁচিয়ে তাড়া করছে বাহিনী ৷ সেইরকমই গলসি বিধানসভার ভিড়সীন এলাকাতে তৃণমূলের একটি ক্যাম্প তুলে দেয় বাহিনী ৷
অন্যদিকে, গলসি বিধানসভার কাঁকসা ব্লকের তিলকচন্দ্রপুর এলাকায় বুথের একশো মিটারের মধ্যে জমায়েত ছিল বলে অভিযোগ ৷ সেই খবর পেয়ে দুপুরের দিকে কেন্দ্রীয় বাহিনী এলাকায় ঢুকে সিপিআইএম ও তৃণমূলের ক্যাম্প ভেঙে দেয় ৷ এক তৃণমূল কর্মীর অভিযোগ, "আমরা 100 মিটার থেকে অনেক দূরে ছিলাম ৷ সকাল থেকে এলাকায় নির্বিঘ্নে ভোট হচ্ছে ৷ কেন অকারণে এসে আমাদের এভাবে বলপূর্বক উঠিয়ে দিল, তা বুঝতে পারছি না ৷"
হিঙ্গলগঞ্জ বিধানসভা
দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে যেমন কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে ক্ষোভ দেখা গেল শাসকদল ও একাংশ ভোটাদের মধ্যে ৷ তার বিপরীত ছবিও উঠে এল ৷ উত্তর 24 পরগনার হিঙ্গলগঞ্জ বিধানসভার 126 নম্বর বুথ ৷ স্যান্ডেল বিল পঞ্চায়েতের ভেটকিয়া গ্রামে দেখা গেল এক অন্য নজির ৷ শান্তিপূর্ণ নির্বাচন পরিচালনায় নিযুক্ত কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের আপ্যায়নে এগিয়ে এলেন গ্রামের মহিলারা ৷
নিজেদের হাতে রান্না করে টিফিন ও দুপুরের খাবার তাঁরা পরম যত্নে তুলে দিলেন কর্তব্যরত জওয়ানদের হাতে ৷ গ্রামের মহিলাদের কথায়, "আমাদের নিরাপত্তার জন্য ওঁরা কঠোর পরিশ্রম করছেন ৷ তাই তাঁদের পাশে থাকা আমাদেরও কর্তব্য ৷" নির্বাচনী আবহে যেখানে বিভিন্ন অপ্রীতিকর খবর শিরোনামে উঠে আসে, সেখানে হিঙ্গলগঞ্জের এই মানবিক উদ্যোগ পারস্পরিক সহমর্মিতা ও বন্ধুত্বের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করল ৷ জওয়ানদের প্রতি গ্রামবাসীদের এই ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতাবোধ প্রশংসিত হচ্ছে বিভিন্ন মহলে ৷