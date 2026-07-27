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ঋতব্রত তৃণমূল-পন্থী কাজল শেখের গাড়ি লক্ষ্য করে ডিম ! আটক 4 বিজেপি কর্মী

সোমবার সূচপুর গণহত্যা দিবস ৷ নানুরে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য় জানাতে যান কাজল শেখ ৷ সেখানেই তাঁর গাড়ি লক্ষ্য করে ডিম ছোড়া হয় বলে অভিযোগ ৷

EGG ATTACK ON TMC MLA KAJAL SHEIKH
ঋতব্রত-তৃণমূলের বিধায়ক কাজল শেখের গাড়ি লক্ষ্য করে ডিম (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 27, 2026 at 3:32 PM IST

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নানুর (বীরভূম), 27 জুলাই: এবার কাজল শেখের গাড়ি লক্ষ্য করে ডিম ছোড়ার অভিযোগ উঠল বিজেপির কর্মীদের বিরুদ্ধে ৷ উঠল 'চোর চোর' স্লোগান । তাও পুলিশের সামনেই ৷ সোমবার বীরভূমের নানুরের বাসাপাড়ায় শহিদ বেদীতে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়েছিলেন বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি তথা বিধায়ক কাজল শেখ । তখনই এই ঘটনা ঘটে ৷ এই ঘটনায় নানুর থানার পুলিশ চারজনকে আটক করেছে ।

এই প্রসঙ্গে কাজল শেখ বলেন, ‘‘মানুষ দেখুক, কীভাবে বিশৃঙ্খলা করছিল । এটা সুস্থ গণতন্ত্র নয় । এই সংস্কৃতি বাংলার নয় ৷ প্রশাসন ব্যবস্থা নিক এটুকুই বলার । আমি যোগ্য জবাব দিতে পারতাম ৷ কিন্তু, চাই না এসব করতে ।’’

ঋতব্রত-তৃণমূলের বিধায়ক কাজল শেখের গাড়ি লক্ষ্য করে ডিম ! (নিজস্ব ভিডিয়ো)

উল্লেখ্য, 2000 সালের 27 জুলাই নানুরের সূচপুরে 11 জন প্রান্তিক চাষিকে কুপিয়ে, গুলি করে খুন করা হয় । এই ঘটনায় সিপিএমের নানুর জোনাল কমিটির তৎকালীন সম্পাদক নিত্য চট্টোপাধ্যায়-সহ 44 জনকে দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দেয় সিউড়ি জেলা আদালত । তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে এই নৃশংস হত্যার ঘটনার পর থেকে প্রতি বছর এই দিনটিকে নানুর শহিদ দিবস হিসাবে পালন করে আসছে তৃণমূল কংগ্রেস ।

নানুরের বাসাপাড়ায় একটি শহিদ বেদী রয়েছে । সেখানে ঘটা করে প্রতি বছর মাল্যদান করে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করা হয় ৷ কিন্তু, পালাবদলের পর আর আগের মতো মঞ্চ বেঁধে শহিদ স্মরণের জৌলুশ এবার নেই ৷ তবে এদিন শহিদ স্মরণে ফেসবুকে পোস্ট করেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । আর শহিদ বেদীতে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানাতে ফুলের মালা নিয়ে যান বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি তথা হাঁসনের বিধায়ক ফায়জুল হক ওরফে কাজল শেখ । শহিদ পরিবারগুলিকে আর্থিক সহযোগিতাও করেন বিধায়ক ।

EGG ATTACK ON TMC MLA KAJAL SHEIKH
নানুরে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য় ঋতব্রত-তৃণমূলের বিধায়ক কাজল শেখের (নিজস্ব ছবি)

বেরনোর সময় পুলিশের সামনেই কাজল শেখের গাড়ি লক্ষ্য করে ডিম ছোড়ার অভিযোগ ওঠে বিজেপির কর্মীদের বিরুদ্ধে । আর 'চোর চোর' স্লোগান দিতে শুরু করেন বিক্ষোভকারীরা ৷ পরিস্থিতি সামাল দিয়ে বোলপুরের এসডিপিও অর্পিত আর পারেখের নেতৃত্বে পুলিশ মাঠে নামে ৷ এই ঘটনায় চারজনকে আটক করে নানুর থানার পুলিশ । বীরভূম জেলা পুলিশ সুপার বিদিত রাজ বন্দেস বলেন, ‘‘পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতি সামাল দিয়েছে ৷ যারা বিশৃঙ্খলা করেছে তাদের আটক করা হয়েছে ।’’

EGG ATTACK ON TMC MLA KAJAL SHEIKH
ঋতব্রত-তৃণমূলের বিধায়ক কাজল শেখের গাড়ি লক্ষ্য করে ডিম (নিজস্ব ছবি)

প্রসঙ্গত, রাজ্যে ডাবল ইঞ্জিন সরকার আসার পর দিকে দিকে তৃণমূল নেতা, মন্ত্রী, বিধায়ক, সাংসদের লক্ষ্য করে ডিম ছোড়া শুরু হয়েছে। যা নিয়ে নিন্দার ঝড় উঠেছে । কলকাতা হাইকোর্ট এ বিরুদ্ধে রাজ্য পুলিশের ডিজিকে কড়া পদক্ষেপ করার নির্দেশ দিয়েছে ।

EGG ATTACK ON TMC MLA KAJAL SHEIKH
নানুরে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য় ঋতব্রত-তৃণমূলের বিধায়ক কাজল শেখের (নিজস্ব ছবি)

এরপরেও থামেনি ডিম থেরাপি ৷ অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে নেতা-মন্ত্রীদের ডিম ছুঁড়তে গিয়ে তা পুলিশের উর্দিতে ও গাড়িতে পড়ছে ৷ তাই এদিন, ডিম ছুড়তেই রাস্তায় নেমে তৎপরতার সঙ্গে আটক করতে দেখা গেল পুলিশকে ৷ এই মুহূর্তে কাজল শেখ যদিও ঋতব্রতপন্থী তৃণমূলের সদস্য ।

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TAGGED:

RITABRATA FACTION TRINAMOOL
KAJAL SHEIKH
সূচপুর গণহত্যা
কাজল শেখ
EGG ATTACK ON TMC MLA KAJAL SHEIKH

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