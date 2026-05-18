ETV Bharat / politics

তৃণমূলের অফিস 'দখল' করে বিজেপির বৈঠক! শিখার দাবি উড়িয়ে কড়া হুঁশিয়ারি গৌতমের

জমির প্রকৃত চরিত্র খতিয়ে দেখে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন গৌতম দেব ।

Trinamool party office
তৃণমূলের অফিস 'দখল' করে বিজেপির বৈঠক করার অভিযোগ (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 18, 2026 at 8:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

শিলিগুড়ি, 18 মে: তৃণমূল কংগ্রেসের ডাবগ্রাম 2 অঞ্চলের একটি পুরনো কার্যালয় ঘিরে তৈরি হওয়া বিতর্ক এবার এক ভিন্ন মাত্রা নিল । ওই কার্যালয়ে খোদ বিজেপি বিধায়ক শিখা চ্যাটার্জির উপস্থিতিতে দলীয় বৈঠক সম্পন্ন হতেই চাপানউতোর শুরু হয়েছে স্থানীয় রাজনীতিতে । আর এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই এবার সমস্ত আইনি তথ্যপ্রমাণ সামনে এনে বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ শানালেন তৃণমূলের বর্ষীয়ান নেতা তথা শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব ।

অভিযোগ, শিলিগুড়ি সংলগ্ন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির কানকাটা মোড়ে তৃণমূলের একটি পুরনো কার্যালয় নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেয় বিজেপি । শুধু তাই নয়, কার্যালয়টি ফিরিয়ে দেওয়ার পরিবর্তে সেখানে কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে একটি সাংগঠনিক বৈঠক করেন বিজেপি বিধায়ক শিখা চ্যাটার্জি । নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে বিধায়ক দাবি করেন, "এই জায়গাটি সম্পূর্ণভাবে আমার নামে নথিভুক্ত । তৃণমূল কংগ্রেস তাদের শাসনকালে গায়ের জোরে এটি দখল করে পার্টি অফিস হিসেবে ব্যবহার করছিল । আজ নিজের জায়গায় সশরীরে ফিরে আসতে পেরে অত্যন্ত ভালো লাগছে । এই অফিস কোনও আড্ডা দেওয়ার জায়গা হবে না, এখান থেকে সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করা হবে ।"

তৃণমূলের অফিস 'দখল' করে বিজেপির বৈঠক করার অভিযোগ (নিজস্ব ভিডিয়ো)

বিজেপি বিধায়কের এই দাবির কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পালটা সাংবাদিক বৈঠক করেন তৃণমূল নেতা গৌতম দেব । বিধায়কের দাবিকে সম্পূর্ণ 'মিথ্যা ও ভিত্তিহীন' বলে উড়িয়ে দিয়ে একাধিক সরকারি ও আইনি নথি সংবাদমাধ্যমের সামনে তুলে ধরেন তিনি । গৌতম দেব দাবি করেন, কানকাটা মোড়ের ওই বিতর্কিত জমিটি কোনও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, বরং তা সম্পূর্ণভাবে দলের জমি । তিনি বলেন, "বিধায়ক সম্পূর্ণ অসত্য দাবি করছেন । আমাদের কাছে সমস্ত সরকারি রেকর্ড রয়েছে যা প্রমাণ করে এটি দলের জমি । তৃণমূল কংগ্রেস নিয়মতান্ত্রিকভাবে এবং সাধারণ মানুষের স্বার্থে ওখানে কার্যালয় পরিচালনা করত ।"

Trinamool party office
কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে বৈঠক করেন বিজেপি বিধায়ক শিখা চ্যাটার্জি (নিজস্ব ছবি)

বিজেপির এই পদক্ষেপকে 'দাদাগিরি' ও 'বেআইনি দখলদারি' বলে আখ্যা দিয়ে গৌতম দেব কড়া হুঁশিয়ারি দেন । তিনি জানান, সরকারি জমি জোরপূর্বক দখল করে রাজনৈতিক কর্মসূচি চালানো আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ । এই বিষয়ে তৃণমূল কংগ্রেস প্রশাসনের দ্বারস্থ হচ্ছে এবং জমির প্রকৃত চরিত্র খতিয়ে দেখে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।

Trinamool party office
বিজেপির সাংগঠনিক বৈঠক (নিজস্ব ছবি)

রাজ্যে পালাবদলের পর থেকেই এলাকায় নিষ্ক্রিয় থাকা তৃণমূলের এই কার্যালয়টি আচমকা বিজেপি বিধায়কের নেতৃত্বে পুনর্দখল হওয়া এবং সেখানে দলীয় পতাকা লাগানোর ঘটনায় কানকাটা মোড় এলাকায় চাপা উত্তেজনা তৈরি করছে । তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, এলাকায় সন্ত্রাস কায়েম করতেই বিজেপি এই ধরনের উস্কানিমূলক কাজ করছে । অন্যদিকে, বিজেপি নেতৃত্ব তাদের বিধায়কের ব্যক্তিসম্পত্তির দাবিতেই অনড় রয়েছে ।

Trinamool party office
বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু এই অফিস (নিজস্ব ছবি)

TAGGED:

BJP
DABGRAM PHULBARI
তৃণমূল কার্যালয়
শিখা চ্যাটার্জি
TRINAMOOL PARTY OFFICE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.