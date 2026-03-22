দুর্গাপুরে দেওয়াল লিখন মুছতেই তাণ্ডব ! কমিশনের কর্মীকে মারধরের অভিযোগ

দুর্গাপুরে দেওয়াল লিখন মুছতেই তাণ্ডব ! কমিশনের কর্মীকে মারধরের অভিযোগ
নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী সরকারি দেওয়ালে কোনও রাজনৈতিক দলের প্রচার বা দেওয়াল লিখন থাকলে তা মুছে ফেলার কথা ।
Published : March 22, 2026 at 2:17 PM IST
দুর্গাপুর, 22 মার্চ: ভোটের আগে শিল্পনগরীতে ক্রমেই চড়ছে রাজনৈতিক উত্তাপ । সরকারি দেওয়ালে রাজনৈতিক প্রচার মুছতে গিয়ে হামলার মুখে পড়লেন নির্বাচন কমিশনের দুই কর্মী, এই অভিযোগ ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল দুর্গাপুর পশ্চিম বিধানসভার করঙ্গপাড়া এলাকায় । ঘটনাকে কেন্দ্র করে রবিবার সকালেই এলাকায় তৈরি হয় উত্তেজনার পরিবেশ । পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার সকালে দুর্গাপুর মহকুমা শাসক দফতরের দুই কর্মী, সূর্যকান্ত পাল ও বিট্টু গুপ্তা করঙ্গপাড়ার পোস্ট অফিস এলাকায় যান । নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী, সরকারি দেওয়ালে কোনও রাজনৈতিক দলের প্রচার বা দেওয়াল লিখন থাকলে তা মুছে ফেলার কথা । সেই নিয়ম মেনেই তাঁরা দেওয়ালে থাকা তৃণমূলের প্রচার মুছতে শুরু করেন ।
অভিযোগ, প্রথমে কোনও বাধা না থাকলেও কাজ শেষ করে গাড়িতে ওঠার সময় আচমকাই পরিস্থিতি বদলে যায় । কমিশনের কর্মী বলে পরিচয় দেওয়া বিট্টু গুপ্তার দাবি, "দেওয়াল লিখন মোছার পর গাড়িতে উঠতেই কয়েক জন আমাদের ঘিরে ধরে । কেন লেখা মোছা হল, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে তুলতেই আমাদের গাড়ি থেকে টেনে নামানো হয় এবং বেধড়ক মারধর করা হয় । যারা মারছিল তারা নিজেদের তৃণমূল কর্মী বলেই পরিচয় দেয় ।"
ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত এলাকায় পৌঁছয় দুর্গাপুরের কোকওভেন থানার পুলিশ । পাশাপাশি মোতায়েন করা হয় কেন্দ্রীয় বাহিনীও । তাঁদের উপস্থিতিতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে । যদিও কমিশনের কর্মীর আনা অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে তৃণমূল । স্থানীয় তৃণমূল কর্মী সোমনাথ দাসের দাবি, "এ সব ভিত্তিহীন অভিযোগ । কমিশনের সঙ্গে আমাদের কোনও সমস্যা নেই । কিন্তু বিজেপির কর্মীরা যদি নিজেদের কমিশনের লোক বলে পরিচয় দিয়ে দেওয়াল লিখন মুছে দেয়, তাহলে তো সমস্যা হবেই । আমাদের কর্মীরা কেবল তর্ক করেছে, মারধরের অভিযোগ একেবারেই মিথ্যা ।"
ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকার রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে । যদিও নির্বাচন কমিশন বা স্থানীয় প্রশাসনের তরফে এখনও পর্যন্ত কোনও সরকারি প্রতিক্রিয়া মেলেনি । পর্যবেক্ষকদের মতে, ভোটের দিন যত এগিয়ে আসছে, ততই বাড়ছে রাজনৈতিক সংঘাতের আশঙ্কা । দুর্গাপুরের এই ঘটনা সেই উত্তপ্ত আবহেরই ইঙ্গিত দিচ্ছে বলে মনে করা হচ্ছে ।