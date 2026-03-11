ETV Bharat / politics

গঙ্গাসাগরে বিজেপি নেতাকে গুলি! কাঠগড়ায় তৃণমূল, তদন্তে পুলিশ

আহত বিজেপি নেতার নাম ত্রিলোকেশ ঢালি৷ গুরুতর জখম অবস্থায় চিকিৎসাধীন ওই নেতা৷ পরিবারের দাবি, তৃণমূলের দুষ্কৃতীরাই গুলি চালিয়েছে৷ অস্বীকার করেছে শাসক দল৷

Attempt to Murder BJP Leader
হাসপাতালে আহত বিজেপি নেতা (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 11, 2026 at 2:39 PM IST

গঙ্গাসাগর (দক্ষিণ 24 পরগনা), 11 মার্চ: বিজেপি নেতাকে গুলি করে খুনের চেষ্টার অভিযোগ৷ বুধবার ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ 24 পরগনার গঙ্গাসাগরে৷ আহত নেতার নাম ত্রিলোকেশ ঢালি৷ আপাতত তাঁর চিকিৎসা চলছে কাকদ্বীপ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে৷

গঙ্গাসাগর উপকূল থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে৷ এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি কে গুলি করেছে বা গুলি-কাণ্ডের নেপথ্যে কী কারণ রয়েছে৷ তবে গুলিবিদ্ধ বিজেপি নেতা ত্রিলোকেশ ঢালির ছেলের দাবি, এই ঘটনার নেপথ্যে রাজনৈতিক কারণ রয়েছে৷ এই ঘটনার প্রতিবাদে পথ অবরোধও করে বিজেপি৷

গঙ্গাসাগরে বিজেপি নেতাকে গুলি! কাঠগড়ায় তৃণমূল, তদন্তে পুলিশ (ইটিভি ভারত)

বিজেপি নেতাকে লক্ষ্য করে গুলি

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার সকালে দক্ষিণ 24 পরগনার সাগর ব্লকের গঙ্গাসাগর উপকূল থানার অন্তর্গত শ্রীধাম বাসস্ট্যান্ড থেকে গঙ্গাসাগর বাসস্ট্যান্ডের মাঝামাঝি এলাকায় বিজেপি নেতা ত্রিলোকেশ ঢালিকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়৷

গুলিবিদ্ধ হয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। ঘটনাস্থলে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। আশপাশের লোকজনই তাঁকে উদ্ধার করেন৷ প্রথমে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় সাগর গ্রামীণ হাসপাতালে৷ সেখানেই তাঁর প্রাথমিক চিকিৎসা করা হয়৷ গুলিবিদ্ধের চিকিৎসা করার মতো পরিকাঠামো না-থাকায় চিকিৎসরা আহত বিজেপি নেতাকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন৷ এর পর তাঁকে কাকদ্বীপ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে পাঠানো হয়। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত সেখানেই তাঁর চিকিৎসা চলছে৷

কে চালালো গুলি?

পুলিশ সূত্রে খবর, আততায়ীর খোঁজ চলছে৷ এখনও কারও সন্ধান মেলেনি৷ তবে সিসিটিভি ফুটেজে এক বাইক আরোহীকে ঘটনার পর দ্রুত এলাকা থেকে চলে যেতে দেখা গিয়েছে৷ অভিযোগ, ওই বাইক আরোহীই গুলি করে ত্রিলোকেশ ঢালিকে৷ আপাতত সিসিটিভি-র ফুটেজের সূত্র ধরে বাইক আরোহীর সন্ধান করছে পুলিশ৷

Attempt to Murder BJP Leader
বিজেপি নেতাকে গুলি করার ঘটনার সিসিটভি ফুটেজ (নিজস্ব ছবি)

সুন্দরবন পুলিশ জেলার সুপার বিশ্বচন্দ্র ঠাকুর জানান, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। কে বা কারা এই হামলার সঙ্গে জড়িত, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এলাকায় তল্লাশি চালানো হচ্ছে এবং সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে৷

আহতের পরিবার কী বলছে?

আহত বিজেপি নেতার পরিবারের অভিযোগ, তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরাই এই হামলার নেপথ্যে রয়েছে। ত্রিলোকেশ ঢালির ছেলে ত্রিদীপ ঢালি অভিযোগ করেন, আগে সাগর এলাকায় এই ধরনের দুষ্কৃতীদের দাপট এতটা ছিল না। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে এলাকায় দুষ্কৃতীদের আনাগোনা এবং দৌরাত্ম্য অনেকটাই বেড়েছে। তাঁর দাবি, রাজনৈতিক কারণেই এই হামলা চালানো হয়েছে।

Attempt to Murder BJP Leader
দক্ষিণ 24 পরগনার গঙ্গাসাগরে বিজেপির পথ অবরোধ (নিজস্ব ছবি)

ত্রিদীপ ঢালি আরও জানান, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে তাঁর বাবার বিজেপির প্রার্থী হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল৷ সেই কারণেই রাজনৈতিক প্রতিহিংসা থেকে পরিকল্পিতভাবে এই হামলা চালানো হয়েছে বলে তাঁর অভিযোগ। তিনি আরও দাবি করেন, তৃণমূলের চক্রান্তেই তাঁর বাবাকে খুনের চেষ্টা করা হয়েছে।

তৃণমূলের দাবি কী?

যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল নেতৃত্ব। দক্ষিণ 24 পরগনা জেলা পরিষদের সদস্য তৃণমূলের সন্দীপকুমার পাত্র জানান, ঘটনার প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখছে পুলিশ। কে বা কারা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত, তা তদন্তের মাধ্যমেই স্পষ্ট হবে। ইতিমধ্যেই দুষ্কৃতীদের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে বলেও তিনি জানান।

