ভোটগণনার আগে তাণ্ডব ! ক্যানিংয়ে বিজেপি সমর্থকদের উপর হামলা, চলল গুলি
ভোট মিটলেও অশান্তি থামেনি দক্ষিণ 24 পরগনার ক্যানিংয়ে । অভিযোগ, তৃণমূলের হামলায় আহত মহিলা-সহ চারজন বিজেপি কর্মী ৷
Published : May 3, 2026 at 1:48 PM IST
ক্যানিং, 3 মে: ভোটগণনার ঠিক একদিন আগে বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের বাড়িতে হামলা, ভাঙচুর এবং মারধরের অভিযোগ ৷ ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠল দক্ষিণ 24 পরগনা জেলার ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভার ইটখোলা অঞ্চলের মধুখালি এলাকা । ঘটনায় জখম হন মহিলা-সহ মোট চারজন ৷
পাশাপাশি ঘটনাকে ঘিরে আরও একটি গুরুতর অভিযোগ উঠেছে । স্থানীয়দের একাংশের দাবি, হামলার সময় শূন্যে কয়েক রাউন্ড গুলি চালানো হয়েছে । যদিও এই অভিযোগের সত্যতা এখনও নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়নি ৷ তবে ঘটনাটি এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করেছে । খবর পেয়ে ক্যানিং থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে । বিজেপি কর্মীদের তরফে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে ৷
ক্যানিংয়ের এসডিপিও মোত্তাকিনুর রহমান বলেন, "অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করা হয়েছে ৷ তদন্ত এখন প্রাথমিক পর্যায়ে আছে । সমস্ত অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।"
বিজেপির অভিযোগ, শনিবার গভীর রাতে একদল দুষ্কৃতী আচমকা বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের বাড়িতে চড়াও হয় । তাদের নেতৃত্বে ছিলেন স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতি ইন্দ্রজিৎ সর্দার এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ অনুগামীরা । হামলাকারীরা বাড়িঘরে ভাঙচুর চালানোর পাশাপাশি বাসিন্দাদের মারধর করে বলে অভিযোগ উঠেছে । ঘটনায় এক মহিলা-সহ চারজন আহত হন । আহতদের দ্রুত উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে । সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর একজনের শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁকে কলকাতার চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে । চিকিৎসকরা তাঁর উপর নিবিড় পর্যবেক্ষণ চালাচ্ছেন বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে ।
আক্রান্তদের দাবি, পরিকল্পিতভাবেই এই হামলা চালানো হয়েছে । তাঁদের অভিযোগ, ভোটের ফল ঘোষণার আগে এলাকায় সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি করতেই এই ধরনের হামলার ঘটনা ঘটানো হয়েছে । আক্রান্ত পরিবারগুলির সদস্যরা জানিয়েছেন, হামলাকারীরা শুধু মারধরই করেনি, বাড়ির আসবাবপত্র ভাঙচুর করে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করেছে । এমনকি কয়েকজনকে প্রাণনাশের হুমকিও দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ ।
বিজেপি কর্মী ভোলানাথ মণ্ডল বলেন, "তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি ইন্দ্রজিৎ সর্দারের নেতৃত্বে রাত সাড়ে 11টা নাগাদ আমাদের উপর হামলা চালানো হয় ৷ আমাদের চারজন কর্মী আহত হয়েছেন ৷ 6 রাউন্ড গুলি চলেছে ৷ তার প্রমাণ হিসাবে আমাদের কাছে ভিডিয়ো রয়েছে ৷ পুলিশ প্রশাসন আমাদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ ৷ তাদের উপর আমাদের আর ভরসা নেই ৷ আমাদের কর্মীরা বয়ে রয়েছে ৷ পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করেনি ৷ পুলিশ তৃণমূলের চটিচাটা দলদাসে পরিণত হয়েছে ৷"
আক্রান্ত এক মহিলা বিজেপি কর্মী তৃণমূলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন । তিনি বলেন, "রাতে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম । হঠাৎ দেখি ইন্দ্রজিৎ সর্দার এসে আমার মুরগির ঘর থেকে মুরগি টেনে বের করে নিয়ে যাচ্ছে । আমি বাধা দিয়ে বলি, তুমি একজন নেতা হয়ে মানুষের ঘরের মুরগি চুরি করছো ? এরপরেই ওঁরা আমাকে হুমকি দিয়ে বলে 4 তারিখের পর তোকেও টেনে নিয়ে যাব । তুই ঘর ছেড়ে দিবি?"
দীপিকা আরও অভিযোগ করেন, তিনি বাড়ি ছাড়তে অস্বীকার করলে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দুষ্কৃতীরা । তাঁর কথায়, "আমি বলি, জায়গাটা কী তোমার যে ঘর ছেড়ে দেব? অমনি দুইজন মিলে আমাকে বিছানায় শুইয়ে ফেলে মারধর শুরু করে । এলাকায় অন্তত 6 রাউন্ড গুলি চলেছে ।" যদিও এ বিষয়ে কোনও তৃণমূল নেতার বক্তব্য পাওয়া যায়নি । বারংবার ইটিভি ভারতের তরফে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও কেউ ফোন ধরেনি ৷
ঘটনার পর এলাকায় যাতে আর কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না-ঘটে, সেজন্য পুলিশ টহলও বাড়ানো হয়েছে । ভোট পরবর্তী সময়ে বারবার এই ধরনের সংঘর্ষ ও হামলার অভিযোগ উঠছে দক্ষিণ 24 পরগনার বিভিন্ন এলাকায় । ফলে ভোট মিটলেও রাজনৈতিক উত্তেজনা যে এখনও তুঙ্গে, এই ঘটনা তারই প্রমাণ বলে মনে করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা । এখন দেখার, প্রশাসনের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি কত দ্রুত স্বাভাবিক হয় ।