শেষ পর্বের প্রচারে পানিহাটিতে আক্রান্ত মহিলা সিপিআইএম কর্মী ! অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে
টোটোয় করে মাইকে প্রচার করার সময় বাধা দেওয়ার অভিযোগ ৷ এলাকা ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় হামলা চালিয়েছে বলে অভিযোগ আক্রান্ত মহিলা সিপিআইএম কর্মীর ৷
Published : April 27, 2026 at 8:50 PM IST
কলকাতা, 27 এপ্রিল: দ্বিতীয় দফার নির্বাচনে নজরকাড়া কেন্দ্রগুলির অন্যতম উত্তর 24 পরগনার পানিহাটি বিধানসভা ৷ সেখানে গোটা প্রচার পর্বে বড় কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না-ঘটলেও শেষ পর্বে এসে ছন্দপতনের অভিযোগ ৷ প্রচারে বেরিয়ে সিপিআইএম কর্মী বাবা ও মেয়েকে ঘিরে ধরে মারধরের অভিযোগ উঠল বিজেপির বিরুদ্ধে ৷ এই ঘটনার প্রেক্ষিতে বিজেপিকে হুঁশিয়ারি দিলেন পানিহাটির সিপিআইএম প্রার্থী কলতান দাশগুপ্ত ৷
অভিযোগ, সোমবার শেষ পর্বের প্রচারে পানিহাটির 8 ও 9 নম্বর ওয়ার্ডের মাঝামাঝি এলাকায় টোটো করে সিপিআইএম প্রার্থী কলতান দাশগুপ্তের সমর্থনে মাইক নিয়ে প্রচার করছিলেন সিপিএম কর্মীরা ৷ টোটোতে ছিলেন মহিলা সিপিআইএম কর্মী এবং তাঁর বাবা ৷ সেখানে অদূরেই চলছিল বিজেপির সভাও ৷ অভিযোগ, সেখান থেকে বেশ কয়েকজন বিজেপি কর্মী, বাম প্রার্থীর প্রচার বন্ধ করতে বলেন ৷
অভিযোগ, সেই সময় টোটো ঘুরিয়ে চলে যাওয়ার সময় বিজেপি কর্মীরা তাঁদের পথ আটকায় ৷ এরপর কলতান দাশগুপ্তের ফ্লেক্স ছিঁড়ে দেওয়া হয় ৷ ছিঁড়ে দেওয়া হয় মাইকের তার ৷ এরপর বাবা ও মেয়ে দু’জনকেই টোটো থেকে নামিয়ে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ ৷ এই ঘটনায় প্রতিবাদ জানিয়ে সন্ধেবেলা আগরপাড়া স্টেশন থেকে মিছিল বের করে সিপিআইএম ৷
পানিহাটি বিধানসভার সিপিআইএম নেতা অনির্বাণ দাস বলেন, "নির্বাচনী প্রচারের একদম শেষ দিনে খারাপ ঘটনা পানিহাটি অঞ্চলে ঘটল ৷ আগরপাড়ায় 8 এবং 9 নম্বর ওয়ার্ডের মাঝামাঝি এলাকায় আমাদের কর্মী এবং তাঁর বাবা টোটো নিয়ে প্রচার করছিলেন ৷ সেই সময় ওখানে বিজেপির কিছু বহিরাগত দুষ্কৃতী টোটোর উপরে আক্রমণ করে ৷ কলতান দাশগুপ্তের ফ্লেক্স ছিড়ে দেয় ৷ দু’জনকেই মারধর করে ৷ দুষ্কৃতীরা মহিলা কর্মীর গায়ে হাত দিয়েছে ৷ আমাদের মহিলা কর্মী উপর এইভাবে আক্রমণের তীব্র নিন্দা করছি ৷ যে বিজেপি নারীর সুরক্ষা নিরাপত্তা নিয়ে বক্তব্য রাখছে, তাদের সেই গুন্ডাবাহিনী মহিলা কর্মীকে রাস্তায় ফেলে পিটাচ্ছে ৷ এলাকার মানুষ জনকে বলছি এই ধরনের শক্তিকে পরিত্যাগ করুন ৷
আক্রান্ত সিপিআইএম মহিলা কর্মী বলেন, "আজ আমরা পানিহাটি জুড়ে কলতান দাশগুপ্তের সমর্থনে টোটো প্রচার করছিলাম ৷ বিজেপির একটি জনসভা হচ্ছিল অদূরে ৷ আমাদের টোটোর গান বন্ধ করতে বলা হয় ৷ আমরা ঘটনাস্থল থেকে চলে যাচ্ছিলাম ৷ সেই সময় আমাদের টোটো দাঁড় করিয়ে মাইকের তার ছিঁড়ে দেয় ৷ প্রার্থীর ফ্লেক্স ছিঁড়ে দেয় ৷ আমার বাবাকে মারে, আমার গায়ে হাত তোলে ৷ ওখানে উপস্থিত বিজেপি কর্মীরা আমাদের মারধর শুরু করে ৷ উপস্থিত পুলিশকর্মীরা কোনও ভূমিকা গ্রহণ করেনি ৷ যে বিজেপি আজ অভয়ার বিচার চাইছে, সেই দলের কর্মীদের সামান্যবোধটুকু নেই যে এতগুলি পুরুষ কর্মী মিলে একজন মহিলার উপরে আক্রমণ করছে ৷"
পানিহাটির সিপিআইএম প্রার্থী কলতান দাশগুপ্ত বলেন, "আমাদের এই প্রসঙ্গে কথা খুব স্পষ্ট, এই বিজেপির পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি সম্পর্কে কোনও ধারণা নেই ৷ এই বিজেপি যে চরম নারীবিদ্বেষী দল, সেটা গোটা বাংলার মানুষ বুঝে গিয়েছে ৷ গত দেড় মাস ধরে যারা বামপন্থীদের বললেন, নারী নিরাপত্তার বিষয় বামপন্থীরা নাকি সমস্যা তৈরি করছে ৷ বামপন্থীরা নাকি বিচার হতে দিচ্ছে না ৷ তারা নিজেরা আজকে যে ঘটনা ঘটাল, প্রধানমন্ত্রীর আসা থেকে তাঁর বক্তব্যে বিচারের কোনও প্রতিশ্রুতি পেলাম না ৷ আজকের দিনে দাঁড়িয়ে রাস্তায় একজন মহিলার উপরে যে ন্যাক্কারজনক আক্রমণ করছে বিজেপির নেতারা, তাদেরকে আমরা শুধু এইটুকু মনে রাখতে বলব, রাজনীতি কিন্তু একদিনে শেষ হয়ে যাবে না ৷’’
এই প্রসঙ্গে কলকাতা উত্তর ও উত্তর শহরতলীর বিজেপির জেলা সভাপতি চণ্ডীচরণ রায় বলেছেন, "আমাদের লড়াই শাসক তৃণমূলের সঙ্গে ৷ এখানে সিপিআইএমকে আমরা কেন প্রাসঙ্গিক করব ? আমরা যে শিষ্টাচার দেখাই প্রচারে, সেটা কী তারা দেখিয়েছে ? আমরা যখন মঞ্চে বক্তব্য রাখি, তাদের কোন মিছিল গেলে বক্তারা চুপ করে যান ৷ কিন্তু, আমাদের সভা চলাকালীন সেখান থেকেই মাইক প্রচার করার কী তাদের কাছে অনুমতি ছিল ? ফলে শেষ বেলায় প্রচারে এসে এইসব করে নিজেদের প্রাসঙ্গিক করার চেষ্টা করছে ৷