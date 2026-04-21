রণক্ষেত্র দাঁতন! শেষ প্রচারে বাইক ব়্যালি ঘিরে তাণ্ডব, জখম বিজেপি প্রার্থী

বিজেপির অভিযোগ, বিনা প্ররোচনায় ব়্য়ালির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা । হরিপুর থেকে শুরু হওয়া ব়্য়ালি আঁতলায় পৌঁছতেই রাস্তা আটকে শুরু হয় বেধড়ক মারধর।

By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 21, 2026 at 9:39 PM IST

দাঁতন, 21 এপ্রিল: ভোটের কাউন্টডাউনের ঠিক আগেই পশ্চিম মেদিনীপুরের দাঁতন যেন পরিণত হল সংঘর্ষের ময়দানে । মঙ্গলবার দুপুরে মোহনপুর ব্লকের আঁতলা এলাকায় বিজেপির বাইক র‌্যালিতে হামলা চালানোর অভিযোগ উঠল শাসকদল তৃণমূলের বিরুদ্ধে ৷ যদিও অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন তৃণমূলের স্থানীয় নেতারা ৷ তবে অভিযোগ পালটা অভিযোগের মধ্যে রাস্তায় লাঠিসোটা, ভাঙচুর, রক্তাক্ত কর্মী, সব মিলিয়ে শেষ প্রচারের দিনে রাজনীতি যেন ছাপিয়ে গেল সহিংসতার অন্ধকারে ।

বিজেপির অভিযোগ, বিনা প্ররোচনায় তাদের র‌্যালির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা । হরিপুর থেকে শুরু হওয়া র‌্যালি আঁতলায় পৌঁছোতেই আচমকা রাস্তা আটকে শুরু হয় বেধড়ক মারধর । একের পর এক গাড়ি ভাঙচুর, ছত্রভঙ্গ হয়ে যান কর্মীরা । সবথেকে গুরুতর, বিজেপি প্রার্থী অজিত জানা নিজেই মারাত্মকভাবে জখম হন । রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । হাতে গুরুতর চোট পান অজিতবাবু ৷

হামলার ঘটনায় বিজেপির স্থানীয় নেতৃত্ব জানিয়েছেন, তাঁদের অন্তত 15 জন কর্মীকে ওড়িশার জলেশ্বরে পাঠাতে হয়েছে চিকিৎসার জন্য । তাঁদের মধ্যে এক জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক, তাঁকে বালেশ্বরে স্থানান্তর করা হয়েছে । ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়েছে । বিজেপি প্রার্থী বলেন, "হামলার খবর পেয়ে জিপ থেকে নেমে কর্মীদের বাঁচাতে গেলে আমাকেও রেয়াত করেনি৷ লাঠিতে করে মারে ৷ হাত জখম হয় ৷ আসলে ভোটের আগে এলাকায় পরিকল্পিতভাবে সন্ত্রাসের পরিবেশ করতে চাইছে তৃণমূল ৷ তাই এই হামলা৷"

এই ঘটনার প্রতিবাদে বিকেলেই মোহনপুর থানার সামনে ফেটে পড়ে বিজেপির ক্ষোভ । থানা ঘেরাও করে তাঁরা সরাসরি তৃণমূলের বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ তোলে এবং দোষীদের অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবি জানায় । পরিস্থিতি সামাল দিতে বিশাল পুলিশবাহিনী মোতায়েন করা হয় এলাকায় ।

যদিও সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে তৃণমূল । শাসকদলের দাঁতনের প্রার্থী মানিক মাইতির পালটা দাবি, "এটা সম্পূর্ণ সাজানো ঘটনা । পরাজয় নিশ্চিত বুঝে সহানুভূতি পেতে প্রচারের শেষ দিনে নাটক করছে বিজেপি ।" এখানেই না থেমে তাঁর অভিযোগ, বিজেপির ব়্য়ালি থেকে আক্রমণের জেরে তৃণমূলের 15 জনের বেশি কর্মী জখম হয়েছেন।

সব মিলিয়ে ভোটের আগে দাঁতনে নতুন করে উত্তেজনার পরিবেশ ৷ তবে শেষ প্রচারের দিন দাঁতনের এই বিস্ফোরক পরিস্থিতি ভোটের আগে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে বড় প্রশ্ন তুলে দিল । যদিও এ ব্যাপারে প্রশাসনের কোনও বক্তব্য জানা যায়নি ৷

