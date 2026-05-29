দলেরই নেতা-কর্মীদের হামলায় মাথা ফাটল বিজেপি নেতার ! ক্ষমতায় আসতেই দ্বন্দ্ব শুরু?

দলেরই নেতা-কর্মীদের হামলায় মাথা ফাটল বিজেপি নেতার ! ক্ষমতায় আসতেই দ্বন্দ্ব শুরু?
Published : May 29, 2026 at 5:14 PM IST
মালদা, 29 মে: রাজ্যে নতুন সরকারের বয়স এক মাসও হয়নি ৷ এরই মধ্যে উলটপুরাণ হরিশ্চন্দ্রপুরে ৷ তৃণমূলের কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে দলের উত্তর মালদা সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদকের উপর প্রাণঘাতী হামলা চালানোর অভিযোগ উঠেছে বিজেপির কয়েকজন যুব কর্মীর বিরুদ্ধে ৷ অভিযোগ, আক্রান্ত নেতা তৃণমূলের লোকজনকে দলে ঢোকানোর ক্ষেত্রে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন ৷ সেই কারণেই তাঁর উপর এমন আক্রমণ ৷ ঘটনার প্রেক্ষিতে হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে ৷ বৃহস্পতিবার বেশি রাতে ঘটনাটি ঘটেছে খাস হরিশ্চন্দ্রপুর সদর এলাকায় ৷ যদিও এই ঘটনা নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি বিজেপির উত্তর মালদা সাংগঠনিক জেলার সভাপতি ৷
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, প্রতিদিনের মতো গতকাল রাতেও হরিশ্চন্দ্রপুর বাস স্ট্যান্ড লাগোয়া মার্কেটের একটি দোকানে আড্ডা দিচ্ছিলেন হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপির প্রাক্তন উপপ্রধান তথা দলের উত্তর মালদা সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক রূপেশ আগরওয়াল ৷ রাত একটু বেশি হয়ে যাওয়ায় বন্ধুদের সঙ্গে তরকা-রুটি দিয়েই রাতের খাবার সেরে নিচ্ছিলেন তিনি ৷ অভিযোগ, সেই সময় সেখানেই তাঁর উপর হামলা চালান তৃণমূল ছাত্র পরিষদের দুই নেতা বিমান ঝা, অবিনাশ দাস এবং কিছুদিন আগে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়া কৌশিক মিশ্র, বাবলু কর্মকার, গোপাল শর্মা-সহ আরও কয়েকজন ৷ তারা রূপেশবাবুকে টেনে-হিঁচড়ে দোকান থেকে বের করে ৷ তাঁকে রাস্তায় ফেলে বেধড়ক মারধর করে ৷ তাদের হামলায় রূপেশের মাথা ফেটে যায় ৷
চিৎকার চেঁচামেচিতে ছুটে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা ৷ কিছুক্ষণের মধ্যে চলে আসে বিজেপির স্থানীয় নেতৃত্ব ৷ পরিস্থিতি ঘোরালো দেখে হামলাকারীরা সেখান থেকে পালিয়ে যায় ৷ খবর পেয়ে কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে ছুটে আসে পুলিশও ৷ রক্তাক্ত রূপেশকে নিয়ে যাওয়া হয় স্থানীয় হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে ৷ বর্তমানে তিনি সেখানেই চিকিৎসাধীন ৷ পরে তাঁর এক বন্ধু গোটা ঘটনা জানিয়ে হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ৷ অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷
আহত রূপেশ আগরওয়াল জানান, "প্রতিদিনের মতো বাস স্ট্যান্ডে চায়ের দোকানে আড্ডা দিচ্ছিলাম ৷ রাতে রুটি-তরকা খেয়ে বাড়ি ফিরব বলে ঠিক করি ৷ খাবার খাওয়ার সময় হঠাৎ পিছন থেকে আমার উপর হামলা চালানো হয় ৷ পিছন ফিরে দেখি, অবিনাশ দাস, বিমান ঝা, বাবলু কর্মকার, গোপাল শর্মা আর কৌশিক মিশ্র আমাকে মারছে ৷ এরা সব মনোজ দাসের অনুগামী ৷ অবিনাশ আর বিমান তৃণমূল করে ৷ বাকি সবাই বিজেপির ৷ মনোজকে আমিই তৈরি করেছি ৷ ভোটের মুখে এদের তৃণমূল থেকে বিজেপিতে যোগ দেওয়ানো হয় ৷ আমাকে অনেকেই বলেছে, এদের যোগদানে বিজেপির ভোট এখানে অনেক কমে গিয়েছে ৷ লোকজন বলছে, এই বিষয়টি আমি কিংবা দলের নেতৃত্ব বুঝতে পারছে না ৷ এরা যে কোনওভাবে আমাকে সরাতে চাইছে ৷ হয়তো এরা লুটেপুটে খেতে চাইছে ৷ আমি থাকলে যেটা সম্ভব নয় ৷"
তিনি আরও বলেন, "আমাদের রাজ্য সভাপতি বলে দিয়েছেন, এদের তৃণমূলের কালচার থেকে সরে আসতে হবে ৷ কিন্তু এরা সরতে পারছে না ৷ আমি চাই, এদের কঠোর সাজা হোক ৷ দলের জেলা ও রাজ্য সভাপতি এবং পুলিশের কাছে আমার এটাই দাবি ৷ এই পরিবর্তন বিজেপি চায়নি ৷ এমন পরিবর্তন যদি সারা রাজ্যে শুরু হয় তবে আর কেউ বিজেপি করবে না ৷ এই পরিবর্তনকে মানুষ ভয় পাবে ৷"
ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী তথা অভিযোগকারী উত্তম দাস বলেন, "তখন আমরা রুটি-তরকা খাচ্ছিলাম ৷ খাবার খেয়ে দোকান থেকে বেরোতেই ওরা বাইরে থেকে ছবি তুলে নেয় ৷ আমি ওদের এনিয়ে প্রশ্নও করি ৷ তখনই ওরা অশ্লীল গালাগালি করে রূপেশকে বাইরে বের করতে বলে ৷ ওরা কোন দল করে আমি জানি না ৷ এরপর ওরা রূপেশের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ৷ অন্যায়ভাবে রূপেশকে ওরা মারধর করেছে ৷"
এই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত হিসাবে নাম উঠে আসছে মনোজ দাসের ৷ তিনি দলের যুব মোর্চার জেলা সহ সভাপতি ৷ রূপেশ অনুগামী বিজেপি কর্মীদের অভিযোগ, এর আগেও তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা মনোজের হাত ধরে দলে যোগ দেওয়ার চেষ্টা করেছে ৷ রাজ্যের ক্ষমতা পরিবর্তনের পর তৃণমূলের দুষ্কৃতীদের দলে ঢোকাতে মরিয়া হয়ে উঠেছেন মনোজ ৷ বিষয়টি নিয়ে তাঁরা দলকে একাধিকবার সতর্ক করেছেন ৷ রূপেশ মনোজের পরিকল্পনা দীর্ঘদিন ধরে আটকে রেখেছেন ৷ এর জন্য তাঁর উপর মনোজের রাগ ছিলই ৷ সম্ভবত সেই কারণেই গতকাল মনোজের দলবল রূপেশের উপর চড়াও হয় ৷
এনিয়ে প্রশ্ন করা হলে কোনও মন্তব্য করতে চাননি বিজেপির উত্তর মালদা সাংগঠনিক জেলার সভাপতি প্রতাপ সিং ৷ তিনি বলেন, "আমি ঘটনাটি শুনে থাকি বা না থাকি, এনিয়ে কোনও মন্তব্য করব না ৷ আমাকে আগে গোটা বিষয়টি সঠিকভাবে জানতে হবে ৷"
এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুক্রবারও এলাকায় চাপা উত্তেজনা রয়েছে ৷ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে হরিশ্চন্দ্রপুর জুড়ে চলছে পুলিশি টহল ৷ ঘটনাস্থলে মোতায়েন করা হয়েছে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী ৷ যদিও সরকারি নির্দেশিকার জেরে বিষয়টি নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি চাঁচল মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সোমনাথ সাহা ৷