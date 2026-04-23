ETV Bharat / politics

ভোটের আগের রাতে উত্তপ্ত শীতলকুচি, আক্রান্ত বিজেপি নেতা

বিজেপির কিষান মোর্চার কোচবিহার জেলা সভাপতিকে মারধরের অভিযোগ৷ আহতের নাম প্রহ্লাদ বর্মন৷ অভিযোগের তির তৃণমূলের দিকে৷ অভিযোগ অস্বীকার করেছে শাসক দল৷

BJP Leader Attacked in Sitalkuchi
আহত বিজেপি নেতা প্রহ্লাদ বর্মনকে দেখতে মাথাভাঙা হাসপাতালে শীতলকুচির প্রার্থী সাবিত্রী বর্মন (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 23, 2026 at 12:59 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

শীতলকুচি (কোচবিহার), 23 এপ্রিল: একুশের বিধানসভা ভোটে কেন্দ্রীয় বাহিনীর গুলিতে বেশ কয়েকজনের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে শিরোনামে চলে এসেছিল কোচবিহারের শীতলকুচি৷ পাঁচ বছর পর আরও একটা বিধানসভা নির্বাচনের সময় ফের উত্তপ্ত এই বিধানসভা এলাকা৷ এবার স্থানীয় এক বিজেপি নেতাকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে৷

2021 সালের বিধানসভা ভোটে শীতলকুচিতে গুলি চালানোর ঘটনাটি ঘটেছিল ভোটের দিন সকালে৷ এবারের ঘটনাটি ঘটেছে ভোটের আগের রাতে৷ মারধরের জেরে ওই বিজেপি নেতা গুরুতর আহত হয়েছেন বলে অভিযোগ৷ তিনি আপাতত কোচবিহারের মাথাভাঙা মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন৷

BJP Leader Attacked in Sitalkuchi
মাথাভাঙা হাসপাতালে আহত বিজেপি নেতা প্রহ্লাদ বর্মন (নিজস্ব ছবি)

বিজেপির অভিযোগ, তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরাই প্রহ্লাদ বর্মন নামে ওই বিজেপি নেতার উপর আক্রমণ করেছে৷ যদিও তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে এই অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে৷ এই নিয়ে অবশ্য পুলিশের কোনও বক্তব্য মেলেনি৷

শীতলকুচিতে আক্রান্ত বিজেপি নেতা

কোচবিহারে বিজেপির কিষান মোর্চার জেলা সভাপতি প্রহ্লাদ বর্মন৷ তিনি শীতলকুচি ব্লকের বাউদিয়া বাজার এলাকার বাসিন্দা৷ বুধবার রাতে তিনি বাড়ি থেকে বের হয়েছিলেন সন্তানের জন্য ওষুধ কেনার জন্য তিনি যখন বাড়ি ফিরছিলেন, সেই সময় তাঁকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ৷ তাঁর সঙ্গে থাকা বাইকেও ভাঙচুর করা হয় বলে অভিযোগ উঠেছে৷ এই ঘটনায় তিনি গুরুতর আহত হন৷ স্থানীয় বাসিন্দারাই তাঁকে উদ্ধার করেন৷ স্থানীয়রাই তাঁকে নিয়ে যান মাথাভাঙা মহকুমা হাসপাতালে৷ আপাতত সেখানেই তিনি চিকিৎসাধীন৷

বিজেপি কী বলছে?

শীতলকুচি বিধানসভায় বিজেপির কনভেনার কনকচন্দ্র বর্মন বলেন, ‘‘বিজেপি কিষান মোর্চার কোচবিহার জেলা সভাপতি প্রহ্লাদ বর্মন বাচ্চার জন্য ওষুধ নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। কিন্তু তৃণমূলের লোকজন তাঁর বাড়ির সামনে জমায়েত করে ছিল। যখন প্রহ্লাদ বর্মন বাড়ির সামনে যায়, তখনই তৃণমূলের হার্মাদ বাহিনীরা তাঁর উপর হামলা চালায়। ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন তিনি।’’

এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে রাতেই মাথাভাঙা মহকুমা হাসপাতালে পৌঁছান শীতলকুচি বিধানসভায় বিজেপির প্রার্থী সাবিত্রী বর্মন। তিনি হাসপাতালে পৌঁছে কিষান মোর্চার জেলা সভাপতি প্রহ্লাদ বর্মনের শারীরিক অবস্থার খোঁজ খবর নেন।

BJP Leader Attacked in Sitalkuchi
মাথাভাঙা হাসপাতালে আহত বিজেপি নেতা প্রহ্লাদ বর্মন (নিজস্ব ছবি)

সাবিত্রী বর্মন বলেন, ‘‘প্রহ্লাদ তাঁর বাচ্চার জন্য ওষুধ নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন৷ কিন্তু প্রহ্লাদের বাড়ির সামনেই জমায়েত ছিল তৃণমূলের লোকজন। ওই এলাকার তৃণমূলের প্রধানের স্বামীর নেতৃত্বে প্রহ্লাদকে মারধর করা হয়। বর্তমানে গুরুতর জখম অবস্থায় মাথাভাঙা মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন তিনি।’’ এই বিষয়ে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানাবেন বলেও জানান তিনি।

তৃণমূল কী বলছে?

যদিও মারধরের অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূলের কোচবিহার জেলা চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন বলেন, ‘‘বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখছি। প্রচারের আলোয় আসার জন্য মিথ্যা নাটকও করতে পারে।’’

উল্লেখ্য, শীতলকুচি বরাবর সংবাদের শিরোনামে থাকলেও এবার ভোটের আগে শান্তই ছিল এলাকা। যদিও শীতলকুচির কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্ত কিছু সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। তবে ভোটের কয়েক ঘণ্টা আগে অর্থাৎ আগের দিন রাতে কিষান মোর্চার জেলা সভাপতিকে মারধরের অভিযোগের ঘটনায় নতুন করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে ওই এলাকায়।

TAGGED:

WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
শীতলকুচি
BJP
বিজেপি
BJP LEADER ATTACKED IN SITALKUCHI

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.