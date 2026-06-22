গ্রেফতার গাইঘাটার পূর্ত-কর্মাধ্যক্ষ, পুলিশের সামনেই মারধর-জুতো! ছোড়া হল ডিম
গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত-কর্মাধ্যক্ষকে মারধরের ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন ৷ দুর্নীতির অভিযোগ অস্বীকার ধৃত তৃণমূল নেতার ৷
Published : June 22, 2026 at 5:09 PM IST
গাইঘাটা (উত্তর 24 পরগনা), 22 জুন: রবিবার গ্রেফতার হয়েছেন উত্তর 24 পরগনার গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ইলা বাগচি ৷ এবার তার 24 ঘণ্টার মধ্যে গ্রেফতার হলেন গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত-কর্মাধ্যক্ষ তথা তৃণমূলের যুবনেতা নিরুপম রায় ৷ তবে, এ দিন সকালে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য তাঁকে নিয়ে যাওয়ার সময় বিক্ষোভকারীরা গাড়ি আটকে অভিযুক্ত নিরুপম রায়ের উপর হামলা চালায় বলে অভিযোগ ৷ তাঁকে জুতো দিয়ে মারধর করা ও ডিম ছুড়ে মারার মতো ঘটনাও ঘটেছে ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, তৃণমূল ক্ষমতায় থাকাকালীন নিরুপম রায়ের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, তোলাবাজি এবং মারধরের অভিযোগ রয়েছে ৷ তার প্রেক্ষিতে নিরুপমকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ তৃণমূলের যুবনেতা গ্রেফতার হওয়ার খবর পেয়ে সকাল থেকে থানার বাইরে ভিড় জমায় সাধারণ মানুষ ও বিজেপির কর্মী সমর্থকরা ৷ ট্রে ভর্তি ডিম নিয়ে তাঁরা থানার বাইরে জমায়েত করেন ৷
তাঁদের অভিযোগ, নিরুপম রায় তৃণমূল জমানায় সাধারণ মানুষের উপরে অত্যাচার চালিয়েছেন ৷ বিভিন্ন ইস্যুতে মানুষজনকে হুমকি দেওয়া, মারধরের মতো একাধিক অভিযোগ রয়েছে ৷ এমনকি এতটাই দাপট ছিল যে, পুলিশও নিরুপম রায়কে গ্রেফতার করত না-বলে অভিযোগ করেছেন বিক্ষোভকারীরা ৷
নিরুপম রায়ের গ্রেফতারির খবর পেয়ে থানায় আসেন তাঁর প্রতিবেশীরাও ৷ তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন রামপ্রসাদ মণ্ডল ৷ তিনি বলেন, "আমি বিজেপি করায় আমার উপরে বিভিন্নভাবে অত্যাচার চালিয়েছে নিরুপম ৷ বাড়ি ছাড়া হতে হয়েছিল আমাকে ৷ আর শুধু আমি নই, এলাকায় যাঁরা বিজেপি করতেন তাঁদের উপরেও পুলিশের মদতে অত্যাচার চালিয়েছে নিরুপম রায় ৷"
গ্রেফতারির পর এ দিন সকালে ধৃত নিরুপম রায়ের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ তাঁকে থানা থেকে বের করার সময় লোকজন বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন ৷ বিক্ষোভকারীরা নিরুপমকে লক্ষ্য করে একের পর এক ডিম ছুড়তে শুরু করে বলে অভিযোগ ৷ সেই সঙ্গে থানার গেটে পুলিশের গাড়ি আটকে দরজা খুলে ফেলেন বিক্ষোভকারীরা ৷ সেখানে তাঁকে কিল, চড়, ঘুষি মারা হয় বলে অভিযোগ ৷ এমনকি কেউ কেউ জুতো দিয়েও মারধর করে বলে অভিযোগ করেছেন ধৃত পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ ৷
কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, আগে থেকে হামলা হতে পারে বুঝে পুলিশি নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা সত্ত্বেও কীভাবে গাড়ির দরজা খুলে নিরুপমের উপর আক্রমণ হল ! এমনকি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতেও পুলিশকে বেশ কিছুটা বেগ পেতে হয় । তবে নিজের গ্রেফতারি নিয়ে নিরুপম বলেন, "আমি জানি না কী কারণে আমাকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ আমি কোনও প্রকার দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত নই ৷ আইনের উপরে আমার ভরসা আছে ৷"