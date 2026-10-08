নিউটাউনের হোটেল থেকে সিজেপির আবদুল-সহ 10 জনকে আটকের অভিযোগ
CJP Members Detained: সিজেপি নেতৃত্বের দাবি, 10 অক্টোবর যন্তরমন্তরের আন্দোলনে যোগ দিতে যাওয়ার জন্য আবদুল হাফিজ-সহ বেশ কয়েকজন নিউটাউনের হোটেলে ছিলেন ৷
Published : October 8, 2026 at 7:22 PM IST
কলকাতা, 8 অক্টোবর: দিল্লির যন্তরমন্তরে ফের আন্দোলনের ডাক দিয়েছে ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি) ৷ আগামী 10 অক্টোবর সেই আন্দোলন হবে ৷ তার জন্য সংগঠনের সদস্যরা দিল্লি যাত্রার প্রস্তুতি শুরু করেছেন ৷ সেই প্রস্তুতির অংশ হিসেবেই নিউটাউনের একটি হোটেলে হাজির হয়েছিলেন সিজেপি-র সদস্য আবদুল হাফিজ-সহ আরও অনেকে ৷ সেখান থেকে আবদুল হাফিজ-সহ দশজনকে পুলিশ আটক করে নিয়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ সিজেপি নেতৃত্বের ৷
তাদের দাবি, হোটেলে পুলিশ এসেছিল বলে বার্তা আসে আবদুল হাফিজদের তরফ থেকে ৷ তার পর থেকেই তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করা যাচ্ছে না ৷ পুলিশও এই বিষয়ে কিছু বলছে না বলে সিজেপির অভিযোগ ৷ যদিও এখনও পর্যন্ত এই নিয়ে পুলিশের তরফে কারও কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি ৷
বৃহস্পতিবার কলকাতায় হাইকোর্ট চত্বরে টাউন হলের সামনের রাস্তায় দাঁড়িয়ে সাংবাদিক বৈঠক করে সিজেপি ৷ সেখানে সিজেপি-র ইস্ট জোনের কো-অর্ডিনেটর প্রকৃতি সাহু দাবি করেন, আবদুল হাফিজ-সহ দলের কয়েকজন সদস্য 10 অক্টোবর দিল্লির যন্তরমন্তরে সিজেপি-র ডাকা প্রতিবাদ কর্মসূচিতে যোগ দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন । তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের বাঁকুড়া থেকে দিল্লি যাওয়ার কথা ছিল । সেই কারণেই তাঁরা নিউটাউনের একটি হোটেলে উঠেছিলেন ৷
প্রকৃতি সাহুর অভিযোগ, হোটেলে পুলিশ আসার পর আবদুল হাফিজের টিমের তরফে তাঁদের কাছে বার্তা আসে । এরপর থেকেই আবদুল হাফিজ-সহ ওই দলের ছয়জনের সঙ্গে আর যোগাযোগ করা যাচ্ছে না । আশপাশের থানাগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও তাঁদের সম্পর্কে কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি ৷
সিজেপি-র দাবি, এখনও পর্যন্ত মোট প্রায় দশজনকে আটক করা হয়েছে । তাঁদের মধ্যে আবদুল হাফিজ, আমিনা খান, সানা খান, হাবিব সানন্দা, সালামউদ্দিন, রণজিৎ এবং এসকে সিরাজের নাম উল্লেখ করেছেন প্রকৃতি সাহু । আটকের কারণ প্রসঙ্গে প্রকৃতি সাহুর দাবি, 10 অক্টোবর যন্তর মন্তরে সিজেপি-র ডাকা কর্মসূচিতে যাতে দলের সদস্যরা যোগ দিতে না পারেন, সেই কারণেই তাঁদের আটক করা হয়েছে ৷ আবদুল হাফিজ-সহ যাঁদের আটক করা হয়েছে, তাঁদের বর্তমান অবস্থান ও তাঁদের বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ করা হয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয় ।
তাঁর অভিযোগ, 10 অক্টোবরের যন্তর মন্তরের কর্মসূচিতে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সদস্য ও সাধারণ মানুষ অংশ নেবেন ৷ সারা দেশ থেকে সিজেপি-র সদস্য ও স্বেচ্ছাসেবকরা ওই কর্মসূচিতে যোগ দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন । সেই পরিস্থিতিতে কর্মীদের একের পর এক আটক করার কারণে সংগঠনের উপর তাৎক্ষণিক প্রভাব পড়ছে । তাঁর হুঁশিয়ারি, আটক সদস্যদের 24 ঘণ্টার মধ্যে ছেড়ে দেওয়া না হলে আইনি পথে লড়াই হবে ৷ প্রকৃতি সাহুর আরও অভিযোগ, শুধু সংগঠনের সদস্যদের নয়, তাঁদের পরিবারের সদস্যদেরও বিভিন্নভাবে হয়রানি করা হচ্ছে ।
তিনি আরও জানান, আপাতত কলকাতায় আলাদা কোনও কর্মসূচির পরিবর্তে 10 অক্টোবর দিল্লির যন্তরমন্তরের কর্মসূচিকেই বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে সিজেপি । ভোটার তালিকা নিয়ে অনিয়মের অভিযোগ এবং মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের পদত্যাগের দাবিকে সামনে রেখে ওই কর্মসূচির ডাক দেওয়া হয়েছে ৷
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