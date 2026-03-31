কোচবিহার দক্ষিণের বিজেপি প্রার্থীর কনভয়ে হামলা-ভাঙচুর, কাঠগড়ায় তৃণমূল

কোচবিহারের কেশরীবাড়ি এলাকায় মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটে৷ আহত হয়েছেন এক বিজেপি কর্মী৷ তিনি চিকিৎসাধীন হাসপাতালে৷

By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 31, 2026 at 6:18 PM IST

কোচবিহার, 31 মার্চ: বিজেপি প্রার্থীর কনভয়ে হামলার অভিযোগ উঠেছে৷ মঙ্গলবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভার কেশরীবাড়ি এলাকায়। অভিযোগ, বিজেপি প্রার্থী কনভয়ের একটি গাড়িতে ভাঙচুর চালানো হয়৷ আহত হন এক বিজেপি কর্মী৷ ওই কর্মী আপাতত চিকিৎসাধীন৷

এই নিয়ে তৃণমূলের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন কোচবিহার দক্ষিণের বিজেপি প্রার্থী রথীন্দ্রনাথ বোস৷ তবে তৃণমূলের তরফে অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে৷ তাদের দাবি, স্বতঃস্ফুর্ত জনরোষেই এই ঘটনা ঘটেছে৷

বিজেপির কনভয়ে হামলার অভিযোগ

এদিন বিজেপির কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী রথীন্দ্রনাথ বোস-সহ নেতৃত্বরা একটি প্রচার কর্মসূচি শেষে কোচবিহারের দিকে ফিরছিলেন। অভিযোগ, যখন তাঁরা কেশরীবাড়ি এলাকা দিয়ে আসছিলেন, ঠিক সেই সময় তাঁদের কনভয়ে হামলা চালানো হয়। এতে বিজেপি প্রার্থীর গাড়ি বেঁচে গেলেও সেই কনভয়ে থাকা একটি গাড়িতে ভাঙচুর চালানো হয়। এই আক্রমণের ফলে অজিত দাস নামে এক বিজেপি কর্মী আহত হন। পরবর্তীতে তাঁকে চিকিৎসার জন্য কোচবিহার এমজেএন মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। বর্তমানে সেখানেই তাঁর চিকিৎসা চলছে।

কী বলছেন বিজেপি প্রার্থী?

কোচবিহার দক্ষিণের বিজেপি প্রার্থী রথীন্দ্রনাথ বোস বলেন, ‘‘বিধানসভার প্রার্থী হওয়ার পর তিনদিন আমি প্রচারে গিয়েছি৷ আজ নিয়ে তিনদিন৷ প্রথমদিন প্রচারে যাওয়ার পর কোচবিহার শহরে সেখানে তৃণমূল কংগ্রেসের কাউন্সিলরের নেতৃত্বে আমাকে ঘেরাও করেছে৷ আমাকে চটি-জুতো দেখিয়েছে৷ আমাকে হেনস্তা করেছে৷ আমার কার্যকর্তাদের গালিগালাজ করেছে৷ গতকাল (সোমবার) ঘুঘুমারিতে আমার গাড়ি আটকে যেভাবে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করা হয়েছে, সেটা সবাই দেখেছে৷’’

এর পর এদিনের ঘটনা নিয়ে তিনি বলেন, ‘‘আজ সকালে একটা গ্রামের অঞ্চলে আমাদের যাওয়ার কথা৷ কার্যকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করার কথা ছিল৷ এই অবস্থায় আমরা হঠাৎ সকালে খবর পেলাম যে আমাদের পতাকাগুলো ওখান থেকে খুলে ফেলেছে কিছু বাইরের দুষ্কৃতী৷ পতাকা খুলে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে৷ বেশ কিছু লোকছিল৷ তাঁরা ফিরে গিয়েছেন৷ তা সত্ত্বেও কিছু লোক ছিল৷ তাঁদের সঙ্গে বসে বৈঠক করেছি৷’’

বিজেপি প্রার্থী আরও বলেন, ‘‘যখন ফিরে আসছি, তখন দেখলাম রাস্তার উপর তৃণমূলের কিছু উন্মত্ত গুন্ডা, চেহারা দেখলেই তাদের পাশবিক বলে মনে হয়, তারা এগিয়ে আসছে৷ হাতে বাঁশ, তার উপর তৃণমূলের পতাকা, সেই নিয়ে আক্রমণ করে৷ আমাদের দু-তিনটে গাড়ি বেরিয়ে যাওয়ার পর একটা গাড়িকে মেরে সমস্ত কাচ ভেঙে দিয়েছে৷ আমাদের যাঁরা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে দু’তিনজনকে বাঁশ দিয়ে মেরেছে৷ তাঁদের মাথায় লেগেছে৷ কাঁধে লেগেছে৷’’

পুলিশের বিরুদ্ধেও তোপ দাগেন তিনি৷ বলেন, ‘‘একজনও পুলিশকে দেখা যায়নি৷ আমরা পুলিশকে জানিয়েছিলাম যে আমরা ওখানে যাব৷ ওখানে আমাদের একজন নেতা পুলিশ সুপারের সঙ্গে কথা বলেছিলেন৷ পতাকা পুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনার কথা জানিয়েছিলেন৷ এই তো অবস্থা কোচবিহারের৷’’

তৃণমূলের কী বক্তব্য?

তৃণমূল নেতা আব্দুল জলিল আহমেদ বলেন, ‘‘অভিযোগটাই মিথ্যা৷ গ্রামেগঞ্জে যেভাবে এসআইআর-এর জন্য মানুষের নাম কাটা গিয়েছে, তাই যেখানে যাবে, সেখানে এমন প্রতিবাদ হবেই৷ এতে আমাদের দলের কিছু করার নেই৷ মানুষের ক্ষোভ সহ্যের সীমা ছাড়িয়েছে৷’’

বিক্ষোভের মুখে বিজেপি প্রার্থী

প্রসঙ্গত, প্রার্থী হিসেবে ঘোষণার পর থেকেই বিভিন্ন এলাকায় ক্ষোভের মুখে পড়তে হচ্ছে বিজেপি প্রার্থী রথীন্দ্রনাথ বোসকে। দিনকয়েক আগে কোচবিহার শহরের তিন নম্বর ওয়ার্ডে ভোট প্রচারে গেলে তাঁকে ঘিরে তৃণমূল কাউন্সিলররের নেতৃত্বে বিক্ষোভ দেখানো হয়৷ গো-ব্যাক স্লোগান দেওয়া হয়। এরপর গতকাল কোচবিহারের ঘুঘুমারিতে বিজেপি প্রার্থীর গাড়ি আটকে গো-ব্যাক স্লোগান দেওয়া হয় ও কালো পতাকা দেখানো হয়৷ এরপর এদিন কনভয়ে হামলা চালানো হয়।

যদিও এই নিয়ে বিজেপির তরফে এখনও পর্যন্ত পুলিশকে বা নির্বাচন কমিশনের কাছে কোনও অভিযোগ জানানো হয়েছে কি না, তা জানা যায়নি৷ এই নিয়ে পুলিশের তরফেও কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি৷

