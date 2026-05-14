সন্দেশখালিতে বাড়িতে ঢুকে বিজেপি কর্মীকে বেধড়ক মার, লুঠপাট! কাঠগড়ায় তৃণমূল

সন্দেশখালিতে বাড়িতে ঢুকে বিজেপি কর্মীকে বেধড়ক মার, লুঠপাট! কাঠগড়ায় তৃণমূল
Published : May 14, 2026 at 5:12 PM IST
সন্দেশখালি, 14 মে: উত্তর 24 পরগনার সন্দেশখালি থানা এলাকার দাউদপুরে ভয়াবহ রাজনৈতিক হিংসার অভিযোগ ৷ গতকাল রাত প্রায় আড়াইটে নাগাদ সুকান্ত দাস নামে এক সক্রিয় বিজেপি কর্মীর ওপর তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা অতর্কিত হামলা চালায় বলে অভিযোগ । সুকান্ত দাসের পরিবারের দাবি, গভীর রাতে একদল সশস্ত্র দুষ্কৃতী বাড়ির দরজা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে এবং ঘুমন্ত অবস্থায় সুকান্তর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে । তাঁকে নৃশংসভাবে মারধর করে আধমরা করে ফেলে রাখা হয় বলে অভিযোগ ।
শুধু শারীরিক নিগ্রহই নয়, দুষ্কৃতীরা আলমারি ভেঙে নগদ প্রায় 50 থেকে আশি হাজার টাকা, সোনার গয়না এবং বাড়ির প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র লুট করে নিয়ে যায় । এমনকি সুকান্তর লক্ষাধিক টাকা মূল্যের বাইকটিও দুষ্কৃতীরা ভেঙে চুরমার করে দেয় । আক্রান্তের চিৎকার শুনে প্রতিবেশীরা ছুটে এলে দুষ্কৃতীরা এলাকা ছেড়ে চম্পট দেয় ।
এই ঘটনার খবর পেয়েই তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন সন্দেশখালির প্রতিবাদী মুখ তথা হিঙ্গলগঞ্জের বিধায়ক রেখা পাত্র । তিনি জানান, রাত আড়াইটের সময় আক্রান্তের মা তাঁকে ফোন করে আর্তনাদ করছিলেন এবং ছেলের প্রাণ বাঁচানোর আর্জি জানিয়েছিলেন । রেখা পাত্র বলেন, সুকান্তকে তিনি অনেকদিন থেকেই চেনেন এবং ও একনিষ্ঠভাবে ভারতীয় জনতা পার্টির কাজ করে । তাঁর অভিযোগ, স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য ও প্রধানের প্রত্যক্ষ ইন্ধনেই এই মধ্যরাতের তাণ্ডব চালানো হয়েছে ।
সন্দেশখালির পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন, পুলিশকে অভিযুক্তদের নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করে জানানো হয়েছে এবং তারা যদি দ্রুত আইনানুগ ব্যবস্থা না-নেয়, তবে তাঁরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন । রেখা পাত্র আরও জানান যে, নির্বাচনের ফল বিজেপির পক্ষে যাওয়ার পর থেকেই বেছে বেছে সক্রিয় কর্মীদের লক্ষ্য করা হচ্ছে এবং রাতের অন্ধকারে গুন্ডাবাহিনী নামিয়ে ভয়ের পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা চালাচ্ছে শাসকদল । বর্তমানে সুকান্ত দাস বসিরহাট জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন এবং তাঁর শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক । চিকিৎসকরা জানিয়েছেন তাঁর ঘাড়, বুক ও পিঠে গুরুতর আঘাত রয়েছে ।
এই ঘটনার প্রেক্ষিতে বসিরহাট পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার অলকানন্দ ভাওয়াল বলেন, "বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং পুলিশ আইন অনুযায়ী উপযুক্ত পদক্ষেপ করবে ।" বিজেপি নেতৃত্ব অবশ্য কড়া প্রতিবাদের হুঁশিয়ারি দিয়েছে এবং রেখা পাত্র স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, প্রত্যেক কর্মীর পাশে দল সঙ্ঘবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে । এলাকার শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে বর্তমানে দাউদপুর ও সংলগ্ন এলাকায় বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে ৷ যদিও ঘটনায় তৃণমূলের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি ৷