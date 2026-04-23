নানুরে শতাধিক বুথে বিজেপির এজেন্টকে বসতে বাধা ! ভোটারদের স্লিপ কেড়ে নেওয়ার অভিযোগ

নানুরে শতাধিক বুথে বিজেপির এজেন্টকে বসতে বাধা ! ভোটারদের স্লিপ কেড়ে নেওয়ার অভিযোগ
ওঁদের তো কমিশন আছে, নানুরের বিজেপি প্রার্থীকে কটাক্ষ করলেন তৃণমূল প্রার্থী বিধানচন্দ্র মাঝি ৷
Published : April 23, 2026 at 10:17 AM IST
নানুর (বীরভূম), 23 এপ্রিল: নানুর বিধানসভা কেন্দ্রের প্রায় একশোরও বেশি বুথে বিজেপির কোনও এজেন্টকে বসতে না-দেওয়ার অভিযোগ ৷ সেই সঙ্গে নানুরের থুপসরা অঞ্চলে ভোটারদের ভোটদানে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ৷ অভিযোগ উঠেছে, নির্বাচন কমিশনের তরফে দেওয়া ভোটার স্লিপ কেড়ে নেওয়া হয়েছে ৷ এ নিয়ে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছেন নানুর বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী খোকন দাস ৷ পালটা তৃণমূল প্রার্থীর কটাক্ষ, এজেন্ট লাগলে তৃণমূল লোক বসিয়ে দিয়ে আসবে ৷
এই ঘটনার প্রেক্ষিতে বিজেপি প্রার্থী খোকন দাস নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ করেছেন ৷ বিশেষত, ভোটারদের কাছ থেকে কমিশনের দেওয়া নির্বাচনী স্লিপ কেড়ে নেওয়ার ঘটনায় অভিযোগ জানিয়েছেন তিনি ৷ অন্যদিকে, নানুরের একশো বুথে বিজেপির এজেন্ট বসতে না-দেওয়া নিয়ে বিজেপির তরফে বলা হয়েছে, বিষয়টি কমিশনে জানানো হয়েছে, দ্রুত সমস্যার সমাধান দাবি করেছে তারা ৷
বিজেপির তরফে অভিযোগ করা হয়েছে, নানুর বিধানসভার অধিকাংশ বুথ থেকে বিজেপি এজেন্টদের বের করে দেওয়া হয়েছে ৷ এমনকি তাঁদের অনেককে গ্রামেও ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না ৷ এমনকি কোথাও কোথাও ভোটারদের ভয় দেখানো ও ভোটদানে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ৷
এ নিয়ে পালটা নানুর বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী বিধানচন্দ্র মাঝি বলেন, "এমন কোনও ঘটনা আমাদের জানা নেই ৷ যদি হয়ে থাকে আমাদের কাছে বলুক, আমরা এজেন্ট বসিয়ে দিয়ে আসব ৷ বিজেপির এজেন্ট দেবে, সেই লোকই নেই ওদের ৷ আর ভয় দেখানোর অভিযোগ করছে, ওদের তো কমিশন আছে, অভিযোগ জানাক ৷ আমাদের কাছে বলে কী হবে ! খুব বেশি হলে আমরা এজেন্ট দিতে পারি ৷" এই ঘটনার প্রেক্ষিতে বিজেপি প্রার্থী খোকন দাসের কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি ৷