কাটমানির তদন্ত শুরু হতেই ‘পলাতক’ তৃণমূল কাউন্সিলর, ছবিতে ডিম ছুঁড়ে বিক্ষোভ
মালদার ইংরেজবাজার পুরসভার ঘটনা৷ পলাতক আট নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর৷ পুর-বাজারে জায়গা দেওয়ার নামে কাটমানি নেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ৷
Published : June 9, 2026 at 5:52 PM IST
মালদা, 9 জুন: পচা ডিম ছোড়ার কাহিনি এবার মালদাতেও৷ ইংরেজবাজার পুরসভার তৃণমূল কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে লাখ লাখ টাকা আদায়ের অভিযোগ ঘিরে তোলপাড় মালদা শহর৷ নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার পুলিশি তদন্ত শুরু হতেই বাড়িতে তালা লাগিয়ে বেপাত্তা ওই কাউন্সিলর৷
মঙ্গলবার বাড়ির গেটে কাউন্সিলরের ছবি টাঙিয়ে তাতেই পচা ডিম ছুঁড়তে থাকেন ক্ষিপ্ত মানুষজন৷ অভিযুক্ত কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে তোলাবাজির অভিযোগ তুলে সরব হয়েছে বিজেপি৷ যদিও পুরসভার চেয়ারম্যান এই বিষয়ে প্রশাসনিক তদন্তের উপরেই ভরসা রাখছেন৷
অভিযুক্ত কাউন্সিলরের নাম অশোক সাহা৷ শহরে মনু নামে পরিচিত তিনি৷ গত পুর-নির্বাচনে তিনি ইংরেজবাজার পুরসভার 4 নম্বর ওয়ার্ডে ঘাসফুলের প্রতীকে নির্বাচিত হন৷ এই ওয়ার্ডে পুরসভার তরফে একটি মার্কেট কমপ্লেক্স তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়৷ সেই বাজার আংশিক তৈরিও হয়ে গিয়েছে৷ অভিযোগ, এই ডেইলি বাজারে দোকান ও প্ল্যাটফর্ম বিলিতে বিশাল অংকের কাটমানি নিয়েছেন মনু৷ বাজারের শতাধিক ব্যবসায়ী তাঁর এই কৌশলের শিকার৷ তাঁরা বেশিরভাগই সবজি, মাছ কিংবা মাংস বিক্রেতা৷ কয়েকজন মুদিখানার ব্যবসাও করেন৷
ওই মার্কেট কমপ্লেক্সের এক দোকানদার গৌর কর্মকার বলেন, “তৃণমূল কাউন্সিলর অশোক সাহা আমাদের কাছ থেকে লাখ লাখ টাকা কাটমানি নিয়েছেন৷ দোকানঘর দেওয়ার জন্য আমাকে দু’লাখ টাকার রশিদ দিয়ে ছ’লাখ টাকা নিয়েছেন৷ অনেকের কাছ থেকে সাত-আট লাখ টাকাও নিয়েছেন৷ আমরা কাটমানির টাকা ফেরত চাই৷ এই নিয়ে আমরা প্রশ্ন করলে তিনি চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরীকে এখানে নিয়ে আসেন৷ চেয়ারম্যান এখানে এসে শুধু ড্রেনের কথা বলে চলে যান৷ দোকানঘরের উল্লেখই করেননি৷ আমরা পুরসভায় অভিযোগ করেছি৷ কিন্তু আমাদের কথাই কেউ শোনে না৷ এবার আমরা থানায় অভিযোগ দায়ের করেছি৷”
আরেক ব্যবসায়ী মৃণাল মিত্র বলছেন, “দোকানঘর দেওয়ার আছিলায় 4 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অশোক সাহা আমাদের কাছ থেকে অতিরিক্ত টাকা নিয়েছে৷ আমার এক লাখ টাকার দোকান৷ তিন লাখ নিয়েছে৷ যেদিন আমাদের টাকা দেওয়ার কথা বলে, সেদিনই সে বলে দেয়, একদিন পরই টাকা দিতে হবে৷ আমরা ধারদেনা করে টাকা জোগাড় করি৷ প্রায় মাস দুয়েক পর আমাদের হাতে সে দোকানের কাগজ দেয়৷ দেখি, সে তিন লাখ টাকা নিলেও কাগজে উল্লেখ রয়েছে এক লাখ টাকা৷ দোকানঘর বিলিতে লটারিও হয়নি৷ ও নিজেই দোকানঘর আমাদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়৷ নিজের ঘনিষ্ঠ গোপাল নন্দীর মাধ্যমে কাটমানির এই টাকা কাউন্সিলর মনু সাহার পকেটে গিয়েছে৷ আমরা কাটমানির টাকা দ্রুত ফেরত চাই৷ তা না হলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামব৷”
বাজারের এক মহিলা ব্যবসায়ী শম্পা হালদার বলেন, “আমার দোকানঘর কেনার সামর্থ্য নেই৷ প্ল্যাটফর্মের আবেদন করেছিলাম৷ তার জন্য কাউন্সিলরকে 57 হাজার টাকা দিতে হয়েছিল৷ অথচ হাতে কাগজ আসার পর দেখি, সেখানে 50 হাজার টাকার কথা লেখা রয়েছে৷ অনেক প্ল্যাটফর্ম ব্যবসায়ীর কাছে এক থেকে দু’লাখ টাকাও নেওয়া হয়েছে৷ অথচ রশিদে লেখা রয়েছে 50 হাজার টাকা৷ এখনও সেই প্ল্যাটফর্ম আমাদের মধ্যে বিলি করা হয়নি৷ এক বছর ধরে বসে রয়েছি৷ আমরা সবাই কাটমানির টাকা ফেরত চাই৷”
এই নিয়ে বিজেপির দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ রায়ের বক্তব্য, “ইংরেজবাজার পুরসভার 4 নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর অশোক সাহার বিরুদ্ধে ওই এলাকার বাজারে স্টল দেওয়ার নামে কোটি কোটি টাকা কাটমানি নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে৷ গরিব মানুষের কোটি কোটি টাকা লুট করেছেন অশোক সাহা৷ এই নিয়ে থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে৷ আমরা বলছি, এই ঘটনায় শুধু অশোক সাহাই যুক্ত নয়৷ তাঁর সঙ্গে পুরসভার একাধিক ব্যক্তি এই ঘটনায় জড়িত রয়েছেন৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘প্রশাসনের কাছে আবেদন, অভিযোগের যথাযথ তদন্ত করে অভিযুক্ত অশোক সাহার বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করা হোক৷ অশোক সাহার সঙ্গে এই কাটমানির ভাগ আর কারা পেয়েছে তাদের নাম প্রকাশ্যে আনা হোক৷ এই ব্যক্তিদের বিরুদ্ধেও কঠোর আইনি পদক্ষেপ করা হোক৷ একটা কথা বলতে পারি, দুর্নীতিতে জড়িত এই পুরসভার কোনও কাউন্সিলর কিংবা আমলাকে ছেড়ে কথা বলা হবে না৷ আমরা সুশাসনের যে কথা দিয়েছি সেই কথা যেকোনও উপায়ে পালন করা হবে৷”
পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরীর দাবি, “4 নম্বর ওয়ার্ডে হকার্স কর্নার নামে একটি মার্কেট করা হয়েছে৷ ওখানে পুরসভার একটি ড্রেন ছিল৷ সেই ড্রেন সরিয়ে ওই জায়গায় মার্কেট তৈরি করা হয়েছে৷ কেন্দ্রের নির্দেশ অনুযায়ীই এই মার্কেট তৈরি হয়৷ বোর্ড অফ কাউন্সিলর্স সভায় ওই মার্কেটের দোকানঘর ও প্ল্যাটফর্মের নির্মাণ খরচ এবং ভাড়া নির্দিষ্ট করা হয়েছিল৷ সেখানে যাঁরা বিভিন্নভাবে ব্যবসা করতেন, তাঁদেরই পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে৷ তাঁরা যখন আমাদের কাছে এসেছিলেন, নির্দিষ্ট টাকা নিয়ে তার রিসিপ্ট আমরা তাঁদের দিয়ে দিয়েছি৷ তাঁরা বাইরে কাকে কত টাকা দিয়েছেন, সেসব আমরা বিন্দুবিসর্গ জানি না৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘আমাদের কাছে অভিযোগ হলে আমরা বলব, আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ করা হবে৷ কেউ বাড়তি টাকা নিলে পুলিশ বিষয়টি দেখবে৷ কাউন্সিলর জড়িত থাকলে তাঁর বিরুদ্ধেও পদক্ষেপ হবে৷ তবে আমার বিরুদ্ধেও জেলা ক্রীড়া সংস্থার টাকা লোপাটের অভিযোগ উঠেছিল৷ কেউ সেটা প্রমাণ করে দেখাতে পারেনি৷ উলটে আমিই ডিএসএ-এর সম্পত্তি আগের তুলনায় অনেক বাড়িয়েছি৷ অনেক সরকারি দফতর সেখানে ভাড়া রয়েছে৷ প্রতিটি দফতর নিয়মিত ভাড়া দেয়৷”
জেলা পুলিশের এক শীর্ষকর্তা বলেন, “অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে৷ অভিযুক্ত কাউন্সিলর বাড়িতে নেই৷ তাঁর খোঁজ চলছে৷”