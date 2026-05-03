প্রচারে অধীরকে মালা পরানোয় বস্তি থেকে গায়েব টিউবওয়েল ! ধরনার হুঁশিয়ারি কংগ্রেস প্রার্থীর

প্রচারে অধীরকে মালা পরানোয় বস্তি থেকে গায়েব টিউবওয়েল ! ধরনার হুঁশিয়ারি কংগ্রেস প্রার্থীর
টিউবওয়েল না-বসালে বহরমপুর পুরসভার বাইরে ধরনায় বসার হুঁশিয়ারি অধীরের ৷ হারবেন জেনে নাটক, কটাক্ষ তৃণমূলের ৷
Published : May 3, 2026 at 4:20 PM IST
বহরমপুর, 3 মে: বিধানসভা নির্বাচনের প্রচার পর্বে বহরমপুর পুরসভার ধোপঘাটি এলাকায় অধীর চৌধুরীকে মালা পড়িয়েছিলেন বস্তিবাসীরা ৷ ভোট মিটতেই তার 'বদলা' নেওয়ার অভিযোগ তৃণমূল পরিচালিত বহরমপুর পুরসভার কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ৷ অভিযোগ, পাঁচদিন আগে পুর-কর্তৃপক্ষ বস্তির একমাত্র পানীয় জলের উৎস টিউবওয়েলটি তুলে নিয়ে গিয়েছে ৷ আর তারই প্রতিবাদে এবার বহরমপুর পুর-কর্তৃপক্ষকে 24 ঘণ্টার সময় বেঁধে দিলেন বহরমপুর বিধানসভার কংগ্রেস প্রার্থী অধীর চৌধুরী ৷ তা না-হলে পুরসভার বাইরে ধরনায় বসবেন বলে হুঁশিয়ারি দিলেন অধীর ৷
ঘটনার খবর পেয়ে এ দিন সকালে বস্তিতে যান অধীর চৌধুরী ৷ তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, "আগামী 24 ঘণ্টার মধ্যে যদি ধোপঘাটি এলাকায় পুরনো টিউবওয়েলটি বসিয়ে না-দেওয়া হয়, তাহলে বহরমপুর পুরসভার সামনে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্নায় বসব ৷ আপনারাও আমার সঙ্গে যাবেন ৷"
প্রসঙ্গত, গত 23 এপ্রিল বিধানসভা নির্বাচনের দিন বহরমপুর পুরসভার অন্তর্গত কুঞ্জঘাটা এলাকায় 1 নম্বর বুথে যান অধীর চৌধুরী ৷ সেখানে তাঁকে পাখার ব্যবস্থা করে দেয় একটি পরিবার ৷ অভিযোগ, পরবর্তী সময়ে সেই পরিবারের তিন সদস্যের উপর হামলার অভিযোগ ওঠে তৃণমূল কংগ্রেস আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে ৷ সেই ঘটনার রেশ কাটতে না-কাটতেই, এবার পানীয় জলের ব্যবস্থা বন্ধ করে দেওয়ার অভিযোগ উঠল তৃণমূল পরিচালিত বহরমপুর পুর-কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ৷
সেখানকার বাসিন্দারা জানাচ্ছেন, তাঁরা অধীর চৌধুরীর সমর্থনে মিছিলে যোগ দিয়েছিলেন ৷ সেখানে অধীরকে মালাও পরান তাঁরা ৷ সেই ক্ষোভেই পাঁচদিন আগে বস্তির একমাত্র পরিশ্রুত পানীয় জলের টিউবওয়েলটি তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷ আর তারপর থেকেই তীব্র গরমে পানীয় জলের সংকট তৈরি হয়েছে ধোপঘাটি বস্তি এলাকায় ৷
ধোপঘাটি এলাকার বাসিন্দারা অভিযোগ করেছে, নির্বাচন ঘোষণার কিছুদিন আগে তাঁদের এলাকায় বেশ কয়েকটি নতুন কল বসিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ কিন্তু, সেই কল থেকে যে জল আসে, তা পানের যোগ্য নয় ৷ সেই কারণেই ওই এলাকার প্রায় ষাট থেকে সত্তরটি পরিবার নিয়মিত একটি টিউবওয়েল থেকেই পানীয় জল সংগ্রহ করে ৷
স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, টিউবওয়েলটি তুলে নিয়ে যাওয়ার বিরোধিতা করলে, তৃণমূল কর্মীরা তাঁদের জানিয়েছিলেন কিছুদিনের মধ্যেই নতুন একটি টিউবওয়েল বসিয়ে দেওয়া হবে ৷ কিন্তু, পাঁচদিন পেরিয়ে গেলেও নতুন করে কোনও টিউবয়েল না-বসানোর কারণে প্রখর গ্রীষ্মে এলাকার বাসিন্দারা পানীয় জলের সংকটে ভুগছেন ৷
এই ঘটনার খবর পেয়ে ধোপঘাটি এলাকায় পৌঁছে যান অধীর চৌধুরী ৷ তিনি বলেন, "অত্যন্ত অমানবিক এই ঘটনা ৷ বহু বছর ধরে এই এলাকায় টিউবওয়েলটি পানীয় জল সরবরাহ করে আসছিল ৷ হঠাৎ কী ঘটল যে ভোট মিটতেই টিউবওয়েলটি তুলে নিয়ে যেতে হল ? এটা কারওরই বোধগম্য হচ্ছে না ৷ পুরসভার তরফে আজকের মধ্যে যদি নতুন করে টিউবওয়েল বসিয়ে না-দেওয়া হয়, তাহলে কাল থেকেই আমি এই এলাকার বাসিন্দাদেরকে নিয়ে পুরসভার সামনে ধরনায় বসব ৷
অধীরের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন বহরমপুর টাউন যুব তৃণমূলের সভাপতি পাপাই ঘোষ ৷ তিনি বলেন, "নির্বাচনে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী বুঝতে পেরে অধীর চৌধুরী এখন পাগল হয়ে গেছেন ৷ তাই একসময় দেশের বিরোধী দলনেতাকে একটা জলের কল নিয়ে রাজনীতি করতে হচ্ছে ৷ সারা জীবনে অধীর চৌধুরী কোনওদিন ধোপঘাটির গলিতে ঢোকেননি ৷ এখন লোক দেখানো নাটক করতে সেখানে গিয়েছেন ৷ চার তারিখ ফলপ্রকাশের পর অধীর চৌধুরী বহরমপুর থেকে 'প্যাক আপ' করে চলে যাবেন ৷ আর তাঁর দেখা পাওয়া যাবে না ৷"