শান্তিনিকেতনে চিকিৎসকের 'সই নকল' করে আস্ত রিসর্ট দখল ! নাম জড়াল অনুব্রতর
চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টের বিরুদ্ধে সম্পত্তি দখলের অভিযোগ দায়ের ৷ 2021 সালে ভোট পরবর্তী হিংসার অভিযোগও দায়ের চিকিৎসকের ৷
Published : June 23, 2026 at 7:17 PM IST
বোলপুর, 23 জুন: এবার সই নকল করে আস্ত একটি বিলাসবহুল রিসর্টের মালিকানা থেকে এক চিকিৎসককে বেদখল করার অভিযোগ ৷ যে ঘটনায় নাম জড়াল বীরভূমের তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডল এবং বিকাশ রায়চৌধুরীর ৷ অভিযোগ, এই দুই দাপুটে তৃণমূল নেতার নাম করে এই কাজ করেছেন বোলপুরের এক চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট অপূর্ব মুখোপাধ্যায় এবং ব্যবসায়ী সব্যসাচী মণ্ডল ৷ ঘটনাটি ঘটেছে 2021 সালে ভোটের পর ৷ ওই চিকিৎসককে প্রাণনাশের হুমকি ও মারধরের অভিযোগও উঠেছে ৷
আর এই মর্মে বীরভূমের জেলাশাসক, জেলা পুলিশ সুপার, শান্তিনিকেতন থানা, ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতরে অভিযোগ জানিয়েছেন সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসক সিদ্ধার্থ দাস ৷ আর এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই রীতিমতো হুলূস্থুল পড়ে গিয়েছে বোলপুরে ৷ অভিযোগ, কয়েক কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি হওয়া একটি রিসর্টের মালিকানা থেকে ওই চিকিৎসককে বেদখল করা হয়েছে ৷ রাজ্যে পালাবদলের পর তাই সুবিচারের আশায় পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ এই চিকিৎসক ৷
এ নিয়ে অভিযুক্ত চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট অপূর্ব মুখোপাধ্যায়কে প্রশ্ন করা হলে তিনি কোনও মন্তব্য করতে চাননি ৷ অপূর্ব বলেন, "এই বিষয়ে এখনই সংবাদমাধ্যমে কিছু বলতে চাই না ৷" তবে, অভিযোগকারী চিকিৎসক সিদ্ধার্থ দাস বলেন, "ট্যাক্সের কাজের সূত্র ধরে অপূর্ব মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল ৷ পারিবারিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল ৷ তাঁর পরামর্শ মতো আমি জমি কিনতে টাকা বিনিয়োগ করি ৷ আমরা একসঙ্গে জমি কিনেছিলাম ৷ সেই জমিতে 'আয়াস রিসর্ট' তৈরি করা হয় ৷ পরে জানতে পারি আমার সই নকল করে পুরো সম্পত্তি অপূর্ব মুখোপাধ্যায় এবং সব্যসাচী মণ্ডল লিখিয়ে নিয়েছে ৷"
চিকিৎসক বলেন, "আমার বেতনের টাকা, সোনা, বাড়ি বিক্রির টাকা চলে গিয়েছে এই জমি কিনে রিসর্ট বানাতে ৷ ওঁরা আজ আমার সব নিয়ে নিয়েছে ৷ আমাকে ভয় দেখিয়েছে বহুবার ৷ অনুব্রত মণ্ডল, বিকাশ রায়চৌধুরীর নাম করে আমাকে ভয় দেখিয়েছে দিনের পর দিন ৷ আমি রিসর্টের মালিকানার জন্য গেলে মারধর করা হয়েছে ৷ আমি কোথাও অভিযোগ জানাতে যেতে পারিনি ৷ সাড়ে তিন কোটি টাকার বেশি আমি লগ্নি করেছি ৷"
চিকিৎসকের অভিযোগ অনুযায়ী, 2017-18 সালে দফায় দফায় শান্তিনিকেতনের সায়রবিথী পার্কের পশ্চিম দিকে প্রায় 18 কাঠা (শ্যামবাটি মৌজা, জেএল নম্বর-67) জমি কেনেন তিনি এবং অপূর্ব ৷ সেই জমি 11 কাঠা চিকিৎসক সিদ্ধার্থ দাসের নামে এবং বাকি সাত কাঠা ছিল চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট অপূর্ব মুখোপাধ্যায়ের নামে ৷
সেখানেই 2020-21 সালে তৈরি হয় 'আয়াস' নামে 17টি ঘর ও সুইমিং পুল-সহ বিলাসবহুল একটি রিসর্ট ৷ আর এই জমি কিনতে ও রিসর্ট তৈরি করতে বেশ কয়েক দফায় মোট তিন কোটি 61 লক্ষ 18 হাজার টাকা দিয়েছিলেন চিকিৎসক সিদ্ধার্থ দাস ৷ সেই টাকা কখনও নগদে, কখনও চেক মারফৎ, কখনও বা সরাসরি ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে দিয়েছিলেন ৷ আর ব্যাংক থেকে টাকা তুলেছিলেন সব্যসাচী মণ্ডল, নীলকান্ত মণ্ডল এবং সুভাষ দত্ত ৷
তাঁর আরও অভিযোগ, রিসর্ট উদ্বোধনের কিছুদিন পর তিনি জানতে পারেন, তাঁকে সম্পত্তি থেকে বেদখল করা হচ্ছে ৷ সেই সময় তিনি দাবিদার হিসাবে গেলে তাঁর উপর চড়াও হয় সব্যসাচী মণ্ডলের লোকজন ৷ চিকিৎসককে মারধর করা হয় বলেও অভিযোগ ৷ পরে তিনি জানতে পারেন, তাঁর সই নকল করে রিসর্টটি হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে ৷
তৎকালীন বীরভূমের দোর্দণ্ডপ্রতাপ তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডল এবং বীরভূম জেলা পরিষদের প্রাক্তন সভাধিপতি বিকাশ রায়চৌধুরীর নাম করে চিকিৎসককে নানাভাবে হুমকি দিয়ে মুখ বন্ধ করিয়ে রাখা বলে অভিযোগ ৷ সেই সময় পুলিশ তাঁর অভিযোগ নিতে অস্বীকার করেছিল বলে দাবি করেছেন সিদ্ধার্থ দাস ৷
উল্লেখ্য, 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' শান্তিনিকেতনে সারা বছর হাজারো পর্যটকের আনাগোনা ৷ তাই এখানে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে হোটেল, রিসর্ট, রেস্তোরাঁ, হোম-স্টে ৷ কিন্তু, আস্ত একটি রিসর্টের মালিকানা থেকে বেদখলের অভিযোগে হুলুস্থুল পড়ে গিয়েছে বোলপুর-শান্তিনিকেতনে ৷ চিকিৎসক জানিয়েছেন, 2021 সালে ভোট পরবর্তী হিংসার শিকার হয়েছিলেন তিনি ৷ কখনও ফোনে, কখন বেনামি চিঠি দিয়ে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়েছে তাঁকে ৷ এই মুহূর্তে 'আয়াস' রিসর্টি সব্যসাচী মণ্ডলের স্ত্রী লাবণী সাহা ও অপূর্ব মুখোপাধ্যায়ের মা ঊষারানি মুখোপাধ্যায়ের নামে রয়েছে বলে জানান চিকিৎসক ৷
আর এই সমস্ত ঘটনা তুলে ধরে বীরভূমের জেলাশাসক ধবল জৈন, জেলা পুলিশ সুপার বিদিত রাজ বন্দেশ, শান্তিনিকেতন থানার ওসি, বোলপুর ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারের কাছে অভিযোগ করেছেন চিকিৎসক সিদ্ধার্থ দাস ৷ তিনি আরও বলেন, "রাজ্যে পালাবদল ঘটেছে ৷ নতুন সরকার এসেছে ৷ আমি আশাবাদী সঠিক বিচার পাব ৷"
চিকিৎসক সিদ্ধার্থ দাসের বাবা হৃদয়রতন দাস বলেন, "আমার ছেলে খুবই সাদাসিধে । ওকে বড় চক্রান্ত করে ঠকানো হয়েছে ৷ তিলে তিলে জমানো সব টাকা ওঁরা নিয়ে নিয়েছে ষড়যন্ত্র করে ৷ সর্বস্বান্ত করে দিয়েছে ৷ সব কিছু চলে গিয়েছে আমাদের ৷ এমনকি ও যখন দাবি করতে যায়, ধরে মেরেছে, জামা ছিঁড়ে দিয়েছে ৷ ভয়ে পালিয়ে এসেছে আমাদের ছেলে, আমরা বিচার চাই ৷ ওদের যেন শান্তি হয় ৷" এ নিয়ে বীরভূমের জেলাশাসক ধবল জৈন বলেন, "আমি নিশ্চই বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখব ৷"