'পুষ্পা'কে ছাড়াতে ফলতা থানায় হামলা ! বাহিনীর লাঠিচার্জে পুকুরে ঝাঁপ জাহাঙ্গির-অনুরাগীদের

'পুষ্পা'কে ছাড়াতে ফলতা থানায় হামলা ! বাহিনীর লাঠিচার্জে পুকুরে ঝাঁপ জাহাঙ্গির-অনুরাগীদের
জাহাঙ্গিরের স্ত্রী’র নেতৃত্বে কয়েক হাজারের জমায়েতের অভিযোগ ৷ অবরোধ তুলতে গেলে পুলিশের সঙ্গে বচসা ৷
Published : June 16, 2026 at 7:55 PM IST
ফলতা (দক্ষিণ 24 পরগনা), 16 জুন: স্বঘোষিত 'পুষ্পা' তথা তৃণমূল নেতা জাহাঙ্গির খানের মুক্তির দাবিতে উত্তপ্ত হয়ে উঠল দক্ষিণ 24 পরগনার ফলতা থানা এলাকা ৷ জাহাঙ্গির খানকে জেল থেকে বের করে আনতে ফলতা থানায় হামলা চালানোর অভিযোগ উঠেছে ৷ অভিযোগ, জাহাঙ্গিরের স্ত্রী ভিড়কে একজোট করে থানায় হামলা চালান ৷ যে ঘটনায় পালটা পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী হামলাকারীদের উপর লাঠিচার্জ করে ৷ আর লাঠিচার্জ থেকে বাঁচতে জাহাঙ্গিগের অনুরাগীদের একাংশকে পুকুরে ঝাঁপ দিয়ে পালাতে দেখা যায় ৷ সিসিটিভি ফুটেজে সেই ছবি উঠে এসেছে ৷
রাজনৈতিক সন্ত্রাস, খুন, দুর্নীতি-সহ একাধিক অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে জাহাঙ্গির খান ওরফে স্বঘোষিত 'পুষ্পা'কে ৷ তারপর থেকে বেশ কয়েকবার তাঁকে ফলতার রাস্তায় কোমরে দড়ি বেঁধে ঘোরানো হয়েছে পুলিশের তরফে ৷ সম্প্রতি যে ভিডিয়ো পুলিশের তরফে প্রকাশ করা হয়েছে, সেখানে জাহাঙ্গিরকে কান ধরে ঘুরতে দেখা যায় ৷ সেই ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়তেই এ দিন রাস্তায় নামেন জাহাঙ্গিরের সমর্থকরা ৷
কিন্তু, এ দিন দুপুরে পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যায় ৷ অভিযোগ, জাহাঙ্গিরের স্ত্রী কয়েক হাজার লোকজন নিয়ে ফলতা থানার বাইরে জমায়েত করেন ৷ এরপর জাহাঙ্গিরকে ছাড়ানোর জন্য থানায় হামলা চালানোর চেষ্টা হয় বলে অভিযোগ ৷ পরিস্থিতি বেসামাল হতে পারে বুঝে আগে থেকেই ফলতা থানার বাইরে পুলিশের অতিরিক্ত বাহিনী ও কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল ৷ থানায় হামলার চেষ্টা হতেই লাঠি উঁচিয়ে তেড়ে যায় বাহিনী ৷ শুরু হয় লাঠিচার্জ ৷
এ দিন ফলতা থানার সামনে রাস্তা অবরোধ করে দিয়েছিল জমায়েতের লোকজন ৷ সেই সময় পুলিশের তরফে জমায়েতকারীদের উঠে যাওয়ার জন্য বোঝানো হয় ৷ কিন্তু, পালটা পুলিশের সঙ্গে বচসায় জড়ান অবরোধকারীরা ৷ একপ্রস্থ হাতাহাতি হয় দু’পক্ষের ৷ অভিযোগ, তখনই থানায় হামলা চালানোর চেষ্টা হয় ভিড়ের মধ্যে থেকে ৷
অভিযোগ, মূলত মহিলা এবং বাচ্চাদের সামনে রেখে এই হামলার পরিকল্পনা হয়েছিল ৷ তাই পরিস্থিতি সামাল দিতে লাঠি উঁচিয়ে তেড়ে যায় পুলিশ ৷ জমায়েতকে ছত্রভঙ্গ করতে লাঠিচার্জ শুরু করে বাহিনী ৷ তখনই ভিড়ের পিছনের দিকে থাকা পুরুষরা পুকুরে ঝাঁপ দেন ৷ আরেকটি সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে, জমায়েত করে থাকা মহিলা ও বাচ্চাদের সেখান থেকে লাঠি দেখিয়ে তাড়িয়ে দিচ্ছে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী ৷
প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, অবরোধ তুলতে গেলে আন্দোলনকারীরা কেন্দ্রীয় বাহিনীর সঙ্গে বচসায় জাড়য় ৷ একসময় পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং আন্দোলনকারীদের একাংশের সঙ্গে নিরাপত্তাবাহিনীর সংঘর্ষের পরিস্থিতি তৈরি হয় ৷ তখনই কেন্দ্রীয় বাহিনী আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে লাঠি উঁচিয়ে এগিয়ে যায় ৷ যদিও, প্রশাসনের তরফে এ বিষয়ে সরকারিভাবে কিছু জানানো হয়নি ৷ ঘটনার পর এলাকায় কিছু সময়ের জন্য উত্তেজনা ছড়ালেও, পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ৷
অন্যদিকে, মঙ্গলবার দুপুরের পর মল্লিকপুর এলাকায় জাহাঙ্গির খানের সমর্থক বলে দাবি করা একদল মহিলা জমায়েত করেন ৷ তাঁদের অভিযোগ, জাহাঙ্গির খানকে গ্রেফতারের পর যেভাবে প্রকাশ্যে কোমরে দড়ি বেঁধে ঘোরানো হয়েছে, তা মানবতার বিরোধী এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ৷ তারই প্রতিবাদে তাঁরা রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখান ৷ এলাকায় এই মুহূর্তে পরিস্থিতি থমথমে হয়ে রয়েছে ৷ ফলতা থানা-সহ গোটা এলাকায় প্রচুর পরিমাণে বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে ৷