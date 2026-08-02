সব চাঁদাচোরই বিজেপিতে ! রামমন্দিরের অনুদান-কাণ্ডে মোদিকে নিশানা কংগ্রেসের
অযোধ্যার রামমন্দিরে অনুদান ও প্রণামী তছরুপের অভিযোগে সুপ্রিম কোর্টের তত্ত্বাবধানে সিট তদন্তের দাবি। 'মন্দির নির্মাণ নয়, রামমন্দির ইস্যুকেই বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছিল বিজেপি', আক্রমণ হাত শিবিরের।
Published : August 2, 2026 at 7:46 PM IST
নয়াদিল্লি, 2 অগস্ট: অযোধ্যার রামমন্দিরে ভক্তদের অনুদান ও প্রণামী তছরুপের অভিযোগ ঘিরে রাজনৈতিক তরজা তুঙ্গে । রবিবার কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকার ও বিজেপির বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানাল কংগ্রেস । দলের প্রবীণ নেতা তথা রাজ্যসভার উপনেতা প্রমোদ তিওয়ারির দাবি, "সব বিজেপি নেতা চাঁদাচোর নন ৷ কিন্তু সব চাঁদাচোরই বিজেপিতে !" তাঁর অভিযোগ, রামমন্দিরে অনুদান চুরির ঘটনা নতুন নয়, ভিত্তিপ্রস্তরের সময় থেকেই দুর্নীতির বীজ বপন হয়েছিল ।
দিল্লিতে সাংবাদিক বৈঠকে তিওয়ারি বলেন, তিনি নিজে অযোধ্যা-সহ অবধ অঞ্চলের বাসিন্দা ৷ উত্তরপ্রদেশের পর্যটনমন্ত্রী থাকাকালীন খুব কাছ থেকে রামজন্মভূমি আন্দোলন দেখেছেন । তাঁর কথায়, "রামমন্দির আন্দোলনের সময় স্লোগান ছিল, 'রামলালা হাম আয়েঙ্গে, মন্দির ওহিঁ বনায়েঙ্গে' । পরে উত্তরপ্রদেশে বিজেপি সরকার গড়ার পর জানতে চেয়েছিলাম, মন্দির কবে হবে ? বলা হয়েছিল, কেন্দ্রে বিজেপি ক্ষমতায় এলে হবে । অটলবিহারী বাজপেয়ীর সরকার আসার পর বলা হয় আরও অপেক্ষা করতে হবে ।"
কংগ্রেস নেতার অভিযোগ, বিজেপি কখনও রামমন্দির নির্মাণে আগ্রহী ছিল না । বরং রাজনৈতিক ফায়দার জন্য রামমন্দির ইস্যুকেই বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছিল । তাঁর দাবি, "রামমন্দির বিজেপি তৈরি করেনি । সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পরেই মন্দির নির্মাণ সম্ভব হয়েছে ।"
তাঁর আরও অভিযোগ, 2024 সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক সুবিধা আদায় করতেই অসম্পূর্ণ মন্দিরে প্রাণপ্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠান করা হয় । শঙ্করাচার্যদের আমন্ত্রণ না জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নিজেই পুরো অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন বলেও অভিযোগ করেন তিনি ।
তিওয়ারির আরও দাবি, রামমন্দির ট্রাস্টের প্রতিটি সদস্য প্রধানমন্ত্রীর পছন্দেই নির্বাচিত হয়েছিলেন । তাই অনুদান তছরুপের অভিযোগ উঠলে তার নৈতিক দায়ও এড়াতে পারেন না মোদি । কংগ্রেস নেতার প্রশ্ন, "যাঁদের হাতে দায়িত্ব তুলে দিয়েছিলেন, তাঁদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উঠলে প্রধানমন্ত্রী কীভাবে তা থেকে নিজেকে দায়মুক্ত করবেন ?"
কংগ্রেসের অভিযোগ, ট্রাস্টের সাধারণ সম্পাদক চম্পত রাইয়ের আমলেই অনুদান আত্মসাৎ 'প্রাতিষ্ঠানিক রূপ' পায় এবং কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে । এই ঘটনা যাতে সময়ের সঙ্গে চাপা পড়ে যায়, কেন্দ্র সেই চেষ্টাই করছে বলেও দাবি তিওয়ারির । তবে দেশের কোটি কোটি মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাসের সঙ্গে এই বিষয়টি জড়িত বলে কংগ্রেস তা হতে দেবে না বলে স্পষ্ট জানিয়েছেন তিনি ।
এই ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের দাবিতে সুপ্রিম কোর্টের তত্ত্বাবধানে বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠনের আর্জি জানিয়েছে কংগ্রেস । সোমবার সংসদেও বিষয়টি উত্থাপন করা হবে বলে জানিয়েছেন তিওয়ারি ।
অন্যদিকে, রামমন্দির ট্রাস্ট সূত্রে জানা গিয়েছে, অনুদান তছরুপের অভিযোগে তদন্ত এখন শেষ পর্যায়ে। ট্রাস্টের সদস্য মহন্ত দিনেন্দ্র দাস জানিয়েছেন, সোনা, রুপো-সহ ভক্তদের দেওয়া মূল্যবান সামগ্রী সংক্রান্ত অনিয়মের অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই মন্দির চত্বরে তদন্তকারী দল একাধিক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে।
25 জুলাই থেকে অনুদান সংগ্রহ ও গণনার পুরো প্রক্রিয়ায় কড়া নজরদারি চালু করা হয়েছে । দানবাক্স খোলা, পরিবহণ, সিল করা এবং গণনার প্রতিটি ধাপ এখন ভিডিওগ্রাফির আওতায় । মন্দির চত্বরে থাকা প্রায় 40টি দানবাক্সও আর একসঙ্গে খোলা হচ্ছে না । বিভিন্ন দিনে আলাদা করে খোলা হচ্ছে সেগুলি । পুরো প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণে ব্যাঙ্ককর্মী, ট্রাস্ট প্রতিনিধি, নিরাপত্তারক্ষী-সহ আট সদস্যের একটি বিশেষ দল মোতায়েন করা হয়েছে । দান গণনার ঘরে বসানো হয়েছে অতিরিক্ত সিসিটিভি এবং 360 ডিগ্রি ক্যামেরা ।
উল্লেখ্য, অনুদান তছরুপের অভিযোগ সামনে আসার পরেই বিশেষ তদন্তকারী দল তদন্ত গঠিত হয়। ইতিমধ্যেই একাধিক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ । তদন্তকারীদের দাবি, আর্থিক অনিয়মের সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং প্রকৃত দোষীদের চিহ্নিত করার কাজ শেষ পর্যায়ে ।