এবার বামেরা নির্ণায়ক হবে, বিধানসভায় সার্কাসটা বন্ধ হওয়া উচিত: সৃজন ভট্টাচার্য

এবার বামেরা নির্ণায়ক হবে, বিধানসভায় সার্কাসটা বন্ধ হওয়া উচিত: সৃজন ভট্টাচার্য
এবারের বিধানসভা ভোটে বামেরা কেমন ফল করবে ? ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি শাহজাহান পুরকাইতের সঙ্গে স্পষ্টকথায় সৃজন ভট্টাচার্য ৷
Published : March 29, 2026 at 7:18 PM IST
কলকাতা, 29 মার্চ: শূন্য হয়েও বঙ্গের রাজনীতিতে প্রাসঙ্গিক বাম ৷ তাই প্রতিবার লোকসভা হোক বা বিধানসভা- ভোট এলে ঘুরেফিরে আসে বামেদের কথা ৷ তৃণমূল-বিজেপি দুই শক্তির বিরুদ্ধে বিরোধী হিসাবে দাঁড়াতে পারবে বামফ্রন্ট ? 2011 সালে রাজ্যজুড়ে ঘাসফুলের দাপটে অনেকটাই ম্লান হয়েছিল কাস্তে-হাতুড়ি ৷ 2026 সালে শুধু চায়ের দোকান থেকে ট্রেন-বাস-পাড়ার মোড়ের চর্চায় টিকে রয়েছে লাল পার্টি ৷ ফের বিধানসভা ভোট ৷ আবারও আলোচনায় বাম ৷
তরুণ নেতা প্রতীক উর রহমানের দলত্যাগ করে তৃণমূলে যোগদান থেকে বিদ্রোহী হুমায়ুন কবীরের সঙ্গে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমের একান্ত আলোচনা- ভোটের আগে এরকম নানা ঘটনায় খবরের শিরোনামে থেকেছে সিপিআই(এম) ৷ এই আবহে আসন্ন বিধানসভা ভোটে কেমন ফল করবে বামেরা ? এনিয়ে আশাবাদী তরুণ বামনেতা তথা এসএফআই-এর সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সৃজন ভট্টাচার্য ৷ তাঁর দাবি, এবার সরকার গঠনে বামপন্থীরা নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করবে ৷ ইটিভি ভারতের সঙ্গে আলোচনায় সিপিএমের ভোটবাক্স নিয়ে নানা কথা মন খুলে বললেন সৃজন ৷
ইটিভি ভারত: এবারের নির্বাচনে সৃজন ভট্টাচার্য প্রার্থী হলেন না, নাকি পার্টি প্রার্থী করল না ?
সৃজন ভট্টাচার্য: পার্টি আমাকে এখন একটা দায়িত্ব দিয়েছে ৷ সেই কাজে অনেকটা সময় আমায় পশ্চিমবঙ্গের বাইরে থাকতে হয় ৷ হঠাৎ ভোটের সময় হাত নাড়াতে চলে আসাটা অনৈতিক ৷ প্রার্থী হওয়াটা বাঞ্ছনীয় নয় ৷ আগে প্রার্থী হয়েছি ৷ এর আগের ভোটে কলতান দাশগুপ্ত, মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় প্রার্থী হননি। এবার তাঁরা প্রার্থী হয়েছেন ৷
ইটিভি ভারত: যাদবপুরে বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্যের নাম ঘোষণা হওয়ার পরপরই আপনি চেনা ছন্দে গলার শির ফুলিয়ে স্লোগান তুলেছিলেন ৷ শুধু কি যাদবপুর কেন্দ্রের সীমাবদ্ধ থাকবেন নাকি সহযোদ্ধাদের জন্য প্রচারে নামবেন ?
সৃজন ভট্টাচার্য: পার্টি যেভাবে শিডিউল ঠিক করে দেবে, আমরা ঠিক সেই নিয়ম-পদ্ধতি মেনে প্রচার করতে যাই ৷ খালি দীপ্সিতা কিংবা মীনাক্ষী কেন ? এবার পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থীরা অনেক বেশি সিটে লড়ছে ৷ ফলে পার্টির নির্দেশ মেনে প্রচারে যাব ৷ তবে, আমার বন্ধু, ভাই-বোন-দাদা-দিদি যাঁরা, বা পার্টিতে কাজের সূত্রে যাঁদের সঙ্গে বাড়তি আত্মিকতা তৈরি হয়, সেই সিটগুলিতে প্রচারে সাহায্য করতে পারলে আমিও খুশি হব ৷ যেমন, কলতান দাশগুপ্তের কথা ৷ ছাত্র-যুব আন্দোলনের সময় তাঁর সঙ্গে আমার আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে ৷ এরকম কাছের মানুষদের প্রচারে যেতে পারলে ভালো লাগবে ৷
ইটিভি ভারত: এই রাজনীতির মাঝখানে 'এবং কয়েক জন'-কে নিয়ে কী করবেন ?
সৃজন ভট্টাচার্য: 'এবং কয়েক জন' একটা গানের দল ৷ এই দলে যখন আসি, তখন রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে আসি ঠিকই, কিন্তু, 'এবং কয়েক জন' রাজনৈতিক দল নয় ৷ ওটা গানের দল ৷ রাজনৈতিক যা মূল্যবোধ যা বোঝাপড়া- সেটা গানে প্রতিফলিত হয় অনেক সময় ৷ আবার অনেক সময় প্রেমের গান, কখনও একাকিত্বের গান, বন্ধুদের গান, স্মৃতি মেদুরতার গান ৷
ইটিভি ভারত: যে আত্মিক সম্পর্কের কথা আপনি বলছিলেন, সেই সম্পর্ক তো প্রতিক উর রহমানের সঙ্গেও মজবুত ছিল ৷ হঠাৎ সেই সম্পর্কে বিচ্ছেদে রাজনীতিতে কী প্রভাব পড়বে ?
সৃজন ভট্টাচার্য: প্রতীক উর তাঁর জীবন বেছে নিয়েছেন । আমি দু-চারদিন মন খারাপ করেছি ৷ তারপর এটা মেনে নিয়েছি ৷ বন্ধু বিচ্ছেদ হয় ৷ অনেক রকম বিচ্ছেদ হয় ৷ জীবন তো থেমে থাকে না ৷ পাঁচশো মাইলের গানের স্পিরিট এটাই যে গান গেয়ে যায়... এত কষ্টের মধ্যেও এত জীবন যন্ত্রণার মধ্যেও হারছি না ৷ এগিয়ে চলছি ৷ ফলে তিনি কী করবেন না করবেন- সেটা সম্পূর্ণ তাঁর ব্যাপার ৷ আগেই বলেছি শুভেচ্ছা রইল ৷ তিনি যদি কয়লা, বালি, গরু, চাকরি, লটারি- এইসবের সঙ্গে যদি নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেন তো ভালো ৷ আমি বামপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত ছিলাম ৷ আশা রাখি, ভবিষ্যতেও থাকতে পারব ৷
ইটিভি ভারত: সিপিএমের 'বাংলা বাঁচাও যাত্রা'য় প্রতীক উর রহমান উত্তর থেকে দক্ষিণ বঙ্গে জেলা পরিদর্শন করেছিল ৷ তিনিও গুরুত্ব দিয়ে এই প্রচারে অংশ নিয়েছিলেন ৷ তাঁর এই হঠাৎ চলে যাওয়ায় নির্বাচনে কতটা প্রভাব পড়বে ?
সৃজন ভট্টাচার্য: কোনও কমরেড তিনি পার্টির রাজ্য কমিটির সদস্য হন বা সদস্য না-হলেও তাঁর যাওয়া সর্বসময় বেদনার ৷ মনে হয় শরীর থেকে একটা অঙ্গ কেউ ছিঁড়ে নিল ৷ এই জন্যে রাজনীতির ভিত্তিতে তৈরি হওয়া একটি অর্গানিক বন্ধুত্বের উপর পার্টি করতে আসি আমরা ৷ পার্টিটা তো আমাদের বর্ধিত পরিবারে পরিণত হয় ৷ ফলে সেখান থেকে যে কারও চলে যাওয়াটা কষ্টের ৷ কিন্তু কেউ যদি ঠিক করে নেয়, এমন একটা সিদ্ধান্ত নেব যে কিছুতেই আর আমাদের সঙ্গে থাকা যাবে না, তাহলে সেটা তাঁর ব্যাপার ৷
ইটিভি ভারত: তৃতীয় শক্তি গড়ে ওঠার আগে কংগ্রেস বামেদের হাত ছাড়ল ৷ এটা ভোটে কতটা প্রভাব ফেলবে ?
সৃজন ভট্টাচার্য: প্রতীক উর রহমানের ক্ষেত্রে যে কথাটা প্রযোজ্য, কংগ্রেসের ক্ষেত্রে আরেকটু বিনম্রভাবে সেই কথাটাই প্রযোজ্য ৷ ওনারাই জানেন, ওনারা কেন চলে গেলেন ৷ আমরা চেয়েছিলাম তৃণমূল-বিজেপির বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ জোট হোক ৷ সাম্প্রদায়িক এবং তোলাবাজদের হটাতে সমস্ত শক্তি এক জায়গায় আসুক ৷ কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থকদের কাছে আবেদন, ভোট কাটাকুটি করবেন না ৷ যে আসনগুলিতে তৃণমূল বা বিজেপিকে হারানোর সুযোগ বামেদের কাছে আছে, সেই আসনগুলিতে বামেদের ভোট দিন ৷
ইটিভি ভারত: তৃতীয় শক্তি কি দুর্বল হয়ে গিয়েছে বলে মনে করছেন ?
সৃজন ভট্টাচার্য: প্রথম শক্তি বা দ্বিতীয় শক্তি কিংবা তৃতীয় শক্তি তৈরি হয় রাজনীতির ভিত্তিতে ৷ কার সঙ্গে ক'টা লোক এলো, রাজনীতিতে এটা একটা ফ্যাক্টর ঠিকই ৷ কিন্তু সবাই মিলে কী কথা বলল, সেটা বেশি জরুরি ৷ আমি অনেক লোককে সঙ্গে জুটিয়ে বললাম, মন্দির মসজিদ করব ৷ ওই জোটের কোনও মানে হয় না ৷
রুজি-রুটির কথা, মানুষের জীবন যন্ত্রণার কথা, পেট্রোল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির কথা, গ্যাসের সমস্যার কথা- এই প্রশ্নগুলি রাজনীতির মূলস্রোতে নিয়ে আসার জন্য যাঁরা যাঁরা আছেন, তাঁদের সমবেত করাটাই মূল বিষয় ৷ এবারে নির্বাচনে অনেকে নিরপেক্ষভাবে কথা বলছেন ৷ তাঁরা দলের সঙ্গে যুক্ত নন ৷ আমরা শুধু বলতে চাই, 'চাহে জো আকে লেকে দিলমে ইশক-মোহব্বত ৷ সবকো গলে লাগানা, আপনে কালচার কি হে আদত' ৷
ইটিভি ভারত: এখন তো ভাতা, ধর্মের রাজনীতি চলছে সর্বত্র ৷ সেই জায়গায় এই ভালোবাসা-মহব্বতের রাজনীতি কতটা কার্যকরী হবে ভোটবাক্সে ?
সৃজন ভট্টাচার্য: হবে, হবে ৷ রাস্তায় সব প্রার্থীরা বেরিয়ে কেউ ঘুঁটে পরিষ্কার করে দিচ্ছেন, কেউ রান্না করে দিচ্ছেন, কে দাড়ি কেটে দিচ্ছেন ৷ কেন ? কারণ তৃণমূল-বিজেপির প্রার্থীরা বুঝতে পেরেছেন তাঁরা চাপে আছেন ৷ বড় বড় নেতা-মন্ত্রীদের রাস্তায় দেখলে মানুষ সরাসরি প্রশ্ন করছেন, আপনি তো কোনও কাজ করেননি ৷ আগে তো দেখতে পাইনি ৷ রাস্তা এত খারাপ, আলো নেই, জল নেই...! বিধায়করা তাঁদের সারা বছরের কাজ সেটাও করেননি, সর্বোপরি রাজনীতিতে মানুষের সর্বনাশ করেছেন ৷
ইটিভি ভারত: এবারের নির্বাচনে বামেরা শূন্যের গেরো কাটিয়ে বিধানসভায় প্রতিনিধি পাঠাতে পারবে ?
সৃজন ভট্টাচার্য: আরে পুণ্য হবে ৷ বামপন্থীরা সবমিলিয়ে এবারের নির্বাচনে নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করবে ৷ সিপিএম ক'টা সিট পেল না-পেল, তার থেকে জরুরি কথা- পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় 'তুই চোর', 'না, না তুই চোর'- এই সার্কাস থেকে রাজনীতিকে বের করে আনা উচিত ৷ এর জন্যই বামপন্থীরা লড়বে ৷