নজরে ভবানীপুর ! রণকৌশল নির্ধারণে সুব্রত বক্সির পার্টি অফিসে মেগা বৈঠক তৃণমূলের
আগেও ভবানীপুরে মুখ্যমন্ত্রীর হয়ে প্রচারের দায়িত্ব সামলেছেন সুব্রত বক্সি এবং ফিরহাদ হাকিমরা । এবারও সম্ভবত তাঁদের ওপরই গুরুদায়িত্ব অর্পণ করা হবে ।
Published : March 19, 2026 at 2:01 PM IST
কলকাতা, 19 মার্চ: বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজ্য রাজনীতি সরগরম । রাজ্যের 294টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে বিশেষ নজর রয়েছে ভবানীপুর কেন্দ্রে ৷ স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন ৷ তাঁর লড়াই বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে ৷ যদিও তিনি নন্দীগ্রামেও প্রার্থী হয়েছেন ৷ এই পরিস্থিতিতে ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের নির্বাচনী রণকৌশল চূড়ান্ত করতে তৃণমূল কংগ্রেস আজ, বৃহস্পতিবার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করতে চলেছে ।
দুপুরে তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সির অফিসে এই বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হতে চলেছে । বৈঠকে ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের সমস্ত কাউন্সিলররা উপস্থিত থাকবেন বলে খবর । এছাড়াও, ফিরাহাদ হাকিম, সুব্রত বক্সি-সহ দলের শীর্ষ স্থানীয় নেতারাও এই বৈঠকে অংশ নেবেন বলে জানা গিয়েছে । মূলত ভবানীপুরকে কেন্দ্র করে প্রচারের ব্লু-প্রিন্ট তৈরি করা এবং নির্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রে কে কোন দায়িত্ব পালন করবেন, তা স্থির করতেই এই বৈঠক ডাকা হয়েছে ।
ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রটি তৃণমূল কংগ্রেসের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই এই কেন্দ্র থেকে বারবার জয়ী হয়ে এসেছেন । কিন্তু এবার এই কেন্দ্রে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর মতো হেভিওয়েট প্রার্থীর উপস্থিতি তৃণমূল কংগ্রেসকে নতুন করে ভাবাচ্ছে । তাই এই কেন্দ্রের জন্য বিশেষ প্রচার কৌশল তৈরি করা এবং দলের স্থানীয় স্তরের নেতা-কর্মীদের আরও বেশি সক্রিয় করে তোলা অত্যন্ত জরুরি বলে মনে করছে ঘাসফুল শিবির ।
সূত্রের খবর অনুযায়ী, আজকের বৈঠকে ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের আটটি ওয়ার্ডের কাউন্সিলরদের উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে । এই আটটি ওয়ার্ডের প্রচার কৌশল কীভাবে সাজানো হবে এবং প্রতিটি ওয়ার্ডের জন্য আলাদা করে কোনও দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা নিয়োগ করা হবে কি না, তা নিয়েও বৈঠকে আলোচনা হতে পারে । এমনকি, কয়েকটি ওয়ার্ড নিয়ে একটি করে 'ক্লাব' তৈরি করে কোনও নেতার ওপর তার দায়িত্ব অর্পণ করার সম্ভাবনাও রয়েছে বলে জানা যাচ্ছে ।
মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেহেতু রাজ্যের 294টি আসনেই দলের প্রার্থীদের হয়ে প্রচারে অংশ নেবেন, তাই তাঁর নিজের কেন্দ্র ভবানীপুরে প্রচারের জন্য আলাদা করে সময় বের করা কঠিন হতে পারে । ঈদের পর থেকেই তিনি জেলায় জেলায় মেগা প্রচার শুরু করবেন । এই বিষয়টি মাথায় রেখেই দলের শীর্ষ নেতৃত্ব ভবানীপুরে প্রচারের দায়িত্ব দলের অন্যান্য নেতাদের ওপর অর্পণ করার কথা ভাবছেন । এর আগেও ভবানীপুরে মুখ্যমন্ত্রীর হয়ে প্রচারের দায়িত্ব সামলেছেন সুব্রত বক্সি এবং ফিরহাদ হাকিমরা । এবারও সম্ভবত তাঁদের ওপরই এই গুরুদায়িত্ব অর্পণ করা হবে ।
রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের নির্বাচন শুধু তৃণমূল কংগ্রেস বা বিজেপির কাছে নয়, সারা রাজ্যের রাজনৈতিক সমীকরণের কাছে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ । এই কেন্দ্রের ফলাফল আগামী দিনে রাজ্য রাজনীতিতে ব্যাপক প্রভাব ফেলতে পারে । তাই তৃণমূল কংগ্রেস এই কেন্দ্রে কোনও ত্রুটি রাখতে চাইছে না । আজকের বৈঠকের মাধ্যমে তারা দলের নেতা-কর্মীদের কাছে একটি স্পষ্ট বার্তা দিতে চাইছে যে, ভবানীপুরে জয়লাভ করা দলের কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ । এখন দেখার বিষয়, আজকের বৈঠক থেকে ভবানীপুরের নির্বাচনী প্রচারের ক্ষেত্রে কী নতুন রণকৌশল উঠে আসে এবং তৃণমূল কংগ্রেস কীভাবে বিরোধী শিবিরের আক্রমণ সামাল দেয় ।