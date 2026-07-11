যোগদান করেই রাজ্যসভার সাংসদ পদপ্রার্থী, প্রকাশকে নিয়ে আলিপুরদুয়ার বিজেপিতে অসন্তোষ

যোগদান করেই রাজ্যসভার সাংসদ পদপ্রার্থী, প্রকাশকে নিয়ে আলিপুরদুয়ার বিজেপিতে অসন্তোষ
প্রকাশ চিক বড়াইক প্রসঙ্গে, অতীত ভুলে এগিয়ে যাওয়ার বার্তা মনোজকুমার ওরাওঁ-এর ৷ কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে অবজ্ঞা না-করার বার্তা আলিপুরদুয়ারে বিজেপির জেলা সভানেত্রীর ৷
Published : July 11, 2026 at 4:42 PM IST
জলপাইগুড়ি, 11 জুলাই: বিজেপিতে যোগ দিয়েই রাজ্যসভার উপনির্বাচনের প্রার্থী হয়েছেন প্রকাশ চিক বড়াইক ৷ সরাসরি না-বললেও, রাজ্য নেতৃত্বের এই সিদ্ধান্তকে ঘিরে চাপা ক্ষোভ তৈরি হয়েছে আলিপুরদুয়ার বিজেপির একাংশ নেতা ও কর্মীদের মধ্যে ৷ তাঁর বিজেপিতে যোগদান করা নিয়ে অসন্তোষ ছিলই ৷ কিন্তু, যোগদানের কয়েকঘণ্টার মধ্যেই রাজ্যসভার প্রার্থী ঘোষণা করায় ক্ষোভ আরও বেড়েছে ৷ এমনকি নাম না-করেই গেরুয়া শিবিরের জেলার নেতারা সোশাল মিডিয়ায় ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন ৷ যা নিয়ে তৈরি হয়েছে বিতর্ক ৷
উল্লেখ্য, গত জুন মাসেই সুখেন্দুশেখর রায়, সুস্মিতা দেব এবং প্রকাশ চিক বড়াইক রাজ্যসভায় তৃণমূলের সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা দেন ৷ এরপর তৃণমূল ছাড়ার কথাও ঘোষণা করেন তাঁরা ৷ এরপর গত বৃহস্পতিবার রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের হাত থেকে বিজেপি পতাকা তুলে নেন এই তিনজন ৷ আর তার কয়েকঘণ্টার মধ্যেই তৃণমূলের প্রতীকে নিজেদের ছেড়ে আসা আসনগুলিতে বিজেপির প্রতীকে প্রার্থী হন তাঁরা ৷
কিন্তু, আলিপুরদুয়ার তৃণমূলের প্রাক্তন জেলা সভাপতি প্রকাশ চিক বড়াইকের বিজেপিতে যোগদান ও তার পরপরই রাজ্যসভার টিকিট পাওয়া কোনও মতে মেনে নিতে পারছেন না জেলা নেতৃত্বের একাংশ ৷ জেলার রাজনৈতিকমহলের মতে, প্রকাশ চিক বড়াইকের সঙ্গে কুমারগ্রামের বিধায়ক তথা রাজ্যের বনমন্ত্রী মনোজকুমার ওরাওঁ-এর সম্পর্ক খুব একটা ভালো নয় ৷ এমনকি অতীতে দুই নেতার রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ব্যক্তিগত স্তরেও নেমে গিয়েছিল বলে অভিযোগ ৷ ফলে মনোজকুমার ওরাওঁ-এর সমর্থক নেতা ও কর্মীরা বিষয়টি নিয়ে ক্ষুব্ধ ৷ প্রকাশ্যে না-হলেও, আড়ালে তা স্বীকার করেছেন অনেকে ৷
2021 সাল থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের আলিপুরদুয়ারের জেলা সভাপতি ছিলেন প্রকাশ চিক বড়াইক ৷ 2018 সালে প্রথম তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিটে গ্রামপঞ্চায়েত সদস্য হয়েছিলেন প্রকাশ চিক বড়াইক ৷ তারপর আর পিছনে তাকাননি প্রকাশ ৷ আলিপুরদুয়ারের রাজনীতিতে প্রথম সারির নেতা নিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন তিনি ৷
কিন্তু, 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনে আলিপুরদুয়ার জেলায় পাঁচটি আসনের মধ্যে সবক’টিতে হেরে যায় তৃণমূল ৷ এরপর জেলা সভাপতি বদল করে তৃণমূল কংগ্রেস ৷ মৃদুল গোস্বামীকে সরিয়ে প্রকাশ চিক বড়াইককে জেলা সভাপতি করা হয় ৷ এরপর থেকেই চা-বাগানে প্রকাশ চিক বড়াইক তৃণমূলের সংগঠন বৃদ্ধিতে কাজ শুরু করেন ৷ তখন থেকেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের খুবই কাছের পাত্র হয়ে ওঠেন প্রকাশ ৷ 2023 সালে তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিটে রাজ্যসভার সাংসদ হন তিনি ৷
ফলে আলিপুরদুয়ার জেলায় প্রকাশ চিক বড়াইকের সঙ্গে বিজেপি নেতা ও কর্মীদের একটা রাজনৈতিক লড়াই ছিলই ৷ বিশেষ করে প্রকাশের বাড়ি কুমারগ্রাম বিধানসভায় হওয়ার কারণে বিজেপি বিধায়ক মনোজকুমার ওরাওঁ-এর সঙ্গে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ছিল ৷ কিন্তু, প্রকাশ বিজেপিতে যোগ দেওয়ায় আলিপুরদুয়ার জেলায় রাজনৈতিক সমীকরণ কিছুটা পালটে গিয়েছে ৷
তবে, সরাসরি প্রকাশের বিরোধিতা করছেন না রাজ্যের বনমন্ত্রী ৷ তিনি বলছেন, "কে, কোথায়, কী করছেন আমার জানার কথা নয় ৷ আমি কুমারগ্রামের একজন বিধায়ক ৷ সবে বনমন্ত্রী হয়েছি ৷ আমি কুমারগ্রাম নিয়ে বলতে পারব ৷ আমি বনমন্ত্রী, তাই আমার দফতর নিয়ে বলতে পারব ৷ দলের কেন্দ্রীয় নেতারা কী করছেন জানি না ৷ আমাকে আগে কে, কী বলেছে, তা নিয়ে মাথা ঘামাতে চাই না ৷ তবে আগে কী হয়েছে, তা ভুলে গিয়ে এগিয়ে যাওয়ার পালা আমাদের ৷"
বিজেপির আলিপুরদুয়ারের জেলা সভানেত্রী মিঠু দাস বলেন, "কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব যেভাবে আমাদের চলতে বলবে, আমরা সেইভাবেই চলব ৷ আমরা কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বা রাজ্য নেতৃত্বকে অবজ্ঞা করে চলতে পারব না ৷"