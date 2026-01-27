'মমতার লড়াই-ই একমাত্র পথ', SIR ইস্যুতে বিজেপি-কমিশনকে বেনজির আক্রমণ অখিলেশের

'মমতার লড়াই-ই একমাত্র পথ', SIR ইস্যুতে বিজেপি-কমিশনকে বেনজির আক্রমণ অখিলেশের
অখিলেশ বলেন, গোটা দেশে যদি বিজেপির সঙ্গে কেউ চোখে চোখ রেখে লড়াই করে থাকেন, তবে তিনি হলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।
কলকাতা, 27 জানুয়ারি: উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সমাজবাদী পার্টির সুপ্রিমো অখিলেশ যাদবের সঙ্গে নবান্নে দীর্ঘ বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ মঙ্গলবার দুপুরে প্রায় এক ঘণ্টা ধরে চলা এই রুদ্ধদ্বার বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অখিলেশ যাদব যে ভাষায় বিজেপি এবং কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনকে আক্রমণ করলেন, তা জাতীয় রাজনীতিতে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ । তাঁর বক্তব্যের মূল সুরই ছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি অকুন্ঠ সমর্থন এবং বিজেপির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰের অভিযোগে তীব্র হুঙ্কার ।
বক্তব্যের শুরুতেই অখিলেশ যাদবের বার্তা, বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই বিজেপির বিরুদ্ধে প্রধান মুখ । তিনি বলেন, "গোটা দেশে যদি ভারতীয় জনতা পার্টির সঙ্গে কেউ চোখে চোখ রেখে লড়াই করে থাকেন, তবে তিনি হলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।" অখিলেশের মতে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে সাহসিকতার সঙ্গে লড়াই করছেন, সেটাই বিজেপিকে মোকাবিলার একমাত্র পথ । তিনি জোর দিয়ে বলেন, এই লড়াইয়ের মাধ্যমেই বিজেপিকে পরাস্ত করা সম্ভব ।
এদিন অখিলেশ যাদবের আক্রমণের মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল রাজ্যে চলমান এসআইআর (SIR) প্রক্রিয়া এবং নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা । তিনি অভিযোগ করেন, নির্বাচনের আগে ইচ্ছাকৃতভাবে মানুষকে বিভ্রান্ত ও হেনস্থা করার চেষ্টা চলছে। অখিলেশ বলেন, "নির্বাচন কমিশনের মূল দায়িত্ব হলো ভোটের হার বাড়ানো এবং নতুন ভোটারদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা । নির্বাচন এলেই কমিশন প্রচার চালায় যাতে বেশি সংখ্যক মানুষ ভোট দিতে আসেন । কিন্তু এখানে আমরা উলটো ছবি দেখছি ।"
তাঁর অভিযোগ, এসআইআর-এর অজুহাতে নির্বাচন কমিশন ও বিজেপি হাত মিলিয়ে সাধারণ মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার চক্রান্ত করছে । তিনি এই প্রক্রিয়াকে এনআরসি (NRC)-এর সঙ্গে তুলনা করে বলেন, "এসআইআর-এর বাহানায় এনআরসি-র কায়দায় সাধারণ মানুষকে হয়রান করা হচ্ছে । এদের লক্ষ্য ভোটারদের সাহায্য করা নয়, বরং বেশি সংখ্যক ভোট কেটে দেওয়া ৷"
কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে অতিসক্রিয়তার অভিযোগেও এদিন সরব হন সমাজবাদী পার্টির নেতা । তিনি বলেন, "দেশে সম্ভবত আর কাউকে এসআইআর-এর নামে এতটা হেনস্তা করা হয়নি, যতটা বাংলার মুখ্যমন্ত্রীকে করা হচ্ছে ।"
তবে একইসঙ্গে তিনি আত্মবিশ্বাসের সুরে অখিলেশ জানান, "দিদি (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) ইডি-কে হারিয়ে দিয়েছেন ।" বিজেপির নাম না-করে তিনি কটাক্ষের সুরে বলেন, তারা পেনড্রাইভের ব্যথা ভুলতে পারছে না । তারা এটা ভুলে গেছে যে বাংলা শুধুমাত্র একটি রাজনৈতিক একক নয়, এটি একটি সাংস্কৃতিক এককও বটে । বাংলার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রসঙ্গ টেনে অখিলেশ যাদব বিজেপিকে বহিরাগত এবং বিভেদকামী শক্তি হিসেবে চিহ্নিত করেন ।
তিনি বলেন, "বাংলার মানুষ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান শোনেন, ভজন শোনেন । এখানকার বাতাসে এক আলাদা মিষ্টতা এবং ভাইচারা রয়েছে, যা আমাদের দেশের আসল পরিচয় ।" তাঁর মতে, বিজেপি বিভেদের রাজনীতি করে, তারা ঘৃণার গান শোনায়, কিন্তু বাংলার মানুষ সেই ঘৃণা প্রত্যাখ্যান করবে । যারা রাজনীতিতে ফাটল ধরাতে চায়, তারা বাংলায় সফল হবে না।আগামী নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করতে গিয়ে অখিলেশ যাদব বলেন, বিজেপির পরাজয় নিশ্চিত।
তিনি ব্যঙ্গের সুরে বলেন, "বিজেপির লড়াই এখন জেতার জন্য নয়, বরং সম্মানজনকভাবে হারার জন্য । তারা ভাবছে ইজ্জতের সঙ্গে কীভাবে হারা যায় ।" সপা প্রধান প্রত্যয়ের সঙ্গে জানান, বাংলার জনগণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি তাদের ভালোবাসা ও সমর্থন অটুট রাখবে এবং তাঁকে পুনরায় মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত করবে । তাঁর মতে, ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি এবং সৌহার্দ্যের রাজনীতিই শেষ পর্যন্ত জয়ী হবে ।
পরিশেষে, অখিলেশ যাদব নির্বাচন কমিশনের মতো সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের নিরপেক্ষতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন । তিনি অভিযোগ করেন, কমিশন বিজেপির হয়ে কাজ করছে এবং উত্তরপ্রদেশেও তারা একইভাবে ভোট কাটার কাজ করেছে । তবে অখিলেশ বলেন, বাংলার মাটি বিজেপির বিভাজনের রাজনীতিকে প্রশ্রয় দেবে না এবং 'দিদি'র নেতৃত্বেই বাংলা আবার মাথা তুলে দাঁড়াবে ৷