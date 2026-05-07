বিজেপি-নির্বাচন কমিশন-আন্ডারগ্রাউন্ড মাফিয়ারা ভোটাধিকার কেড়ে নিয়েছে: অখিলেশ

বিজেপি-নির্বাচন কমিশন-আন্ডারগ্রাউন্ড মাফিয়ারা ভোটাধিকার কেড়ে নিয়েছে: অখিলেশ
কালীঘাটে মেগা বৈঠক: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারস্থ অখিলেশ যাদব, নিশানায় নির্বাচন কমিশন
Published : May 7, 2026 at 7:23 PM IST
কলকাতা, 7 মে: বিজেপি, নির্বাচন কমিশন ও আন্ডারগ্রাউন্ড মাফিয়ারা পরিকল্পনা করে মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নিয়েছে৷ বৃহস্পতিবার কলকাতায় এসে এমনই অভিযোগ করলেন সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব। এদিন তিনি কলকাতায় এসেছিলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠক করতে৷ সেই বৈঠকের পরই তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাশে নিয়ে এই অভিযোগ করেন অখিলেশ যাদব৷
সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অখিলেশ যাদব সরাসরি ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) এবং নির্বাচন কমিশনের কড়া সমালোচনা করেন। তিনি অভিযোগ করেন, সাম্প্রতিক নির্বাচনগুলিতে, বিশেষ করে উত্তরপ্রদেশের উপ-নির্বাচনে চরম মাত্রায় কারচুপি হয়েছে এবং একে তিনি 'মাল্টি-লেয়ার মাফিয়াগিরি' বা বহুমাত্রিক মাফিয়ারাজ বলে আখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে, বিজেপি, নির্বাচন কমিশন এবং আন্ডারগ্রাউন্ড মাফিয়ারা মিলে সুপরিকল্পিতভাবে সাধারণ মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নিয়েছে। উত্তরপ্রদেশের নির্বাচনকে বিজেপির একটি 'ট্রায়াল' বা মহড়া হিসেবে উল্লেখ করেন তিনি৷ অখিলেশের অভিযোগ, সেখান থেকে শিক্ষা নিয়েই সব জায়গায় ভোট লুট করেছে।
সমাজবাদী পার্টির প্রধানের অভিযোগ, উত্তরপ্রদেশের নির্বাচনে সেন্ট্রাল ফোর্স ও রাজ্য পুলিশের আধিকারিকদের ব্যবহার করে বিরোধী ভোটারদের ভয় দেখানো হয়েছে। তিনি দাবি করেন, নির্বাচন কমিশন সম্পূর্ণভাবে পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ করেছে এবং ডিজি থেকে শুরু করে মুখ্যসচিব-সহ সমস্ত স্তরের আধিকারিকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানো সত্ত্বেও তাঁদের সরানো হয়নি। এমনকি, বিরোধী দলের পোলিং এজেন্টদের বুথ থেকে বের করে দেওয়া এবং ভোটারদের বন্দুকের ভয় দেখিয়ে ভোটদান থেকে বিরত রাখার মতো অভিযোগও তিনি তোলেন। সংবাদমাধ্যমের সামনে তিনি উত্তরপ্রদেশের বেশ কিছু ছবি তুলে ধরেন, যেখানে পুলিশকে বন্দুক উঁচিয়ে ভোটারদের ভয় দেখাতে দেখা গিয়েছে।
কেন্দ্রীয় বাহিনীর ভূমিকা নিয়েও বিস্ফোরক দাবি করেছেন অখিলেশ। তাঁর দাবি, অনেক জওয়ানকে 15 দিনের ছুটি দেওয়া হয়েছে, যা সেন্ট্রাল ফোর্সের ইতিহাসে নজিরবিহীন। পাশাপাশি তাঁর অভিযোগ, রাজনৈতিক কর্মীদের প্রতি দুর্ব্যবহার আগে কখনও হয়নি৷ তিনি আরও জানান যে উপ-নির্বাচনের সময় কারচুপির প্রতিবাদ জানাতে সমাজবাদী পার্টির সাংসদরা কাফন হাতে নিয়ে লোকসভায় স্পিকারের কাছে গিয়েছিলেন।
অখিলেশ যাদবের দাবি, 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনে একইরকম চেষ্টা করা হয়েছিল৷ কিন্তু সেবার তৃণমূল কংগ্রেস সেই চেষ্টা প্রতিহত করে দেয়৷ অন্যদিকে অখিলেশ দাবি করেন, বিজেপি মহিলাদের সম্মান করে না ও রাজস্থানের প্রথম মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর দাবিদারকে ক্ষমতা থেকে দূরে রেখেছে বলেও তিনি মন্তব্য করেন। এই পরিস্থিতিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো নেত্রীদের লড়াইকে তিনি কুর্ণিশ জানান। গণতন্ত্র ও সংবিধান রক্ষার স্বার্থে সমস্ত বিরোধী দলকে একজোট হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন অখিলেশ। তাঁর মতে, দেশের জনগণ এই কারচুপির বিরুদ্ধে জেগে উঠবে এবং আগামিদিনে উপযুক্ত জবাব দেবে।
উল্লেখ্য, এদিন জাতীয় রাজনীতিতে বিরোধী জোটের ভবিষ্যৎ রূপরেখা নির্ধারণ ও সাম্প্রতিক নির্বাচনগুলিতে কেন্দ্রের শাসক দল বিজেপির বিরুদ্ধে ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ তুলে কালীঘাটে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করলেন সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব। তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর এই দীর্ঘ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আগামী বছরের উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই বৈঠক জাতীয় রাজনীতির প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।
সাম্প্রতিক অতীতে বিরোধী জোটের অন্দরে নানা টানাপোড়েন দেখা গিয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে প্রকাশ করা বিবৃতিতে অখিলেশ যাদব, এম কে স্ট্যালিন, উদ্ধব ঠাকরে, তেজস্বী যাদব এবং হেমন্ত সোরেনের মতো আঞ্চলিক নেতাদের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ রাখার বার্তা দেওয়া হয়েছে আগেই। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা, গুজরাত এবং বিহারের মতো রাজ্যগুলিতে বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের ধারাবাহিক পরাজয়ের পর আঞ্চলিক দলগুলি বিকল্প শক্তিশালী মঞ্চ তৈরির কথা ভাবছে। এই দলগুলি কংগ্রেসের বাইরে নিজেদের মধ্যে একটি আলাদা জোট তৈরি করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে এগোতে চাইছে কি না, সেই জল্পনা এখন তুঙ্গে।