বিধায়ক থাকার চেয়ে মরে যাওয়া ভালো, রাজনীতি থেকে অবসর নিচ্ছি: হুমায়ুন

বিধায়ক থাকার চেয়ে মরে যাওয়া ভালো, রাজনীতি থেকে অবসর নিচ্ছি: হুমায়ুন
AJUP MLA Humayun Kabir: রেজিনগরের উপ-নির্বাচনের পরের দিন সাংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লেন নওদার বিধায়ক হুমায়ুন কবীর ৷
Published : October 7, 2026 at 8:10 PM IST
রেজিনগর, 7 অক্টোবর: আম জনতা উন্নয়ন পার্টির চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবীরের চোখে জল । সাংবাদমাধ্যমের সামনে বিবৃতি দিতে গিয়ে কান্নায় গলা রুদ্ধ হয়ে গেল তাঁর । বুধবার দলীয় কার্যালয়ে বসে কার্যত কান্নায় ভেঙে পড়লেন তিনি ৷ রাজ্যের গণতন্ত্র নিয়ে প্রশ্ন তুললেন । রেজিনগর থানার এক সাব ইনেস্পেক্টের বিরুদ্ধে হেনস্তার অভিযোগ তুললেন । বললেন, ‘‘আমি কোনোদিন অন্যায় করিনি ।’’
এর পর তাঁর সংযোজন, ‘‘নিজের বাবার কাছেও মাথা নত করিনি । কাল যেটা হল, সেটা ঠিক হল ? একজন সাব ইনেস্পেক্টর আমার গায়ে হাত তুলল ! এটা মেনে নেওয়া যায়নি । আমি কি ওঁকে তাড়া করেছি ? কোনও অন্যায় করেছি ? এটা কি গণতন্ত্র ? এই গণতন্ত্রের বিধায়ক থাকার কোনও মানে হয় না । বিধায়ক থাকা অপেক্ষা মরে যাওয়া ভালো ।’’ রাজনীতি থেকে সন্ন্যাস নেওয়ার কথা জানালেন হুমায়ুন কবীর । বললেন, ‘‘রাজনীতি থেকে অবসর নিচ্ছি ।’’
উল্লেখ্য, গতকাল (মঙ্গলবার) ছিল রাজ্যের দু’টি বিধানসভা আসনের উপ-নির্বাচন ৷ সেই দু’টি আসনের মধ্যে একটি ছিল রেজিনগর ৷ কয়েকমাস আগে বিধানসভার সাধারণ নির্বাচনের সময় রেজিনগর থেকে প্রায় 59 হাজার ভোটে জিতেছিলেন হুমায়ুন ৷ নওদা থেকে জিতেছিলেন ৷ নওদা রেখে রেজিনগর থেকে তিনি ইস্তফা দেন ৷ সেই কারণেই এই উপ-নির্বাচন ৷
এবার সেখানে আম জনতা উন্নয়ন পার্টির প্রার্থী হুমায়ুনের ছেলে গোলাম নবী আজাদ ৷ ছেলে প্রার্থী হলেও প্রচারে নামেননি হুমায়ুন ৷ পুলিশি সন্ত্রাসের অভিযোগ তুলে প্রচার থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখেন ৷ তবে তিনি ভোটের দিন দেখে নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছিলেন ৷ একই সঙ্গে বলেছিলেন, ‘‘আমি জিতেছিলাম 59 হাজার ভোটে । ছেলে লক্ষাধিক ভোটে জিতবে ।’’
কিন্তু মঙ্গলবার ভোট শুরু হতে না হতেই বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন তিনি ৷ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সম্পর্কে বিতর্কিত মন্তব্যও করে বসেন তিনি ৷ এমনকী, পুলিশকে মারধরের অভিযোগও ওঠে তাঁর বিরুদ্ধে ৷ রেজিনগর পার্টি অফিস থেকে হুমায়ুন কবীরকে কার্যত ঘাড় ধরে পুলিশের গাড়িতে তোলা হয় । হয় ধ্বস্তাধস্তি । দিনভর থানায় বসিয়ে কার্যত হুমায়ুনকে নজরবন্দি করে রাখা হয় । বাবার অবস্থা দেখে প্রার্থী ছেলেও আর ভোটকেন্দ্রের দিকে যেতে সাহস করেননি ।
ফলে রেজিনগরে হার কার্যত অবশ্যম্ভাবী হুমায়ুন-পুত্রের ৷ আর এই পরিস্থিতিতে বুধবার কার্যত ভেঙে পড়লেন তিনি ৷ একেবারে রাজনীতি থেকে অবসর নেওয়ার ঘোষণা করলেন তিনি ৷ সত্যিই কি তাই করবেন তিনি ? নওদা আসন থেকেও কি পদত্যাগ করবেন ? সেটাই এখন দেখার ৷
এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, মুর্শিদাবাদের রাজনীতিতে পরিচিত নাম হুমায়ুন কবীর ৷ কখনও কংগ্রেস, কখনও তৃণমূল, কখনও বিজেপির হয়ে রাজনীতি করতে দেখা গিয়েছে তাঁকে ৷ তবে গত ডিসেম্বর সরাসরি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে তোপ দেগে কার্যত বিদ্রোহ ঘোষণা করেন তিনি ৷ তৃণমূলও তাঁকে বহিষ্কার করে ৷ তিনিও মমতাকে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী করবেন বলে হুঁশিয়ারি দেন ৷ মুর্শিদাবাদে বাবরি মসজিদ করবেন বলেও ঘোষণা করেন ৷ সেই মসজিদ তৈরির তোড়জোড়ও শুরু হয় ৷ যা তাঁকে রাজ্য রাজনীতিতে রাতারাতি লাইমলাইটে নিয়ে আসে ৷
এর পর বিধানসভা ভোটে মুর্শিদাবাদের রেজিনগর ও নওদা থেকে জয়ী হন হুমায়ুন কবীর ৷ ফলে মুর্শিদাবাদের রাজনীতিতে তাঁকে হেভিওয়েট বলে ধরে নিয়েছিলেন অনেকে ৷ তাই বুধবার তাঁর এই কান্না অনেককেই বিস্মিত করেছে ৷ সেই তালিকায় রাজ্য়ের অনেক রাজনৈতিক নেতাও রয়েছেন ৷
এদিকে এদিন এই ইস্যুতে আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী বলেন, ‘‘পুলিশের আচরণ কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না ৷ হুমায়ুন কবীরের একাধিক বক্তব্যের আমি সমালোচনা করেছি ৷ বিরোধী করেছি ৷ সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে যে বাজে মন্তব্য করেছেন, তারও বিরোধিতা করেছি ৷ তার মানে এই নয় যে একজন জন প্রতিনিধির সঙ্গে এই আচরণ হবে ৷ তিনি কেন অবসর নিতে চাইছেন, সেটা তিনি বলতে পারবেন ৷ যদি তাঁকে ভয় দেখানো হয়, সেটা সুস্থ রাজনীতির জন্য ভালো নয় ৷’’
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