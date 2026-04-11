গ্লেনারিজ-কর্তা অজয় এডওয়ার্ডের হাতছাড়া 'পাউরুটি', নয়া নির্বাচনী প্রতীক 'কলমের নিব'

গ্লেনারিজ-কর্তা অজয় এডওয়ার্ডের হাতছাড়া 'পাউরুটি', নয়া নির্বাচনী প্রতীক 'কলমের নিব'
জাতীয় নির্বাচন কমিশনে নথিভুক্ত দল না-হওয়ায় নির্দল হিসাবে লড়াই ৷ অজয় এডওয়ার্ডের পছন্দের প্রতীক 'পাউরুটি' পেলেন যতীন গুরুং ৷
Published : April 11, 2026 at 7:42 PM IST
দার্জিলিং, 11 এপ্রিল: অনিত থাপার পর এবার নির্বাচনী প্রতীকের জটিলতায় পড়ল অজয় এডওয়ার্ডের ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্ট ৷ আবেদন অনুযায়ী প্রতীক না-মেলায় বিপাকে পড়লেন অজয় এডওয়ার্ড-সহ পাহাড়ের আইজিজেএফ-এর তিনজন প্রার্থী ৷
দার্জিলিংয়ের বিখ্যাত বেকারি ও বার 'গ্লেনারিজ'-এর কর্ণধার অজয় এডওয়ার্ড ৷ জিএনএলএফ থেকে বেরিয়ে এসে আইজিজেএফ নামে নতুন দল প্রতিষ্ঠা করেন তিনি ৷ দার্জিলিং পুরসভা এবং জিটিএ নির্বাচনে 'পাউরুটি' বা 'তসুরুটি' (নেপালি শব্দ) একসময় তাঁর রাজনৈতিক পরিচয়ের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছিল ৷ কিন্তু, এবারের বিধানসভা নির্বাচনে সেই প্রতীকই হাতছাড়া হল তাঁর ৷ নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে তাঁকে দেওয়া হয়েছে 'রশ্মিযুক্ত কলমের নিব' প্রতীক ৷
অজয় এডওয়ার্ডস বর্তমানে 'ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্ট' (IGJF)-এর সভাপতি ৷ তাঁর দল এখনও জাতীয় নির্বাচন কমিশনে নথিভুক্ত না-হওয়ায় প্রার্থীরা 'নির্দল' হিসেবে ভোটে লড়ছেন ৷ নিয়ম অনুযায়ী, নির্দল প্রার্থীদের পছন্দের তিনটি প্রতীকের তালিকা জমা দিতে হয় ৷ অজয় এডওয়ার্ড যেহেতু বিখ্যাত বেকারির মালিক, তাই পাহাড়বাসীর মধ্যে সেটাকে সহজে চেনাতে তাঁর পছন্দের তালিকায় 'পাউরুটি' রেখেছিলেন ৷
কিন্তু, দার্জিলিং আসনে অন্য এক নির্দল প্রার্থী যতীন গুরুং একই প্রতীক দাবি করে বসেন ৷ ফলে নির্বাচন কমিশনের তরফে নিয়মমাফিক লটারি করলে পাউরুটি প্রতীক হাতছাড়া হয় অজয় এডওয়ার্ডের ৷ তবে মজার বিষয় হল, কালিম্পং, কার্শিয়াং, শিলিগুড়ি এবং মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি আসনে তাঁর দলের অন্য চার প্রার্থী আবার পাউরুটি প্রতীকই পেয়েছেন ৷
2021 সালের 22 সেপ্টেম্বর অজয় এডওয়ার্ড যখন 'হামরো পার্টি' গঠন করেন, তখন বিরোধীরা তাঁকে 'তসুরুটি পার্টি' বলে কটাক্ষ করত ৷ যদিও অজয় তাতে কর্ণপাত করেননি ৷ 2022 সালের জিটিএ নির্বাচনে পাউরুটি প্রতীক নিয়েই দার্জিলিং সদর-2 আসন থেকে জয়ী হয়েছিলেন তিনি ৷ পাহাড়ে মানুষের কাছে গ্লেনারিজের পাউরুটি যেমন ঐতিহ্যের প্রতীক, রাজনীতিতেও তা এডওয়ার্ডের পরিচয় হয়ে ওঠে ৷
এই বিষয়ে আইজিজেএফ-এর সম্পাদক দীপু থাপা বলেন, "প্রতীক নিয়ে একটা জটিলতা হয়েছে ঠিকই ৷ অজয় এডওয়ার্ড নিজের পছন্দ মতো প্রতীক পাননি ৷ তবে, সেটা কোনও সমস্যা হবে না ৷"
1885 সাল নাগাদ 'ভাদো' নামে এক ইতালীয় পরিবারের হাত ধরে এই বেকারি দোকানের যাত্রা শুরু হয়েছিল ৷ স্বাধীনতার পর মালিকানা বদল হতে-হতে 1959 সালে সেটি পরিচালনার দায়িত্ব পান স্থানীয় এ টি এডওয়ার্ডস ৷ বর্তমানে অজয় এডওয়ার্ডস সেই পারিবারিক উত্তরাধিকার বহন করছেন ৷ শুধু পর্যটন নয়, দার্জিলিংয়ের অর্থনীতির সঙ্গেও জড়িয়ে আছে এই নাম ৷
শুধু অজয় এডওয়ার্ডস নন, প্রতীক নিয়ে সমস্যায় পড়তে হয়েছে অনীত থাপার ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চাকেও ৷ প্রায় দু-বছর ধরে 'মোমবাতি' প্রতীক নিয়ে প্রচার চালানোর পর, শেষ মুহূর্তে তাঁরা জানতে পারেন যে, মোমবাতি এবার নির্বাচন কমিশনের তালিকায় নেই ৷ পরিবর্তে টর্চ লাইট প্রতীক হিসেবে দেওয়া হয়েছে বিজিপিএম-কে ৷
নির্বাচনী ময়দানে প্রতীক বিভ্রাট পাহাড়ের রাজনীতিতে কতটা প্রভাব ফেলে এখন সেটাই দেখার বিষয় ৷ তবে 'পাউরুটি'র পরিবর্তে 'কলমের নিব' অজয় এডওয়ার্ডের ভোট বাক্সে কী প্রভাব ফেলবে, সেটাই এখন দেখার বিষয় ৷