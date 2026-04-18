পাহাড়ে এবার পরিবর্তনের হাওয়া, ধরাশায়ী হবে বিজেপি-তৃণমূল: অজয় এডওয়ার্ড

পাহাড়ে এবার পরিবর্তনের হাওয়া, ধরাশায়ী হবে বিজেপি-তৃণমূল: অজয় এডওয়ার্ড
ইটিভি ভারতের 'স্পষ্টকথা'র মুখোমুখি হয়ে পাহাড়ের বর্তমান রাজনীতি-সমস্যা-ভবিষ্যৎ নিয়ে নিজের অবস্থান জানালেন ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্টের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি ৷ সাক্ষাৎকার নিয়েছেন শুভদীপ রায় নন্দী ৷
Published : April 18, 2026 at 8:33 PM IST|
Updated : April 18, 2026 at 8:39 PM IST
দার্জিলিং, 18 এপ্রিল: পাহাড়ের রাজনীতিতে নতুন সমীকরণ । একসময় সুভাষ ঘিসিংয়ের জিএনএলএফের গুরুত্বপূর্ণ মুখ, সেই অজয় এডওয়ার্ড এখন নিজস্ব দল গড়ে একাই চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ছেন তৃণমূল কংগ্রেস, বিজেপি-জিএনএলএফ জোট এবং অনিত থাপার দলকে । 'হামরো পার্টি' থেকে শুরু করে এখন 'ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্ট' রাজনৈতিক পথচলায় একাধিক বাঁক পেরিয়ে এবার বিধানসভা ভোটে সরাসরি লড়াইয়ের ময়দানে তিনি ।
দার্জিলিংয়ের ঐতিহ্যবাহী গ্লেনারিজ বেকারির মালিক হিসেবে পরিচিতি থাকলেও, রাজনৈতিক ময়দানে নিজের আলাদা জমি তৈরি করেছেন অজয় । 2021 সালে পুরভোটে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে দার্জিলিং পুরসভা দখল করে চমক দিয়েছিলেন । শাসকদলের বিরুদ্ধে দুর্নীতি আর বিজেপির মিথ্যা প্রতিশ্রুতির অভিযোগ তুলে এবারে পাহাড়ের তিন আসনে লড়াইয়ের ডাক দিয়েছেন তিনি ৷ নিজে লড়ছেন দার্জিলিং আসন থেকে ।
ইটিভি ভারত: পাহাড় এখন ঠিক কেমন আছে ?
অজয় এডওয়ার্ড: এখানে ভোট মানে উৎসব । আমরা সেই উৎসবই পালন করি । বাংলার অন্য জায়গার মতো নয়, পাহাড়ে গণতন্ত্রকে উৎসব হিসেবেই দেখা হয় । আপাতত শান্তি ও শৃঙ্খলা আছে ।
ইটিভি ভারত: পাহাড়ে কি আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলগুলো এখন চাপে ?
অজয়: আমরা নতুন দল গড়েছি । বিজেপির সঙ্গে জোট করে মানুষ শুধু মিথ্যা প্রতিশ্রুতি পেয়েছে । রাজ্যের সঙ্গে মিলেও কাজ করার চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু তাতেও হতাশা । আগে পাহাড়ে নিজেদের প্রতিনিধিত্ব ছিল, এখন সেটা নেই । তবে এবার মানুষ পরিবর্তন চাইছে ।
ইটিভি ভারত: কীভাবে এতটা আত্মবিশ্বাসী ?
অজয়: পাহাড়ে এখন পরিবর্তনের হাওয়া বইছে । বিজেপি, তাদের জোটসঙ্গী, অনিত থাপার দল এবং তৃণমূল- কেউই আসন পাবে না । মানুষ সৎ নেতৃত্ব চাইছে ।
ইটিভি ভারত: পাহাড়ের প্রধান সমস্যা কী ?
অজয়: সমস্যা অনেক । এখনও ব্রিটিশ আমলের নিকাশি ব্যবস্থা চলছে । বর্জ্য সরাসরি নদীতে যাচ্ছে । উন্নয়নের নামে তেমন কিছুই হয়নি । চৌরাস্তা বা টয়ট্রেন সবই ব্রিটিশদের তৈরি ।
ইটিভি ভারত: জিটিএর ভূমিকা নিয়ে কী বলবেন ?
অজয়: জিটিএ কার্যত কিছুই করেনি । দুর্নীতি বেড়েছে । কিছু নির্দিষ্ট ঠিকাদারই কাজ পাচ্ছে । বাকিরা বঞ্চিত । উন্নয়নের বদলে ব্যক্তিগত ব্যবসা বাড়ানোতেই বেশি জোর দেওয়া হচ্ছে ।
ইটিভি ভারত: শ্রমিকদের অবস্থার কথা বলছেন ?
অজয়: শিয়ালদহ স্টেশনের কুলি যেখানে সাড়ে তিনশো টাকা পান, পাহাড়ে কুলি একই রকম মজুরি পায় ! কিন্তু চা বাগানের শ্রমিকদের দেওয়া হয় মাত্র 220 টাকা। দার্জিলিং শুধু চায়ের নাম নয়, এটা মানুষের রক্ত-ঘামের ইতিহাস ।
ইটিভি ভারত: স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান নিয়ে কী ভাবছেন ?
অজয়: মানুষ বিজেপির উপর থেকে আস্থা হারিয়েছে । এখান থেকেই তাদের পতন শুরু হবে । আমরা স্থানীয় দল, স্থানীয় ইস্যু নিয়ে কাজ করব । পাহাড়বাসী এবার ন্যায় পাবে ।
পাহাড়ের রাজনীতিতে নতুন সমীকরণ তৈরি করতে পারবেন কি অজয় এডওয়ার্ড ? নাকি পুরনো শক্তিরাই আবার দখল রাখবে, সেই উত্তর মিলবে ভোটের ফলেই ।