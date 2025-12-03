14 দিনের মধ্যে তুলতে হবে সংশোধিত ওয়াকফ আইন, নয়তো অনশন; হুঙ্কার মিম নেতাদের

14 দিনের মধ্যে তুলতে হবে সংশোধিত ওয়াকফ আইন, নয়তো অনশন; হুঙ্কার মিম নেতাদের
রয়টার্স ভবনে এআইএমআইএম কর্মীদের বিক্ষোভ ৷ তৃণমূল কংগ্রেসের নাম মুছে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দানিশ আজিজের ৷
Published : December 3, 2025 at 9:31 PM IST
কলকাতা, 3 ডিসেম্বর: "আমাদের বিশ্বাসের সঙ্গে খেললে তৃণমূল কংগ্রেসের নাম মুছে দেব ৷" কলকাতার রাজপথে দাঁড়িয়ে এমনই হুংকার এআইএমআইএম পশ্চিমবঙ্গ শাখার নেতা দানিশ আজিজের ৷ পশ্চিমবঙ্গে সংশোধিত ওয়াকফ আইন বাস্তবায়নের ঘোষণার পরেই বিক্ষোভে নেমেছে অল ইন্ডিয়া মজলিস-ই-ইত্তেহাদুল মুসলিমিন (এআইএমআইএম) ৷ বুধবার কলকাতায় রয়টার্স ভবনে এআইএমআইএম কর্মীরা বিক্ষোভ দেখান ৷
এদিন বিক্ষোভের পাশাপাশি সংগঠনের নেতৃত্ব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্পষ্ট হুঁশিয়ারি দিয়েছে, "14 দিনের মধ্যে ওয়াকফ সংশোধনী আইন রাজ্যে তুলে নিতে হবে ৷ নইলে আগামিদিনে অনশনে বসবে সংখ্যালঘুরা ৷ মুখ্যমন্ত্রী বাধ্য হবেন ওয়াকফ সংশোধনী আইন তুলে নিতে ৷"
সাত মাস পর নানা আন্দোলন ও প্রতিবাদ দেখানোর পর মঙ্গলবার পশ্চিমবঙ্গে ওয়াকফ সংশোধনী আইন কার্যকর হয়েছে ৷ নবান্নের পক্ষ থেকে সব জেলাশাসকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, জেলায়-জেলায় সব ওয়াকফ সম্পত্তির পরিমাণ কেন্দ্রীয় পোর্টালে তুলতে হবে ৷ এই নির্দেশিকা জারির পরেই বুধবার আন্দোলনে নেমেছে অল ইন্ডিয়া মজলিস-ই-ইত্তেহাদুল মুসলিমিন (এআইএমআইএম) ৷
এআইএমআইএম-এর রাজ্য ইউনিটের প্রধান ইমরান সোলাঙ্কি বিক্ষোভ দেখানোর মাঝে বলেন, "ওয়াকফ সংবিধান বাস্তবায়নের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেবল পশ্চিমবঙ্গের মুসলিমদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতাই করেননি, বরং তাদের অনুভূতিতেও আঘাত করেছেন ৷"
তিনি আরও বলেন, "পাঁচ মাস আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, কেউ যদি ওয়াকফ আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের নামে বাংলায় অশান্তি করে, তাহলে সে আমার সবচেয়ে বড় শত্রু হবে ৷ কিন্তু, আজ তিনি মুসলিমদের সঙ্গে প্রতারণা করে, সংশোধিত বাংলায় ওয়াকফ আইন বাস্তবায়ন করেছেন ৷"
মিম নেতা দানিশ আজিজ মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে বলেন, "আপনি সংখ্যালঘুদের বোকা বানিয়েছেন ৷ 48 শতাংশ সংখ্যালঘু আক্রান্ত ওয়াকফ বোর্ডের নামে ৷ আর আপনি বলছেন দিল্লি গিয়ে আন্দোলন করতে ৷"
অন্যদিকে, এআইএমআইএম-এর রাজ্য সভাপতি সরকারের প্রতি তোপ দেগে বলেন, "সংশোধিত ওয়াকফ আইন নিয়ে নাটক হচ্ছে ৷ একদিকে মুসলিমদেরকে ভোট ব্যাঙ্ক হিসেবে ব্যবহার করছে ৷ আবার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে বোকা বানানো হচ্ছে ৷" ইমরান সোলাঙ্কি বলেন, "মসজিদ তৈরিতে কোনও ক্ষতি নেই ৷ কিন্তু তা নিয়ে রাজনীতি করা ভুল ৷ ধর্ম নিয়েই যদি রাজনীতি করতে হয়, তাহলে তৃণমূল কংগ্রেস কেন বিজেপির বিরোধিতা করে ?"
বাংলায় ওয়াকফ সংশোধনী আইন বাস্তবায়নের সিদ্ধান্তের বিরূদ্ধে আজ কংগ্রেস সংখ্যালঘু সেলের তরফে ওয়াকফ বোর্ড ঘেরাও করা হয় ৷ স্মারকলিপিও জমা দেওয়া হয় তাদের তরফে ৷ পরে কংগ্রেস সংখ্যালঘু সেলের তরফে অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ আরিফ, তারিক-সহ কংগ্রেস নেতারা রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তকে বিশ্বাসঘাতকতা বলে অভিহিত করেছেন ৷
তাঁদের দাবি, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার বাংলার মুসলমানদের অন্ধকারে রেখেছে ৷ তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপির মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার মুসলমানদের গোপন শত্রু ৷ একদিকে মোদি যেমন হিন্দুদের নিয়ে ধর্মের রাজনীতি করছেন ৷ ভোট ব্যাংকের রাজনীতি করছেন ৷ তেমনি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার মুসলমানদের নিয়ে ভোটব্যাংকের রাজনীতি করছেন ৷ সিএএ, এনআরসি, এসআইআর-সহ সমস্ত ক্ষেত্রেই মুখ্যমন্ত্রী মুখে একরকম বলছেন, কাজে করছেন অন্যরকম ৷ তিনি প্রতিনিয়ত মিথ্যে কথা বলে চলেছেন ৷"