লোকসভা ভোটের আগে ঘুরে দাঁড়াতে কংগ্রেসের ভরসা কি তৃণমূলত্যাগীরাই? উঠছে প্রশ্ন৷

লোকসভা ভোটের আগে ঘুরে দাঁড়াতে কংগ্রেসের ভরসা কি তৃণমূলত্যাগীরাই? উঠছে প্রশ্ন৷
ঊনত্রিশের লোকসভা ভোটের আগে কংগ্রেস তাকিয়ে রয়েছে তৃণমূলত্যাগী পুরোনো কংগ্রেস নেতাদের দিকে৷ তাঁদের আশা, এখন অনেক পুরোনো কংগ্রেস নেতা তৃণমূল ছেড়ে ফের কংগ্রেসে এসে ভিড়বেন৷
Published : May 19, 2026 at 2:44 PM IST
মালদা, 19 মে: গনি খানের কংগ্রেস গড়ে এবারও হাত চিহ্নের শুধুই শূন্যতা৷ আশা জাগিয়েও কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকদের শুধুই হতাশা উপহার দিয়েছে দলের জেলা নেতৃত্ব৷ কেন এমন হল, তা নিয়ে বিশ্লেষণ চলছে শীর্ষ নেতৃত্বের৷ তাতেই ধরা পড়েছে, সংখ্যালঘু ভোটে তাঁরা বিশেষ কিছু করতে পারেননি৷ প্রায় পুরোটাই গিয়েছে ঘাসফুলের ভোট বাক্সে৷ বিধানসভা নির্বাচনের এই বিপর্যয় নিয়ে নেতৃত্বের কেউ সংবাদমাধ্যমের সামনে মুখ খুলতে রাজি হননি৷ এই পরিস্থিতিতে ঊনত্রিশের লোকসভা ভোটের আগে তাঁরা তাকিয়ে রয়েছেন তৃণমূলত্যাগী পুরোনো কংগ্রেস নেতাদের দিকে৷ তাঁদের আশা, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে অনেক পুরোনো কংগ্রেস নেতা তৃণমূল ছেড়ে ফের হাতের শিবিরে এসে ভিড়বেন৷ তাঁদের কাঁধে ভর করেই কংগ্রেস আগামী লোকসভা নির্বাচনে ভালো ফল করবে৷
বামেদের সঙ্গে সখ্য কাটিয়ে এবার রাজ্যে একলা চলো নীতি নেয় শুভঙ্কর সরকারের নেতৃত্বাধীন প্রদেশ কংগ্রেস৷ রাজ্যের 294টি আসনেই প্রার্থী দেয় তারা৷ রাজ্যভিত্তিক পরিসংখ্যান হয়তো তাদের দিকে গিয়েছে৷ শূন্যের গেড়ো কাটিয়ে এবার বিধানসভায় শপথ নিয়েছেন কংগ্রেসের দুই বিধায়ক৷ কিন্তু সেই দুটো আসনই জুটেছে মুর্শিদাবাদ জেলায়৷ মালদায় তাদের ফল সেই শূন্য৷ এমনকি সুজাপুর, মালতিপুরের মতো আসনেও পর্যদুস্ত হয়েছেন কংগ্রেস প্রার্থীরা৷ আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের আগে ঘুরে দাঁড়ানোর কোনও নকশা আপাতত জেলা কংগ্রেস নেতৃত্বের কাছে নেই৷ তাই তৃণমূলত্যাগীদের উপরই তাঁদের এখন ভরসা৷
এবারের নির্বাচনে এই জেলায় দলের ভরাডুবির পর থেকেই মুখে কুলুপ জেলা কংগ্রেস নেতৃত্বের৷ মানিকচক ব্লক কংগ্রেস সভাপতি মতিউর রহমান যেমন বলেছেন, “বিজেপির সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিরুদ্ধে মানুষ কংগ্রেসকে ভরসা করতে পারেনি৷ সংখ্যালঘুরা তৃণমূলকে বেছে নিয়েছে৷ কংগ্রেস যে অসম্প্রদায়িক দল, সেটাও আমরা মানুষের কাছে হয়তো তুলে ধরতে পারিনি৷ আমাদের আরও ভাবতে হবে৷ কী করে দলের সোনালি দিন ফিরিয়ে আনা যায় তা নিয়ে নেতৃত্বকেও চিন্তাভাবনা করতে হবে৷”
এই অবস্থায় তৃণমূলত্যাগীরাই যে ভরসা তার প্রমাণ মিলেছে ইংরেজবাজারের কংগ্রেস নেতা নীরেন দাসের গলায়৷ তিনি বলেন, “এই জেলার অনেক তৃণমূল নেতার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে অনেক প্রশ্ন রয়েছে৷ এই মুহূর্তে খোদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই দলের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে যথেষ্ট চিন্তায় রয়েছেন৷ মানুষের সমর্থন পেতেই তিনি আইনজীবী হিসাবে কলকাতা হাইকোর্টে সওয়াল করেছেন৷ কিন্তু এই তৃণমূল আর রাজ্যের রাজনীতিতে কখনও প্রাসঙ্গিকতা ফিরে পাবে কিনা তা নিয়ে আমাদের সন্দেহ রয়েছে৷ ঘাসফুলের 80 জন বিধায়কের মধ্যে কতজন একত্রিশ সাল পর্যন্ত ওই দলে থাকবেন তা নিয়েও ঘোরতর সন্দেহ৷ আমরা নিশ্চিত, মাসখানেক পরেই এই জেলায় তৃণমূল ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার হিড়িক দেখা যাবে৷ কংগ্রেস আবার মালদায় শক্তিশালী হবে৷”
এনিয়ে প্রশ্ন করা হলে কংগ্রেসের জেলা সভাপতি ইশা খান চৌধুরী পরিষ্কারভাবে কিছু বলতে চাননি৷ তিনি শুধু বলেন, “আমরা আগেই বলেছি, যদি কংগ্রেসের আদর্শ মেনে কেউ আমাদের দলে আসতে চান, তাঁকে স্বাগত৷ এখন আমরা বিধানসভা নির্বাচনের পর্যালোচনা করছি৷ আগামীতে যা সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে সংবাদমাধ্যমকে জানিয়ে দেওয়া হবে৷”