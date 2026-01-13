ভোটের আগে তৃণমূলের ডিজিটাল কর্মীদের 100 দিনের টার্গেট বেঁধে দিলেন অভিষেক
বিজেপির সোশাল টিমের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের অভিযোগে সরব অভিষেক ৷ সোশাল টিমকে যার পাল্টা লড়াইয়ের নির্দেশ তৃণমূল সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের ৷
কলকাতা, 13 জানুয়ারি: বিধানসভা নির্বাচনের আগে দলের ডিজিটাল সেলের দায়িত্বে থাকা কর্মীদের আরও সক্রিয় হতে বার্তা দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সোমবার বিশ্ব বাংলা মেলা প্রাঙ্গণে আয়োজিত ডিজিটাল কনক্লেভে যোগ দিয়েছিলেন তিনি ৷ সেখানে কয়েকশো ডিজিটাল সেলের কর্মীদের উদ্দেশে বার্তা দেন অভিষেক ৷ মঙ্গলবার ফের সোশাল মিডিয়ায় একটি ভিডিয়ো পোস্ট করে তাঁর বার্তা, আগামী 100 দিন ডিজিটাল কর্মীদের চূড়ান্ত তৎপরতার সঙ্গে কাজ করতে হবে ৷ বিজেপির 'অপপ্রচার'-এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে বাংলার সম্মান রক্ষার কথা বলেছেন তিনি ৷
মঙ্গলবার সোশাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে একটি দীর্ঘ পোস্টে অভিষেক অভিযোগ করেন, বাংলার ওপর বিজেপির আক্রমণ বহুমুখী এবং অত্যন্ত পরিকল্পিত ৷ তিনি দাবি করেন, "এই আক্রমণের মোকাবিলা করতে হলে আমাদের প্রতিক্রিয়াও হতে হবে অত্যন্ত শক্তিশালী এবং সুসংহত ৷ বর্তমানে দেশের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং একটি নির্দিষ্ট এজেন্ডা বাস্তবায়নের হাতিয়ার হিসেবে কাজে লাগানো হচ্ছে ৷"
এ নিয়ে সরাসরি বিজেপির সোশাল মিডিয়া সেলকে নিশানা করেছেন অভিষেক ৷ তাঁর দাবি, "বিজেপির 'টুইটার ট্রোল আর্মি' এবং তথাকথিত 'গদি মিডিয়া'র একাংশ মিলে দিনরাত, 24 ঘণ্টা বাংলার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছে ৷ এই প্রচার যন্ত্রের একমাত্র লক্ষ্য হল জাতীয় স্তরে বাংলার ভাবমূর্তি নষ্ট করা এবং রাজ্যের অর্জনগুলিকে ছোট করে দেখানো ৷"
BJP’s attack on Bengal is multi-pronged, relentless, and calculated, and our response must be equally comprehensive, coordinated, and fierce.— Abhishek Banerjee (@abhishekaitc) January 13, 2026
Today, democratic institutions stand politically appropriated, reduced to instruments of a singular agenda to run a ceaseless smear… pic.twitter.com/tPcS2dyyo4
এ নিয়ে সোশাল মিডিয়া সেলের কর্মীদের সতর্ক করে অভিষেক লিখেছেন, "এখন আত্মতুষ্টির কোনও জায়গা নেই ৷ ডিজিটাল জগতকে যদি অরক্ষিত রাখা হয়, তবে বিরোধীদের মিথ্যা প্রচার সাধারণ মানুষের মনে বিষ ছড়াবে ৷ বাংলার যে হৃত গৌরব আমরা পুনরুদ্ধার করেছি, তা নষ্ট করার চক্রান্ত চলছে ৷ তাই বাংলার যুবসমাজকেই এখন এই গুরুদায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতে হবে ৷"
উল্লেখ্য, সোমবারের কনক্লেভ প্রসঙ্গে অভিষেকে বক্তব্য, "হাজার-হাজার ডিজিটাল যোদ্ধা বা ভলান্টিয়ার যেভাবে শেখার আগ্রহ নিয়ে এগিয়ে এসেছেন, তা আমাকে গর্বিত করেছে ৷ সেখানে সোশ্যাল মিডিয়ার খুঁটিনাটি, কন্টেন্ট তৈরির কৌশল, ফ্যাক্ট-চেকিং এবং ভুল তথ্য মোকাবিলার বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের সেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে ৷"
অভিষেকের নির্দেশ, "আগামী 100 দিন এই ডিজিটাল যোদ্ধাদের নিখুঁত দক্ষতার সঙ্গে কাজ করতে হবে ৷ প্রতি পাঁচ দিনের ছোট-ছোট লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করে কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করতে হবে ৷ যখন জনপ্রতিনিধি, বুথ স্তরের কর্মী এবং এই ডিজিটাল যোদ্ধারা একযোগে কাজ করবেন, তখন কোনও পাহাড়প্রমাণ বাধাই আর বড় মনে হবে না ৷ বিরোধীদের কোনও প্রচারই তখন আর ধোপে টিকবে না ৷"