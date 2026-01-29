ছাব্বিশের আগে মিটিং-মিছিলে মালদায় রাজনৈতিক উত্তাপ ছড়ালেন ইশা-মৌসম

ছাব্বিশের আগে মিটিং-মিছিলে মালদায় রাজনৈতিক উত্তাপ ছড়ালেন ইশা-মৌসম
শহরের বৃন্দাবনি ময়দান সংলগ্ন গান্ধি মূর্তির পাদদেশে কংগ্রেসের সভায় বক্তব্য রাখেন দলের জেলা সভাপতি ইশা খান চৌধুরী ৷ ছিলেন মৌসম নুরও ৷
Published : January 29, 2026 at 6:09 PM IST
মালদা, 29 জানুয়ারি: গ্রাম শেষে এবার শহর ৷ বিধানসভা নির্বাচনকে নিশানা করে এবার মালদা শহরে পথে নামলেন ভাই-বোন ৷ বৃহস্পতিবার মিছিল-মিটিং করে শহরের রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়িয়ে দিলেন ইশা-মৌসম ৷ শেষ কবে তাঁদের এই ভূমিকায় দেখা গিয়েছে ঠাহর করতে পারলেন না অধিকাংশ মানুষই ৷ দু’জনেই এদিন বিজেপি-তৃণমূলের সেটিং তত্ত্বের কথা তুলে ধরেন ৷ প্রশ্ন তোলেন, এই রাজ্যে ধর্মীয় মেরুকরণের রাজনীতি আর কতদিন ?
পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী এদিন দুপুরে শহরের বৃন্দাবনি ময়দান সংলগ্ন গান্ধি মূর্তির পাদদেশে কংগ্রেসের সভা শুরু হয় ৷ সেখানে বক্তব্য রাখেন দলের জেলা সভাপতি ইশা খান চৌধুরী ৷ ছিলেন মৌসম নুরও ৷ সেখান থেকে নেতা-কর্মীরা মিছিল করে প্রশাসনিক ভবনের দিকে রওনা দেন ৷ মিছিলে অংশ নেন কয়েক হাজার মানুষ ৷ কিন্তু শহরের একাংশ পরিক্রমা করে মিছিল জেলা প্রশাসনিক ভবন চত্বরে ঢোকার সময় বাধা পায় ৷ আগে থেকেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল প্রশাসনিক ভবন চত্বরের গেট ৷ কংগ্রেসের কর্মীরা সেই গেট ভেঙে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা শুরু করেন ৷ পরিস্থিতি বুঝে এগিয়ে আসেন ইশা ৷ কর্মীদের নিরস্ত করেন তিনি ৷ সেখানে বেশ কিছুটা সময় বিক্ষোভ প্রদর্শনের পর অবশেষে জেলা কংগ্রেসের এক প্রতিনিধি দল জেলাশাসকের কাছে নিজেদের স্মারকলিপি জমা দেয় ৷
সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে ইশা বলেন, "কেউ মানুক আর না-মানুক, বিজেপি আর তৃণমূলের মধ্যে কিছু একটা সেটিং আছে ৷ ম্যাচ ফিক্সিং আছে ৷ আমি কোনওদিন মিথ্যে বলি না ৷ 2020 সালে সারদা কাণ্ডে বাংলার গরিব মানুষের 20 হাজার কোটি টাকা চলে গিয়েছে ৷ সেই সময় বিজেপির মুখে আমরা শুনেছি, এই ঘটনায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের গোটা ক্যাবিনেট এই কাণ্ডে জড়িত রয়েছে ৷ তখন মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, যার গিয়েছে তার গিয়েছে ৷ অর্থাৎ গরিব মানুষের টাকা গিয়েছে তো গিয়েছে ৷ তখন বিজেপি বলেছিল, তারা জড়িতদের সবাইকে গ্রেফতার করবে ৷ রাজ্য সরকারকে স্তব্ধ করে দেবে ৷ এভাবেই নির্বাচনে নাটক হল ৷ নির্বাচনের পর নাটক শেষও হয়ে গেল ৷ সারদা কাণ্ডের তদন্তও শেষ হয়ে গেল ৷ সিবিআইও দিল্লি চলে গেল ৷ 2021 সালে এনআরসি হাওয়া উঠল ৷ এখানেও সেটিং ৷ বিজেপি মানুষকে এনআরসির ভয় দেখাল ৷ বলল, সংখ্যালঘুদের সবাইকে বাংলাদেশে চলে যেতে হবে ৷ তৃণমূলও চাইল, মানুষ ভয় পাক ৷ তাহলে সবাই চোখ বন্ধ করে তৃণমূলকে ভোট দেবে ৷ সেভাবেই নির্বাচন হয়েছে ৷ ভোট ভাগ হয়েছে ৷ ধর্মের ভিত্তিতে ওই নির্বাচন হয়েছে ৷ কিন্তু এভাবে কতদিন চলবে ?"
এদিন বক্তব্যে তৃণমূল তো বটেই, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও নিশানা করেছেন মৌসম ৷ তিনি বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, বেঁচে থাকতে তিনি বাংলায় এসআইআর হতে দেবেন না ৷ কিন্তু এখন রাজ্য সরকারের প্রশাসনই এসআইআর করছে ৷ কেন এমন হল ? মুখ্যমন্ত্রীকে এর জবাব দিতে হবে ৷ আমরা বিডিওকে কিছু বলতে গেলে তাঁরা বলছেন, আমাদের জেলাশাসকের কাছে যেতে হবে ৷ তাই আজ আমরা জেলাশাসকের কাছে এসেছি ৷ তাঁকে জবাব দিতে হবে ৷ যদি তিনি জবাব না-দেন, তবে আমাদের সবাইকে আন্দোলনে নামতে হবে ৷ এটা প্রত্যেকের লড়াই ৷ এসআইআর-এর জন্য কত গরিব মানুষ কাজে যেতে পারছে না ৷ সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে ৷"