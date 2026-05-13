'কৃষি আমাদের ভিত্তি, শিল্প আমাদের ভবিষ্যৎ', এই মন্ত্রেই লড়াই সিপিএমের একমাত্র বিধায়কের

বিমান বসুর সঙ্গে সিপিএমের একমাত্র বিধায়ক মুস্তাফিজুর রহমান রানা (ইটিভি ভারত)
Published : May 13, 2026 at 11:09 PM IST

কলকাতা, 13 মে: বিধানসভায় বিধায়ক পদে শপথের পরেই আলিমুদ্দিনের ছুটলেন সিপিএমের একমাত্র বিধায়ক মুস্তাফিজুর রহমান রানা। সিপিআই(এম) রাজ্য দফতর মুজফ্‌ফর আহমেদ ভবনে বিমান বসুর সঙ্গে দেখা করলেন। একই পার্টি অফিসে উপস্থিত অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কথা বলেছেন রানা। সঙ্গে ডোমকলের কিছু সিপিএম কর্মী এবং নবনির্বাচিত বিধায়কের আত্মীয়রা উপস্থিত ছিলেন। রানা বলেন, "2006 সালে বামফ্রন্ট সরকার স্লোগান দিয়েছিল, কৃষি আমাদের ভিত্তি, শিল্প আমাদের ভবিষ্যৎ। নতুন সরকারের কাছে আবেদন থাকবে রাজ্যকে এই পথেই এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য।"

ডোমকলের নবনির্বাচিত সিপিআইএম বিধায়ক মুস্তাফিজুর রানা মনে করছেন একা বামপন্থী বিধায়ক হিসেবে লড়াইটা তাঁর কাছে অনেকটাই কঠিন, চ্যালেঞ্জিং লড়াই। তবে সেই লড়াই তিনি চালিয়ে যেতে সক্ষম হবেন বলে মনে করছেন।

মুস্তাফিজুর রানা বলেন, "294টা আসনের মধ্যে একটা মাত্র বিধায়ক হিসাবে বিধানসভার ক্ষেত্রে মানে ভিতরে লড়াইটা চ্যালেঞ্জ কঠিন। কিন্তু আমি মনে করি এই লড়াই লড়তে পারব। এই কারণেই পারব, কারণ আমরা শুধু তো আমি না, আমার পিছনে পার্টি আছে। কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া আছে। অজস্র গণসংগঠন আছে, যারা রাস্তাতে লড়াই করছে, সারা বছর, 365 দিন। তৃণমূল বা বিজেপির নাটক করা লড়াই না। বামপন্থীরা আসলে লড়াইটা 365 দিন করে। রুটি-রুজির লড়াই করে। খেটে খাওয়া মানুষের লড়াই, শ্রমিকের লড়াই, কলে-কারখানায় পরিযায়ী শ্রমিকদের লড়াই। এই লড়াই, রাস্তার লড়াই। সেই লড়াই যেমন চলবে আমাদের, তেমনি সেই লড়াইয়ের বার্তা আমি বিধানসভায় তুলে ধরব। এর ফলে আমার মনে হয় চ্যালেঞ্জ কঠিন ঠিকই, কিন্তু সেটা করতে পারব।"

সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রসঙ্গ তুলে রানার অভিযোগ, "আজকে গোটা রাজ্যে পোলারাইজ ভোট হয়েছে। তো আমি মনে করি পোলারাইজ বলতে গেলে বিজেপি যেটা বলতে চাইছে হিন্দু-মুসলিম। তার থেকে বড় কথা অ্যান্টি-তৃণমূল ভোট হয়েছে। তৃণমূলের যে 15 বছরের অপশাসন, দুর্নীতি একবারে গ্রাসরুট পর্যন্ত কোরাপশন, এই সমস্তর বিরুদ্ধে বেকারদের সঙ্গে প্রতারণা, এসএসসি চাকরির সঙ্গে প্রতারণা, চাকরি চুরি, কয়লা চুরি, বালি চুরি এই যে সমস্ত ক্ষেত্রে একটা অরাজকতা, এর বিরুদ্ধে মানুষ বিরক্ত ছিল৷ যেকোনও মূল্যে তৃণমূলকে হারাতে হবে ৷ সামনে যাকে অল্টার বা বেটার অল্টার মনে করেছে তাকে বেছে নিয়েছে। তৃণমূল যে হারাতে পারবে, মানুষ এই দৃষ্টিভঙ্গিতে ভোট করেছে। এর ফলে বহু জায়গাতে দেখা যাচ্ছে যে, বিজেপি এখানে জিততে পারবে, বিজেপিকে ভোটটা আপাতত দাও, পরের চিন্তা পরে হবে... এই ধরনের।"

রানা তাঁর পরবর্তী পদক্ষেপের বিষয়ে বলেন," আমি নতুন সরকারের কাছে এটাই আবেদন করবো যে, মসজিদ মন্দির এসব তো হল অনেক। এবার সরকারটা গড়লেন। অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। রাজ্যের কর্মসংস্থানমুখী শিল্পগুলি প্রতিষ্ঠিত করুন । আমাদের রাজ্যের ক্ষুদ্র শিল্পগুলির আরও মানোন্নয়ন ঘটিয়ে এই যে বেকার ছেলেমেয়ে, যারা বাইরে যাচ্ছে, পরিযায়ী শ্রমিক, তাদেরকে আমরা যাতে ঘরে কাজ দিতে পারি। যেটা আমরা 2006 সালের স্লোগান দিয়েছিলাম, কৃষি আমাদের ভিত্তি, শিল্প আমাদের ভবিষ্যৎ। সেই স্লোগানকে সামনে রেখে আমরা যেটা লড়েছিলাম, আজকে দাঁড়িয়ে নতুন সরকারের কাছে এটাই আবেদন করব।"

