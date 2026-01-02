ETV Bharat / politics

রেলযাত্রীদের সমস্যার কথা শুনতে লোকাল ট্রেনে অগ্নিমিত্রা, কটাক্ষ তৃণমূলের

আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অশোক রুদ্রর কটাক্ষ, ভোটের আগে এগুলো গিমিক ৷

ETV BHARAT
অগ্নিমিত্রাকে কটাক্ষ তৃণমূলের (নিজস্ব চিত্র)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 2, 2026 at 2:00 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

আসানসোল, 2 জানুয়ারি: দক্ষিণ-পূর্ব রেলের আদ্রা রেল ডিভিশনের অন্তর্গত রেলপথে নানান অসুবিধা রয়েছে যাত্রীদের । একদিকে রেলের সংখ্যা কম, অন্যদিকে রেল সঠিক সময়ে চলে না । নিজের বিধানসভা এলাকায় এমন অভিযোগ পেয়েই লোকাল ট্রেনে চড়ে যাত্রীদের সমস্যার কথা শুনলেন আসানসোল দক্ষিণ কেন্দ্রের বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল । শুধু তাই নয়, সমস্যা সমাধানে তিনি ওই ট্রেনেই আদ্রা গিয়ে রেল ডিভিশনের ডিআরএমের সঙ্গে দেখা করেন ।

যদিও বিষয়টিকে কটাক্ষ করেছে তৃণমূল নেতৃত্ব । আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তথা রাজ্য নেতা অশোক রুদ্র জানিয়েছেন, "ভোটের আগে ওঁর এসব গিমিক এখন অনেক দেখা যাবে ।"

রেলযাত্রীদের সমস্যার কথা শুনতে লোকাল ট্রেনে অগ্নিমিত্রা (নিজস্ব ভিডিয়ো)

দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের অন্তর্গত আদ্রা রেল ডিভিশনে বার্নপুর এবং দামোদর রেলস্টেশন রয়েছে । যা আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত । বার্নপুর শিল্পাঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষজন এবং আসানসোল পুরনিগমের প্রান্তিক অঞ্চলের দামোদরের উপকূলবর্তী এলাকায় গ্রামগুলি আসানসোল দক্ষিণ কেন্দ্রের বিধানসভার কেন্দ্রের মধ্যেই পড়ে ।

সেই সমস্ত অঞ্চল থেকে অগ্নিমিত্রা পাল প্রায়শই অভিযোগ পেতেন আদ্রা রেল ডিভিশনে সঠিক অর্থে রেল চলাচল করছে না । লোকাল ট্রেনের সংখ্যা কমে আসছে । কোভিডের সময় যে সমস্ত এক্সপ্রেস ট্রেনগুলোর স্টপেজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল তা চালু হয়নি, ট্রেন সব সময় দেরিতে চলে । এমন নানান অভিযোগ তিনি মানুষদের কাছ থেকে শুনেছিলেন । এবার যাত্রীদের কাছ থেকে সরেজমিনে বিষয়টি শুনতে এবং তা নিয়ে সমাধান সূত্র বের করতে শুক্রবার নিজেই লোকাল ট্রেনে চড়ে বসলেন ।

শুক্রবার সকালে বার্নপুর রেলস্টেশন থেকে লোকাল ট্রেনে চাপেন অগ্নিমিত্রা পাল । তিনি সাধারণ যাত্রীদের সঙ্গে কথা বলেন । সাধারণ যাত্রীরাও তাঁদের অসুবিধার কথা তাঁকে জানান । এরপর অগ্নিমিত্রা পাল ওই ট্রেনেই দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের আদ্রা ডিভিশনের ডিভিশনাল ম্যানেজার সঙ্গে দেখা করতে যান ।

অগ্নিমিত্রা পাল জানিয়েছেন, "দীর্ঘদিন ধরেই আদ্রা রেল ডিভিশনের অন্তর্গত যে সমস্ত এলাকা আমার বিধানসভার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, সেখানে নানান অভিযোগ পেয়েছি । আর সেই সমস্যার সমাধান করতেই আজকে আদ্রা রেল ডিভিশনে যাচ্ছি । লোকাল ট্রেনে চেপে সাধারণ মানুষের কথা শুনতে শুনতে যাচ্ছি । আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমাদের প্রধানমন্ত্রী এবং রেলমন্ত্রী এই বিষয়গুলি জানার পর সমস্যার সমাধান করতে এগিয়ে আসবেন । কারণ বিজেপি উন্নয়নের প্রশ্নে কোনও রাজনীতি করে না ।

যদিও অগ্নিমিত্রা পালের এই ট্রেন ভ্রমণকে কটাক্ষ করেছেন তৃণমূলের রাজ্য নেতা তথা কাউন্সিলর অশোক রুদ্র । তিনি বলেন, এই বার্নপুর রেলস্টেশনে কোভিড কাল থেকে বহু এক্সপ্রেস ট্রেনের স্টপেজ বন্ধ করে দেওয়া নিয়ে লড়াই করেছেন । এছাড়াও রেলের আরও নানান বিষয় নিয়ে তাঁকে বার্নপুর রেলস্টেশন-সহ আদ্রা রেলডিভিশনে লড়াই করতে দেখা গিয়েছে অতীতে ।

অশোক রুদ্র জানান, "ভোট আসছে তাই এখন ওঁকে লোক দেখানো অনেক কিছুই করতে হবে । অথচ যে ছয়টি এক্সপ্রেস ট্রেনের স্টপেজ বার্নপুরে বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়েছিল, সেই ট্রেনগুলিকে পুনরায় স্টপেজ দেওয়ার জন্য যখন আন্দোলন করতে গিয়েছিলাম সাধারণ মানুষের জন্য, তখন আরপিএফ আমাকে মামলা দিয়েছিল । আমাকে জামিন নিতে হয়েছিল । পরবর্তীকালে তিনি চিঠি প্রকাশ করে জানিয়েছিলেন, ওই ট্রেনগুলি নাকি ওঁর জন্যই স্টপেজ দিয়েছে । কিন্তু আমরা তাঁর সেই ভ্রম ছড়ানোকে মানুষের কাছে তুলে ধরেছিলাম । যে তাঁর চিঠিতে একটি মাত্র ট্রেনের উল্লেখ ছিল । বর্তমানে আমাদের দাবি মতো ওই ছ'টা ট্রেনের মধ্যে পাঁচটি ট্রেনের স্টপেজ বার্নপুর স্টেশন পেয়েছে । আমরাই মানুষের সঙ্গে আছি । উনি ভোট আসছে বলে লোক দেখানো এসব করছেন ট্রেনে চড়ে । আরও অনেক কিছু করবেন উনি ।"

TAGGED:

AGNIMITRA PAUL ON LOCAL TRAIN
RAILWAY PASSENGERS PROBLEMS
অগ্নিমিত্রা পাল
ট্রেনে অগ্নিমিত্রা
AGNIMITRA PAUL

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.