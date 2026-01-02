রেলযাত্রীদের সমস্যার কথা শুনতে লোকাল ট্রেনে অগ্নিমিত্রা, কটাক্ষ তৃণমূলের
আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অশোক রুদ্রর কটাক্ষ, ভোটের আগে এগুলো গিমিক ৷
Published : January 2, 2026 at 2:00 PM IST
আসানসোল, 2 জানুয়ারি: দক্ষিণ-পূর্ব রেলের আদ্রা রেল ডিভিশনের অন্তর্গত রেলপথে নানান অসুবিধা রয়েছে যাত্রীদের । একদিকে রেলের সংখ্যা কম, অন্যদিকে রেল সঠিক সময়ে চলে না । নিজের বিধানসভা এলাকায় এমন অভিযোগ পেয়েই লোকাল ট্রেনে চড়ে যাত্রীদের সমস্যার কথা শুনলেন আসানসোল দক্ষিণ কেন্দ্রের বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল । শুধু তাই নয়, সমস্যা সমাধানে তিনি ওই ট্রেনেই আদ্রা গিয়ে রেল ডিভিশনের ডিআরএমের সঙ্গে দেখা করেন ।
যদিও বিষয়টিকে কটাক্ষ করেছে তৃণমূল নেতৃত্ব । আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তথা রাজ্য নেতা অশোক রুদ্র জানিয়েছেন, "ভোটের আগে ওঁর এসব গিমিক এখন অনেক দেখা যাবে ।"
দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের অন্তর্গত আদ্রা রেল ডিভিশনে বার্নপুর এবং দামোদর রেলস্টেশন রয়েছে । যা আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত । বার্নপুর শিল্পাঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষজন এবং আসানসোল পুরনিগমের প্রান্তিক অঞ্চলের দামোদরের উপকূলবর্তী এলাকায় গ্রামগুলি আসানসোল দক্ষিণ কেন্দ্রের বিধানসভার কেন্দ্রের মধ্যেই পড়ে ।
সেই সমস্ত অঞ্চল থেকে অগ্নিমিত্রা পাল প্রায়শই অভিযোগ পেতেন আদ্রা রেল ডিভিশনে সঠিক অর্থে রেল চলাচল করছে না । লোকাল ট্রেনের সংখ্যা কমে আসছে । কোভিডের সময় যে সমস্ত এক্সপ্রেস ট্রেনগুলোর স্টপেজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল তা চালু হয়নি, ট্রেন সব সময় দেরিতে চলে । এমন নানান অভিযোগ তিনি মানুষদের কাছ থেকে শুনেছিলেন । এবার যাত্রীদের কাছ থেকে সরেজমিনে বিষয়টি শুনতে এবং তা নিয়ে সমাধান সূত্র বের করতে শুক্রবার নিজেই লোকাল ট্রেনে চড়ে বসলেন ।
শুক্রবার সকালে বার্নপুর রেলস্টেশন থেকে লোকাল ট্রেনে চাপেন অগ্নিমিত্রা পাল । তিনি সাধারণ যাত্রীদের সঙ্গে কথা বলেন । সাধারণ যাত্রীরাও তাঁদের অসুবিধার কথা তাঁকে জানান । এরপর অগ্নিমিত্রা পাল ওই ট্রেনেই দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের আদ্রা ডিভিশনের ডিভিশনাল ম্যানেজার সঙ্গে দেখা করতে যান ।
অগ্নিমিত্রা পাল জানিয়েছেন, "দীর্ঘদিন ধরেই আদ্রা রেল ডিভিশনের অন্তর্গত যে সমস্ত এলাকা আমার বিধানসভার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, সেখানে নানান অভিযোগ পেয়েছি । আর সেই সমস্যার সমাধান করতেই আজকে আদ্রা রেল ডিভিশনে যাচ্ছি । লোকাল ট্রেনে চেপে সাধারণ মানুষের কথা শুনতে শুনতে যাচ্ছি । আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমাদের প্রধানমন্ত্রী এবং রেলমন্ত্রী এই বিষয়গুলি জানার পর সমস্যার সমাধান করতে এগিয়ে আসবেন । কারণ বিজেপি উন্নয়নের প্রশ্নে কোনও রাজনীতি করে না ।
যদিও অগ্নিমিত্রা পালের এই ট্রেন ভ্রমণকে কটাক্ষ করেছেন তৃণমূলের রাজ্য নেতা তথা কাউন্সিলর অশোক রুদ্র । তিনি বলেন, এই বার্নপুর রেলস্টেশনে কোভিড কাল থেকে বহু এক্সপ্রেস ট্রেনের স্টপেজ বন্ধ করে দেওয়া নিয়ে লড়াই করেছেন । এছাড়াও রেলের আরও নানান বিষয় নিয়ে তাঁকে বার্নপুর রেলস্টেশন-সহ আদ্রা রেলডিভিশনে লড়াই করতে দেখা গিয়েছে অতীতে ।
অশোক রুদ্র জানান, "ভোট আসছে তাই এখন ওঁকে লোক দেখানো অনেক কিছুই করতে হবে । অথচ যে ছয়টি এক্সপ্রেস ট্রেনের স্টপেজ বার্নপুরে বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়েছিল, সেই ট্রেনগুলিকে পুনরায় স্টপেজ দেওয়ার জন্য যখন আন্দোলন করতে গিয়েছিলাম সাধারণ মানুষের জন্য, তখন আরপিএফ আমাকে মামলা দিয়েছিল । আমাকে জামিন নিতে হয়েছিল । পরবর্তীকালে তিনি চিঠি প্রকাশ করে জানিয়েছিলেন, ওই ট্রেনগুলি নাকি ওঁর জন্যই স্টপেজ দিয়েছে । কিন্তু আমরা তাঁর সেই ভ্রম ছড়ানোকে মানুষের কাছে তুলে ধরেছিলাম । যে তাঁর চিঠিতে একটি মাত্র ট্রেনের উল্লেখ ছিল । বর্তমানে আমাদের দাবি মতো ওই ছ'টা ট্রেনের মধ্যে পাঁচটি ট্রেনের স্টপেজ বার্নপুর স্টেশন পেয়েছে । আমরাই মানুষের সঙ্গে আছি । উনি ভোট আসছে বলে লোক দেখানো এসব করছেন ট্রেনে চড়ে । আরও অনেক কিছু করবেন উনি ।"