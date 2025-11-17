'পার্টি লাইনের বাইরে গিয়ে' নীতীশকে অভিনন্দন শত্রুঘ্নর ! প্রশংসা অগ্নিমিত্রার
দলীয় লাইনের বাইরে বেরনোর সাহস দেখানোয় শত্রুঘ্নর প্রশংসা ৷ সত্যি কথা বলেছেন, মন্তব্য অগ্নিমিত্রার ৷
Published : November 17, 2025 at 2:14 PM IST
আসানসোল, 17 নভেম্বর: বিহার বিধানসভা নির্বাচনে একচেটিয়া দাপটে ক্ষমতায় ফিরেছে এনডিএ জোট ৷ জেডিইউ প্রধান নীতীশ কুমারকে এই সাফল্যের জন্য শনিবার সোশাল মিডিয়ায় অভিনন্দন জানিয়েছেন আসানসোলের তৃণমূল সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা ৷ তাঁকে 'দীর্ঘসময়ের মুখ্যমন্ত্রী' বলেও অভিহিত করেছেন ৷ মুখে কিছু না-বললেও, দলীয় মতাদর্শের বাইরে গিয়ে 'বিহারীবাবু'-র বিপক্ষ শিবিরের নেতার প্রশংসা মোটেই ভালোভাবে নেয়নি তৃণমূল ৷ এই টানাপোড়েনের মধ্যেই এবার শত্রুঘ্নকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন আসানসোল দক্ষিণের বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল ৷
একটি ভিডিয়ো বার্তায় তৃণমূল সাংসদের 'পার্টি লাইনে'র বাইরে যাওয়ার সাহসের প্রশংসা করেন অগ্নিমিত্রা ৷ তিনি বলেন, "পার্টি লাইনের বাইরে গিয়ে সত্যি কথাটা বলার জন্য শত্রুঘ্ন সিনহাকে অনেক ধন্যবাদ ৷" উল্লেখ্য, শত্রুঘ্ন সিনহা কেবল নীতীশ কুমারের প্রশংসা করেছেন তাই নয় ৷ তাঁর কথায় উঠে এসেছে বিহারের জন্য সঠিক সরকারকে বেছে নেওয়ার কথা ৷ যা সরাসরি 'ইন্ডি' জোটের পরিপন্থী ৷ ফলে শত্রুঘ্নের সেই অভিনন্দন বার্তায় বিতর্ক মাথাচাড়া দিয়েছে ৷
ঠিক কী লিখেছিলেন তৃণমূল সাংসদ ৷ তিনি সোশাল মিডিয়ায় লেখেন, "অভিনন্দন ! আমাদের বিহারের জনগণকে, যাঁরা তাঁদের যোগ্য সরকারকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছেন ৷ সেই সঙ্গে শুভেচ্ছা দেশের অন্যতম শ্রদ্ধেয়, ভদ্র, জনপ্রিয় রাজনীতিক নীতীশ কুমারের নেতৃত্বকে ৷ তিনি বিহারের দীর্ঘতম সময়ের, বিশ্বস্ত, পরীক্ষিত ও সফল মুখ্যমন্ত্রী ৷ তিনি মানুষের প্রত্যাশা পূরণ করেছেন বলেই বিশ্বাস করি ৷"
তবে, এখানেই থামেননি 'বিহারীবাবু' ৷ সেই সঙ্গে বিহারে এনডিএ-র বাকি সদস্য দলগুলি-কেও অভিনন্দনে ভরিয়ে দেন তিনি ৷ শত্রুঘ্ন লেখেন, "তাঁর (নীতীশ কুমার) চারপাশে থাকা সকল মানুষ এবং রাজনৈতিক দলগুলিকেও কুর্নিশ জানাই ৷ ঈশ্বর সকলের মঙ্গল করুন এবং সবাইকে অভিনন্দন ৷ জয় বিহার ! জয় হিন্দ !"
Congratulations! To the people of our Bihar for getting the Govt they deserve, voted for & the leadership of the most admired, gentleman politician, @NiteshKumar for being Bihar's longest-serving, trusted, tried, tested & successful CM. He seems to have lived upto people's… pic.twitter.com/DgbNFzfIRA— Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) November 15, 2025
শত্রুঘ্ন সিনহার এই অভিনন্দন বার্তায় বিশেষত, নীতীশকে বিশ্বস্ত, পরীক্ষিত এবং সফল মুখ্যমন্ত্রী বলে উল্লেখ করায় বেশ অস্বস্তিতে পড়েছে শাসকদল ৷ এ নিয়ে কেউ কোনও কথা বলতে না-চাইলেও, তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্ব শত্রুঘ্নের এই 'অতি-উৎসাহে' যে খুব একটা সন্তুষ্ট নয়, তা বলাই বাহুল্য ৷ তবে, তার এই 'অতি-উৎসাহ'কে হাতিয়ার করেছেন রাজ্য বিজেপির নেতৃত্ব ৷
বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল তাঁকে কুর্নিশ জানিয়ে বলেন, "শত্রুঘ্ন সিনহাকে ধন্যবাদ যে পার্টি লাইনের বাইরে গিয়েও তিনি সত্য কথাটা বলতে পেরেছেন ৷ নীতীশ কুমারের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন ৷ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে দ্বিচারিতা করছেন, প্রচার করছেন, বলছেন এনডিএ কোনও কাজ করে না, কিংবা এসআইআর ভুল, তার একেবারে উলটো পথে হেঁটে নীতীশ কুমারকে দীর্ঘ সময়ের মুখ্যমন্ত্রী বলে উল্লেখ করেছেন শত্রুঘ্ন সিনহা এবং শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ৷ সে জন্য অনেক ধন্যবাদ জানাই শত্রুঘ্ন সিনহাকে ৷"
প্রসঙ্গত গত কয়েক মাস ধরে শত্রুঘ্ন সিনহা তাঁর সংসদীয় এলাকা আসানসোলে আসছেন না ৷ কলকাতা ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে রাজ্য সরকারের সম্মান নিতে এলেও, তাঁকে নিজের সংসদীয় এলাকায় দেখা যায়নি ৷ ইতিমধ্যেই তাঁর নামে নিখোঁজ পোস্টারও পড়েছিল কুলটিতে ৷ তারপরেও শত্রুঘ্ন সিনহার কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি ৷ সেই পরিস্থিতিতে তিনি নীতীশ কুমারকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছেন, এর অন্য কোনও রাজনৈতিক ইঙ্গিত রয়েছে কি না, তা সময় বলবে ৷