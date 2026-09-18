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যারা ভারত-ভাগ করতে চেয়েছিল, তারাই টুকরো-টুকরো হয়ে গেল: অগ্নিমিত্রা

Agnimitra Paul Says TMC Torn Apart: প্রতীক হিসাবে 'ফুটবল খেলোয়াড়' না দিয়ে 'রক্ত' দেওয়ার পরামর্শ অগ্নিমিত্রার ৷

Assembly Bye Elections 2026
টুকরো টুকরো হয়ে গেল, তৃণমূলকে খোঁচা অগ্নিমিত্রা পালের ৷ (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 18, 2026 at 7:34 PM IST

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আসানসোল, 18 সেপ্টেম্বর: যাঁরা 'ভারত তেরে টুকরে হোঙ্গে, ইনশাল্লাহ-ইনশাল্লাহ' স্লোগান সমর্থন করেছিলেন, আজকে তাঁরা টুকরে হলেন ৷ এভাবেই দ্বিখণ্ডিত 'তৃণমূল' দলকে নিশানা করলেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ৷ তৃণমূল নাম ও প্রতীক ফ্রিজ হওয়ার পর, শুক্রবার জাতীয় নির্বাচন কমিশন 'মমতা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস' ও 'গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেস' নামে দু’টি পৃথক দল এবং নির্বাচনী প্রতীক দিয়েছে দুই শিবিরকে ৷ সেই নিয়েই তৃণমূল কংগ্রেসকে নিশানা করলেন অগ্নিমিত্রা ৷ বার্নপুর ভারতীভবনে দুর্গাপুজো সংক্রান্ত একটি প্রশাসনিক বৈঠকে এসেছিলেন মন্ত্রী ৷ সেখানেই সাংবাদিকদের প্রশ্নে মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল একথা বলেন ৷

উল্লেখ্য, শুক্রবার রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা উপনির্বাচনের জন্য তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীকে প্রতীক ও নাম দিয়েছে নির্বাচন কমিশন ৷ নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর উপনির্বাচনের আগে মমতার নেতৃত্বাধীন তৃণমূল গোষ্ঠী দলের নাম হিসেবে 'মমতা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস' এবং প্রতীক হিসেবে 'ফুটবল খেলোয়াড়'-এর স্বীকৃতি দিয়েছে কমিশন ৷ পাশাপাশি ঋতব্রত শিবিরের জন্য 'গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেস' নাম এবং প্রতীক চিহ্ন হিসেবে 'খাম' দেওয়া হয়েছে ৷

টুকরো টুকরো হয়ে গেল, তৃণমূলকে খোঁচা অগ্নিমিত্রা পালের ৷ (ইটিভি ভারত)

তৃণমূল সম্পর্কে উক্তি করতে গিয়ে রাজ্যের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, "যে দলের কোনও ফাউন্ডেশন বা আদর্শ থাকে না, মানুষের থেকে যে দল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তাদের এই অবস্থাই হয় ৷ তৃণমূল কংগ্রেস আজকে টুকরো টুকরো হয়ে গেল ৷" অন্যদিকে মমতা তৃণমূলের 'খেলা হবে' স্লোগানই শেষ পর্যন্ত স্বীকৃতি পেল, এই প্রশ্ন শুনে অগ্নিমিত্রা পালের কটাক্ষ, "রক্তের চিহ্নটা দিতে পারতেন ৷ আমার মনে হয় ফুটবল নিয়ে তো ওঁরা কোনওদিন খেলেননি ৷ ওঁরা তো রক্ত নিয়ে খেলেছেন ৷ তাই ফুটবলের বদলে আমার মনে হয় রক্ত দেখালেও যথাযথ হতো চিহ্নটা ৷"

তবে এই দুই তৃণমূল দলীয় চিহ্ন হিসাবে কী পেল উপনির্বাচনের জন্য, তা নিয়ে উৎসাহী নন অগ্নিমিত্রা, এমনটাই দাবি করেছেন মন্ত্রী ৷ অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, "দেখুন, আমরা তো সত্যিই উৎসাহিত নই ৷ সত্যি কথা বলতে বাংলার মানুষও উৎসাহিত নয় ৷ কে, কী সিম্বল পাচ্ছে, কার কাছে কী অ্যাকাউন্ট থাকবে—আমরা উৎসাহিত নই ৷ অনেক ক্ষতি করেছেন বাংলার, অনেক পিছিয়ে দিয়েছেন বাংলাকে ৷ আর সময় নেই ৷ বাংলাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে ৷ অন্যান্য রাজ্যগুলি লাফিয়ে লাফিয়ে এগোচ্ছে, আর বাংলায় ওই 'খেলা হবে', 'খেলা হবে' করে আজকে 50টা বছর আমাদের চলে গেল ৷ তাই এসবে আমরা উৎসাহিত নই ৷"

কমিশনের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে আদালতে যেতে পারে মমতা তৃণমূল ৷ এমন ইঙ্গিত দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে ৷ যা নিয়ে ​অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, "গণতান্ত্রিক অধিকারে আদালতে যেতে পারেন ৷ ঈশ্বরের যে আদালত, গণতন্ত্রের যে আদালত, সেখানে বাংলার মানুষ ওদের উৎখাত করে ফেলে দিয়েছেন ৷ না কংগ্রেস, না সিপিএম, না তৃণমূল, কারও কোনও অস্তিত্বই নেই ৷ মানুষের সঙ্গে দু’নম্বরী করলে, চিট করলে, মানুষকে ঠকালে এই অবস্থাই হয় ৷ আদালতে যেতেই পারেন, কিন্তু মানুষের আদালতে তো তারা রায় দিয়েই দিয়েছে, আপনারা কোথাও নেই ৷"

TAGGED:

AGNIMITRA PAUL
TMC
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
অগ্নিমিত্রা পাল
ASSEMBLY BYE ELECTIONS 2026

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