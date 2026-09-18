যারা ভারত-ভাগ করতে চেয়েছিল, তারাই টুকরো-টুকরো হয়ে গেল: অগ্নিমিত্রা

যারা ভারত-ভাগ করতে চেয়েছিল, তারাই টুকরো-টুকরো হয়ে গেল: অগ্নিমিত্রা
Agnimitra Paul Says TMC Torn Apart: প্রতীক হিসাবে 'ফুটবল খেলোয়াড়' না দিয়ে 'রক্ত' দেওয়ার পরামর্শ অগ্নিমিত্রার ৷
Published : September 18, 2026 at 7:34 PM IST
আসানসোল, 18 সেপ্টেম্বর: যাঁরা 'ভারত তেরে টুকরে হোঙ্গে, ইনশাল্লাহ-ইনশাল্লাহ' স্লোগান সমর্থন করেছিলেন, আজকে তাঁরা টুকরে হলেন ৷ এভাবেই দ্বিখণ্ডিত 'তৃণমূল' দলকে নিশানা করলেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ৷ তৃণমূল নাম ও প্রতীক ফ্রিজ হওয়ার পর, শুক্রবার জাতীয় নির্বাচন কমিশন 'মমতা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস' ও 'গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেস' নামে দু’টি পৃথক দল এবং নির্বাচনী প্রতীক দিয়েছে দুই শিবিরকে ৷ সেই নিয়েই তৃণমূল কংগ্রেসকে নিশানা করলেন অগ্নিমিত্রা ৷ বার্নপুর ভারতীভবনে দুর্গাপুজো সংক্রান্ত একটি প্রশাসনিক বৈঠকে এসেছিলেন মন্ত্রী ৷ সেখানেই সাংবাদিকদের প্রশ্নে মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল একথা বলেন ৷
উল্লেখ্য, শুক্রবার রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা উপনির্বাচনের জন্য তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীকে প্রতীক ও নাম দিয়েছে নির্বাচন কমিশন ৷ নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর উপনির্বাচনের আগে মমতার নেতৃত্বাধীন তৃণমূল গোষ্ঠী দলের নাম হিসেবে 'মমতা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস' এবং প্রতীক হিসেবে 'ফুটবল খেলোয়াড়'-এর স্বীকৃতি দিয়েছে কমিশন ৷ পাশাপাশি ঋতব্রত শিবিরের জন্য 'গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেস' নাম এবং প্রতীক চিহ্ন হিসেবে 'খাম' দেওয়া হয়েছে ৷
তৃণমূল সম্পর্কে উক্তি করতে গিয়ে রাজ্যের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, "যে দলের কোনও ফাউন্ডেশন বা আদর্শ থাকে না, মানুষের থেকে যে দল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তাদের এই অবস্থাই হয় ৷ তৃণমূল কংগ্রেস আজকে টুকরো টুকরো হয়ে গেল ৷" অন্যদিকে মমতা তৃণমূলের 'খেলা হবে' স্লোগানই শেষ পর্যন্ত স্বীকৃতি পেল, এই প্রশ্ন শুনে অগ্নিমিত্রা পালের কটাক্ষ, "রক্তের চিহ্নটা দিতে পারতেন ৷ আমার মনে হয় ফুটবল নিয়ে তো ওঁরা কোনওদিন খেলেননি ৷ ওঁরা তো রক্ত নিয়ে খেলেছেন ৷ তাই ফুটবলের বদলে আমার মনে হয় রক্ত দেখালেও যথাযথ হতো চিহ্নটা ৷"
তবে এই দুই তৃণমূল দলীয় চিহ্ন হিসাবে কী পেল উপনির্বাচনের জন্য, তা নিয়ে উৎসাহী নন অগ্নিমিত্রা, এমনটাই দাবি করেছেন মন্ত্রী ৷ অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, "দেখুন, আমরা তো সত্যিই উৎসাহিত নই ৷ সত্যি কথা বলতে বাংলার মানুষও উৎসাহিত নয় ৷ কে, কী সিম্বল পাচ্ছে, কার কাছে কী অ্যাকাউন্ট থাকবে—আমরা উৎসাহিত নই ৷ অনেক ক্ষতি করেছেন বাংলার, অনেক পিছিয়ে দিয়েছেন বাংলাকে ৷ আর সময় নেই ৷ বাংলাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে ৷ অন্যান্য রাজ্যগুলি লাফিয়ে লাফিয়ে এগোচ্ছে, আর বাংলায় ওই 'খেলা হবে', 'খেলা হবে' করে আজকে 50টা বছর আমাদের চলে গেল ৷ তাই এসবে আমরা উৎসাহিত নই ৷"
কমিশনের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে আদালতে যেতে পারে মমতা তৃণমূল ৷ এমন ইঙ্গিত দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে ৷ যা নিয়ে অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, "গণতান্ত্রিক অধিকারে আদালতে যেতে পারেন ৷ ঈশ্বরের যে আদালত, গণতন্ত্রের যে আদালত, সেখানে বাংলার মানুষ ওদের উৎখাত করে ফেলে দিয়েছেন ৷ না কংগ্রেস, না সিপিএম, না তৃণমূল, কারও কোনও অস্তিত্বই নেই ৷ মানুষের সঙ্গে দু’নম্বরী করলে, চিট করলে, মানুষকে ঠকালে এই অবস্থাই হয় ৷ আদালতে যেতেই পারেন, কিন্তু মানুষের আদালতে তো তারা রায় দিয়েই দিয়েছে, আপনারা কোথাও নেই ৷"