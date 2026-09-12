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বিধায়ক-মন্ত্রী না হয়েও সুমিত কীভাবে এত প্রভাবশালী, প্রশ্ন অগ্নিমিত্রার

Agnimitra Paul on Sumit Roy: শনিবার আসানসোলে আয়োজিত এক সাংবাদিক বৈঠক থেকে অগ্নিমিত্রা পাল দাবি করেন, সুমিত রায়কে নিয়ে অনেক কিছুই জানতে চায় বাংলা ৷

Agnimitra Paul
আাসানসোলে সাংবাদিক বৈঠকে পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 12, 2026 at 9:52 PM IST

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আসানসোল, 12 সেপ্টেম্বর: তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্তসহায়ক সুমিত রায়ের গ্রেফতারিকে ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে । বিজেপি নেত্রী তথা মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল দাবি করেছেন, সুমিত রায়ের বক্তব্য তদন্তের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে ।

শনিবার শিল্পশহর আসানসোলে এক সাংবাদিক বৈঠক করেন তিনি ৷ সেখানেই তিনি অভিষেকের আপ্তসহায়ককে নিয়ে এই দাবি করেন ৷ সেখানে তিনি আরও অভিযোগ করেন, দীর্ঘদিন ধরে তৃণমূল নেতা-নেত্রীদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন আর্থিক অনিয়ম ও চুরির অভিযোগ উঠেছে । আদালত ও তদন্তকারী সংস্থার নজরে থাকা এই মামলায় সুমিত রায়ের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে আরও নানা বিষয় সামনে আসতে পারে বলেই তাঁর দাবি ।

অগ্নিমিত্রার কথায়, কোনও সাংসদ, বিধায়ক বা মন্ত্রী না হয়েও 2011 সাল থেকে 2026 পর্যন্ত রাজ্য রাজনীতিতে সুমিত রায় অত্যন্ত প্রভাবশালী অবস্থানে ছিলেন । ফলে তাঁর সঙ্গে কারা আর্থিক লেনদেনে যুক্ত ছিলেন, কোথা থেকে টাকা আসত এবং সেই অর্থের গতিপথ কী ছিল, এই প্রশ্নগুলির উত্তর বাংলার মানুষ জানতে চাইছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি । সেই কারণেই তিনি বলেন, ‘‘অনেক কিছুই জানতে চায় বাংলা ৷’’

Agnimitra Paul
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নরেন্দ্র মোদির জন্মদিন পালন নিয়ে ঘোষণা পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালের (ইটিভি ভারত)

এদিকে শালবনির জমি সংক্রান্ত মামলায় গ্রেফতারির পর সুমিত রায়কে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ । বৃহস্পতিবার তাঁকে হেফাজতে নেওয়ার পর থেকেই দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ চলছে বলে তদন্তকারী সূত্রের খবর । জমি সংক্রান্ত লেনদেনের পাশাপাশি আর্থিক কারবারের বিষয়েও তাঁর কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা ।

পুলিশ সূত্রে খবর, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে একাধিক প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন সুমিত রায় । তাঁর দেওয়া তথ্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ এবং তার ভিত্তিতে পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা । তাঁর বক্তব্যের ভিত্তিতে মামলার আর্থিক লেনদেন ও জমি সংক্রান্ত অভিযোগের বিভিন্ন দিক আরও গভীরভাবে খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।

তদন্তকারীদের নজরে রয়েছে সুমিত রায়ের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি, আর্থিক লেনদেন এবং জমি সংক্রান্ত যোগাযোগের সূত্রগুলিও । তাঁর বয়ানও আইন অনুযায়ী রেকর্ড করার প্রক্রিয়া শুরু করার প্রস্তুতি চলছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ।

সুমিত রায়ের গ্রেফতারির পর অগ্নিমিত্রা পালের মন্তব্যে নতুন করে রাজনৈতিক জল্পনা তৈরি হয়েছে । তবে তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ এবং তদন্তে উঠে আসা তথ্যের চূড়ান্ত সত্যতা নির্ধারণ করবে আদালত ও তদন্তের পরবর্তী ফলাফল ।

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প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিন পালনে নানা কর্মসূচি

আগামী 17 সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিন ৷ তাছাড়া আগামী অক্টোবরেই মোদি প্রশাসনিক শীর্ষপদে (14 বছর গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী এবং 12 বছর দেশের প্রধানমন্ত্রী) একটানা 25 বছর থাকার কৃতিত্ব অর্জন করতে চলেছেন ৷ সেই কারণে বিজেপি এবার একমাসব্যাপী কর্মসূচি নিয়েছে ৷ এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিন পালনের বিষয়টিও বিস্তারিত আকারে জানান অগ্নিমিত্রা পাল ৷

রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী বলেন, ‘‘প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন থেকেই এই কর্মসূচি শুরু হবে । আগামী 17 সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনে সন্ধ্যা 7টায় প্রত্যেক বাড়িতে প্রদীপ জ্বালানোর কর্মসূচি নেওয়া হবে । সাধারণ মানুষকে এই কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে আশীর্বাদ জানানোর আহ্বান জানানো হয়েছে । বিভিন্ন মন্দির, পাড়া ও বড় মাঠেও ব্যাপকভাবে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের আয়োজন করা হবে ।’’ প্রয়োজন অনুযায়ী বিজেপির পক্ষ থেকে প্রদীপ সরবরাহ করা হবে বলে অগ্নিমিত্রা পাল জানিয়েছেন ।

এর পরবর্তী কর্মসূচি হিসেবে স্কুলের পড়ুয়াদের নিয়ে ‘বিকশিত ভারত 2047’-এর ভাবনা নিয়ে আঁকা ও বক্তব্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে । মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, ‘‘পড়ুয়ারা 2047 সালে ভারত ও পশ্চিমবঙ্গকে কেমন দেখতে চায়, তা ছবি ও বক্তব্যের মাধ্যমে তুলে ধরবে । প্রতিযোগিতায় সফল পড়ুয়াদের প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষ থেকে শংসাপত্র দেওয়া হবে । জেলার সমস্ত সরকারি স্কুলে এই প্রতিযোগিতা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।’’

এছাড়া প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে গত 25 বছরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে উন্নয়নের কাজ হয়েছে, মানুষ উপকৃত হয়েছেন, তা সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরতে পথনাটিকারও আয়োজন করা হবে । একই সঙ্গে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে ছোট শিশু ও তাদের মায়েদের সম্মান জানানো এবং সরকারি বিভিন্ন প্রকল্প ও সুবিধা সম্পর্কে সচেতনতা তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হবে । কমিক্স বইয়ের মাধ্যমে শিশু ও মায়েদের কাছে সরকারি প্রকল্পের তথ্য পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি ফলমূল বিতরণের কর্মসূচিও থাকবে ।

অগ্নিমিত্রা পাল আরও বলেন, ‘‘সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের অভিজ্ঞতা ও সাফল্যের গল্পও তুলে ধরার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে । আয়ুষ্মান ভারত, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-সহ বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে সাধারণ মানুষ কীভাবে উপকৃত হয়েছেন, সেই অভিজ্ঞতা ভিডিয়োর মাধ্যমে নথিভুক্ত করা হবে । সুবিধাভোগীরা নিজেদের মোবাইল ফোনে ভিডিয়ো তৈরি করে তা নির্দিষ্ট পোর্টালে আপলোড করতে পারবেন । সেরা প্রায় 25 হাজার গল্প থেকে 250টি গল্প বেছে নিয়ে পেশাদার টিমের মাধ্যমে সেগুলি বৃহত্তর মানুষের কাছে ডকুমেন্টারি ফিল্মের আকারে তুলে ধরা হবে ।’’

এছাড়াও তিনি বলেন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে আল্পনা আঁকার কর্মসূচির আয়োজন করা হবে । ফুল, আবির, চালের গুঁড়ো কিংবা বিভিন্ন রং দিয়ে আলপনা আঁকার মাধ্যমে উৎসবের আবহ তৈরি করা হবে । 17 সেপ্টেম্বর প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের পাশাপাশি বিভিন্ন স্থানেও আলপনাও দেওয়া হবে ।

মাসব্যাপী কর্মসূচির অন্যতম আকর্ষণ হতে চলেছে ‘ইনোভেশন চ্যালেঞ্জ’ । আগামী 9 অক্টোবর পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও ঝাড়খণ্ডের তরুণ-তরুণীদের নিয়ে কলকাতার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে । উদ্ভাবনী ও উল্লেখযোগ্য কাজ করা তরুণদের কাছ থেকে আবেদন নিয়ে সেরা উদ্যোগগুলিকে সেখানে তুলে ধরা হবে । অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিত থাকার কথাও জানানো হয়েছে ।

এই এক মাসের কর্মসূচির মাধ্যমে সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের সুফল সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং সুবিধাভোগীদের অভিজ্ঞতা তুলে ধরার পাশাপাশি যুবসমাজ ও পড়ুয়াদেরও সক্রিয়ভাবে যুক্ত করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে ।

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