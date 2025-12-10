টোটোর দখলে আসানসোলের প্রাণকেন্দ্র, সমস্যা সমাধানে রাজনীতির রং
আসানসোলের মেয়র বিধান উপাধ্যায়ের সঙ্গে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ অগ্নিমিত্রা পালের । তবে তাঁকে তীব্র কটাক্ষ করেছেন রাজ্যের মন্ত্রী মলয় ঘটক ।
আসানসোল, 10 ডিসেম্বর: আসানসোলের প্রাণকেন্দ্র হটন রোড মোড় । একদিকে বাজার, অন্যদিকে সিটি বাসস্ট্যান্ড । সদাব্যস্ত এই হটন রোড মোড়েই আর চলাফেরা করার উপায় নেই । রাস্তা, মোড় সবই 'বেয়াড়া' টোটোর দখলে । একদিকে অনিয়ন্ত্রিত টোটো চলাচলের কারণে মাত্রাতিরিক্ত যানজট বাজার এলাকায় । আবার এই হটন রোড দিয়েই আসানসোল জেলা হাসপাতালে যাওয়ার মূল রাস্তা । ফলে প্রায়শই আটকে পড়ে অ্যাম্বুলেন্স । যানজটে আটকে পড়েন, রোগী বা রোগী পরিবারের সদস্যরাও । সেই ঘটনা চাক্ষুষ দেখতে পেয়ে রাস্তায় নেমে টোটো নিয়ন্ত্রণ করতে নেমেছিলেন অগ্নিমিত্রা পাল । এই নিয়ে তিনি গিয়েছেন আসানসোলের মেয়রের কাছেও । কিন্তু তাতেও লেগেছে রাজনীতির রং ।
আসানসোলের মেয়র বিধান উপাধ্যায়ের সঙ্গে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ করেছেন অগ্নিমিত্রা পাল । দু'জনের আলোচনার মাধ্যমে কীভাবে এই টোটো চলাচলকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, তার বিভিন্ন দিক উঠে এসেছে ৷ ঠিক একই সময়ে সেই টোটো ইস্যুতেই বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পালকে তীব্র কটাক্ষ করেছেন রাজ্যের মন্ত্রী মলয় ঘটক । একদিকে সৌজন্যতার রাজনীতি, অন্যদিকে কটাক্ষ । একইসঙ্গে দুই মিশ্র ও পৃথক রাজনৈতিক চালচিত্রের সাক্ষী থাকল আসানসোল ।
দিন কয়েক আগেই আসানসোলের হটন রোড মোড়ে অনিয়ন্ত্রিত টোটো চলাচলের কারণে যানজট দেখে অগ্নিশর্মা হয়েছিলেন অগ্নিমিত্রা পাল । নিজে গাড়ি থেকে নেমে টোটো নিয়ন্ত্রণ করতে নেমেছিলেন । তাঁর ধমকে রাস্তা খানিকটা ফাঁকাও হয়েছিল । কিন্তু সেটা স্থায়ী সমাধান নয় । আর তাই স্থায়ী সমাধানের কথা চিন্তা করেই তিনি আসানসোলের মেয়র বিধান উপাধ্যায়ের সঙ্গে বিশেষ অ্যাপোয়েন্টমেন্ট নিয়ে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ করলেন । মেয়রের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ আলোচনায় কীভাবে এই টোটো চলাচলকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং তাদের জন্য পৃথক পার্কিং তৈরি করে দেওয়া যায়, তা নিয়ে আলোচনা হয় ।
মেয়র বিধান উপাধ্যায় জানিয়েছেন, "অগ্নিমিত্রাদি এসেছিলেন । আমাদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে । এটা সত্যিই আসানসোলে হটন রোডে টোটোর সমস্যা । এই সমস্যাকে সমাধান করতে হবে । তা নিয়ে আমরাও আলোচনা করছি ।" আলোচনা করে বেরিয়ে আসার পথে অগ্নিমিত্রা পালও জানিয়েছিলেন, "মেয়রের সঙ্গে আলোচনা সদর্থক হয়েছে । কীভাবে একটা পৃথক জায়গায় টোটো পার্কিং করে মানুষজনকে ওঠানামা করানো যায় সে বিষয়ে উনিও আশ্বাস দিয়েছেন । আশা করছি এই সমস্যার খানিকটা হলেও সমাধান হবে ।"
একদিকে যখন এই সৌজন্যতার রাজনীতি, তখন ঠিক একই সময়ে অগ্নিমিত্রা পালের সেদিনের 'টোটো অভিযান' নিয়ে কটাক্ষ করেছেন রাজ্যের মন্ত্রী মলয় ঘটক । আসানসোলের একটি সভায় দাঁড়িয়ে মলয় ঘটক বলেন, "বিজেপির একজন বিধায়ক আছেন । তিনি যখন রাস্তা দিয়ে চলেন তখন তাঁর জন্য রাস্তা ফাঁকা করে দিতে হবে । গরিব লোকের টোটো চালানো যাবে না । গরিব লোকেরা রাস্তায় থাকতে পারবে না । রাস্তা একেবারে পরিষ্কার করে দিতে হবে । এই হচ্ছে বিজেপির নেতৃত্বের মনোভাব ।"
বিষয়টি শুনতে পেয়ে অগ্নিমিত্রা পালের প্রতিক্রিয়া, "মলয় ঘটক রাজ্যের একজন উচ্চ মন্ত্রী । তাঁর কাছ থেকে এটা আমি আশা করি না । আমি মানুষের সমস্যার সমাধানের কথাই বলেছিলাম । তার জন্য আমি মেয়রের সঙ্গে বিশেষ সাক্ষাৎ করেছি । সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছি । ওঁরা তো বড় বড় মানুষ । ওঁরা কনভয় নিয়ে যান । ওঁদের জন্য রাস্তা সবসময় ফাঁকা থাকে । আমরা ছোটখাটো মানুষ । আমরা মানুষের মাঝেই থাকি, তাই মানুষের সমস্যার সমাধানের কথা আমরা ভেবেছি ।"