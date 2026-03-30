প্রচারে গিয়ে দেখলেন অধিকাংশ গৃহস্থের দরজা বন্ধ ! ভয়-রাজনীতির অভিযোগ অগ্নিমিত্রার

প্রচারে গিয়ে দেখলেন অধিকাংশ গৃহস্থের দরজা বন্ধ ! ভয়-রাজনীতির অভিযোগ অগ্নিমিত্রার
ঢাক, ঢোল, মাইক হাতে প্রচারে বেরিয়ে সাড়া পেলেন না বিজেপির অগ্নিমিত্রা ৷ মানুষের আগ্রহ নেই ওঁকে নিয়ে, কটাক্ষ তৃণমূল নেতৃত্বের ৷
Published : March 30, 2026 at 8:12 PM IST
আসানসোল, 30 মার্চ: স্থানীয় মানুষদের হুমকি দিয়ে ঘরের ভিতর থাকতে বলেছে তৃণমূল ! প্রচারে গিয়ে বেশিরভাগ ঘর বন্ধ দেখে এমনই অভিযোগ করলেন বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পাল ৷ ঘটনা আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভার অন্তর্গত চেলোদ গ্রামের ৷ যদিও, তৃণমূলের স্থানীয় নেতৃত্বের দাবি সোমবার কাজের দিন বলে বেশিরভাগ বাড়ির পুরুষ মানুষই দিনমজুরি করতে চলে গিয়েছেন ৷ আর অগ্নিমিত্রার প্রচারে স্থানীয় মহিলাদের কোনও উৎসাহ নেই ৷ সেই কারণে তাঁরা বাড়ি থেকে বেরোয়নি ৷
প্রচারে বেরিয়ে আশ্চর্য রকমের ঘটনার মুখোমুখি হলেন আসানসোল দক্ষিণ কেন্দ্রের বিদায়ী বিধায়ক তথা বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পাল ৷ সোমবার তিনি আসানসোল দক্ষিণ কেন্দ্রের চেলোদ গ্রামে গিয়েছিলেন প্রচার করতে ৷ কিন্তু, সেখানে তিনি গিয়ে দেখেন প্রায় প্রতিটি বাড়ির দরজা বন্ধ রয়েছে ৷ দু-একজন বাসিন্দাকে রাস্তার উপরে পেলে তাঁদের সঙ্গে কথা বলেন অগ্নিমিত্রা ৷ কিন্তু, বেশিরভাগ বাসিন্দাই বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেনি ৷ ঢাক, ঢোল, মাইক সহযোগে প্রচার করলেও মানুষজনের তেমন উৎসাহ দেখা যায়নি অগ্নিমিত্রার প্রচার ঘিরে ৷
এর নেপথ্যে তৃণমূলের সন্ত্রাস বা ভয়ের রাজনীতি কাজ করছে বলে অভিযোগ করেছেন অগ্নিমিত্রা পাল ৷ তিনি বলেন, "এই অঞ্চলে তৃণমূলের সন্ত্রাস চলছে ৷ মানুষজনকে ভয় দেখানো হয়েছে ৷ আর সেই কারণেই মানুষ বেরিয়ে আসছে না বাড়ি থেকে ৷ আশ্চর্য রকমের ঘটনা প্রতিটি বাড়ির দরজা বন্ধ ৷ এই অঞ্চলের তৃণমূলের এক নেতা রয়েছেন, তিনি আবার জেলা পরিষদের সদস্য ৷ তাঁর হুমকিতেই মানুষজন বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেনি, যদিও মানুষ নীরবেই সমর্থন করবে আমাদের ৷"
অন্যদিকে, স্থানীয় তৃণমূল নেতা তথা পশ্চিম বর্ধমান জেলার তৃণমূলের কর্মাধ্যক্ষ স্বরূপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "এই অঞ্চল থেকে 2011 এবং 2016 সাল, 10 বছরের বিধায়ক ছিলেন তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তিনিই এবারের প্রার্থী ৷ মানুষের সঙ্গে তাঁর নিবিড়ভাবে যোগাযোগ রয়েছে ৷ আজকের দিনটি সোমবার ৷ স্বভাবতই এখানকার দিনমজুর শ্রেণির মানুষজন কাজে গিয়েছেন ৷ আর এখানকার মহিলাদের কোনও উৎসাহ নেই অগ্নিমিত্রা পালের প্রচারে ৷ এখানে তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রচার করতে এলে দেখতেন মানুষজন বেরিয়ে আসত প্রার্থীকে সম্ভাষণ জানাতে ৷"