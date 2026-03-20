'দিদি রাস্তা-নর্দমা নেই, থাকব কী করে !' মানুষের প্রশ্নে তৃণমূলকে নিশানা বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রার
2011 ও 2016 বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী তৃণমূল বিধায়ককে নিশানা অগ্নিমিত্রার ৷ তৃণমূল পরিচালিত আসানসোল পুরনিগমের বিরুদ্ধেও অভিযোগ স্থানীয়দের ৷
Published : March 20, 2026 at 8:20 PM IST
আসানসোল, 20 মার্চ: কোনও গ্রাম এলাকা নয়, আসানসোল পুরনিগমের অন্তর্ভুক্ত বার্নপুর শহরের ওয়ার্ড ৷ তবু কার্যত নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে হচ্ছে আসানসোল পুরনিগমের 95 নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত শ্যামবাঁধ এলাকায় ৷ অভিযোগ এখানে পাকা রাস্তা ও নর্দমা নেই, এলাকায় কাদা, গবাদি পশু ঘুরে বেড়াচ্ছে ৷ প্রচারে বেরিয়ে মানুষের এই দুর্দশার কথা শুনে শাসকদল তৃণমূলকেই দুষলেন আসানসোল দক্ষিণের বিদায়ী বিধায়ক তথা বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পাল ৷
বিধানসভা ভোটের প্রচার শুরু হতেই বিভিন্ন এলাকায় যাচ্ছেন প্রার্থীরা ৷ সেভাবেই আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভার শ্যামবাঁধ এলাকায় প্রচারে যান বিদায়ী বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল ৷ এলাকায় বিধায়ককে পেয়েই তাঁর কাছে নালিশ জানাতে জুটে যান এলাকাবাসীরা ৷ এলাকার মহিলা ও পুরুষ নির্বিশেষে নাগরিক পরিষেবার অভাবের অভিযোগ করলেন বিধায়ককে কাছে পেয়ে ৷ নাগরিকদের কাছে অভিযোগ শুনেই গোটা এলাকা ঘুরে দেখেন অগ্নিমিত্রা ৷
বাসিন্দারা অগ্নিমিত্রাকে বলেন, "এলাকায় পাকা রাস্তা নেই, নর্দমা নেই ৷ নোংরা জলে ভরে আছে গোটা এলাকা ৷ কার্যত নরকযন্ত্রণা ভোগ করছি আমরা ৷ আমরা বসবাস করব কী করে দিদি ? বিহিত করুন ৷" এরপরেই অগ্নিমিত্রা পাল সরেজমিনে এলাকা পরিদর্শন করেন এবং এই পরিস্থিতির জন্য শাসকদলকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন ৷
অগ্নিমিত্রা পাল প্রশ্ন তোলেন, "যিনি তৃণমূলের প্রার্থী হয়েছেন আমার বিরুদ্ধে, তিনি তো দুইবারের বিধায়ক ছিলেন আগে ৷ নিজে মেয়র ছিলেন, এডিডিএ চেয়ারম্যান ছিলেন ৷ তারপরে তিনি কী করলেন এই এলাকার উন্নয়নের জন্য ৷" উল্লেখ্য, তৃণমূল প্রার্থী তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় 2011 ও 2016 সালে আসানসোল দক্ষিণের বিধায়ক ছিলন ৷ কিন্তু, পালটা প্রশ্ন তুলেছে এলাকার তৃণমূল কর্মীরা ৷ তাদের অভিযোগ, এতদিন অগ্নিমিত্রা পাল নিজে কেন এলাকায় খোঁজ নিতে আসেননি ৷ ভোটের মুখে রাজনীতি করতে এসেছেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে ৷
অগ্নিমিত্রা পালের যুক্তি, "আমাদের সরকার তো নেই রাজ্যে ৷ পুরনিগমও আমাদের নয় ৷ তাই কাজ করতে চাইলেও আমাদের হাত-পা বাঁধা ৷ ছাব্বিশে আমরা সরকারে আসব ৷ সব সমস্যার সমাধান হবে ৷" বাসিন্দাদের আক্ষেপ ভোটের আগে সব দলই আসে, প্রতিশ্রুতি দিয়ে যায় ৷ ভোট পেরোলে আর কেউ মনে রাখে না ৷ এরকম নরক যন্ত্রণা ভোগ করেই তাদের বাঁচতে হয় ৷
তবে, এদিনের প্রচারে সাধারণ মানুষের সমর্থন পেয়ে বেশ উজ্জীবিত ছিলেন বিজেপি প্রার্থী। অগ্নিমিত্রার দাবি, "দিন বদল হবেই।" এ নিয়ে তৃণমূল প্রার্থী তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "আমি কী বলব আর ! ওঁ আগেও আমার বিরুদ্ধে বলেছেন ৷ প্রচার করছেন করুন ৷ এসব করার দরকার নেই ৷ ওঁকে সম্মান করি, এর বেশি কিছু বলব না ৷"